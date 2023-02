Touch Tomorrow: Jetour DASHING startet offiziell in Saudi-Arabien

JEDDAH, Saudi-Arabien, 14. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Am 13. Februar wird Jetour DASHING offiziell in Saudi-Arabien eingeführt. DASHING ist stolz auf sein bahnbrechendes, auffälliges Erscheinungsbild in Kombination mit innovativen, menschengerechten Technologien und macht sich auf den Weg, Verbrauchern auf der ganzen Welt ein unvergleichliches SUV-Erlebnis zu bieten.

Jetour DASHING verlässt das traditionelle, familienorientierte Erscheinungsbild, nimmt eine neue, generationenübergreifende Designsprache an und integriert perfekt bahnbrechende Technologie und mechanische Ästhetik, um den Anforderungen einer neuen Generation von Verbrauchern gerecht zu werden, die nach neuen Technologien und einzigartigen Erfahrungen streben.

Um den Vorlieben der verschiedenen Benutzer gerecht zu werden, bietet Jetour DASHING zwei verschiedene, farblich abgestimmte Innenausstattungen mit luxuriösen Wildledersitzen, die extremen Komfort bieten. Jetour DASHING hat auch ein gesundes Cockpit geschaffen, um den Verbrauchern ein gesundes und gemütliches Umfeld zu bieten, und der extra große Raum mit einem Super-Radstand bietet Platz für alle Arten von Reiseanforderungen, während die Benutzer die Möglichkeit haben, die 6/4-Rücksitzanordnung nach ihren Wünschen zu gestalten.

Jetour DASHING ist benutzerfreundlich und mit modernsten Technologien ausgestattet. Es bietet den Benutzern ein unvergleichliches Fahrerlebnis und unterstützt ihre Sicherheit in jeder Hinsicht. Er ist mit der branchenüblichen Spracherkennung, Bluetooth-Anschluss, Fernstart und anderen durchdachten Funktionen ausgestattet, die den täglichen Bedürfnissen der Nutzer entsprechen und intelligentes Reisen auf Knopfdruck ermöglichen.

Als erstes SUV-Modell der A-Klasse von Jetour bietet der DASHING mit seinen starken Fähigkeiten eine erstklassige und kraftvolle Leistung. Er verfügt über eine 1.6TD-7DCT-Antriebskombination, die eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 197 kW und ein maximales Drehmoment von bis zu 290 PS/m erreicht und es dem Benutzer ermöglicht, nahtlos zwischen den Gängen zu wechseln, was Geschwindigkeitsfans ein müheloses Erlebnis bietet.

Jetour Auto ist die am schnellsten wachsende neue SUV-Marke in China, die in mehr als 30 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt vertreten ist und in den letzten Jahren mehr als 660.000 Nutzer und fast 23.000.000 Fans gewonnen hat, und hält an der Positionierung „Travel+" fest.

Als Premiummodell, das Jetour Auto im Jahr 2023 weltweit auf den Markt bringen wird, ist der DASHING, der die „Travel+"-DNA der Marke Jetour in sich trägt, ein weiterer Schritt nach vorn, wenn es darum geht, exzellente Fahrleistungen und ein herausragendes Fahrerlebnis zu bieten, um die Reisebedürfnisse der neuen Generation von Verbrauchern zu erfüllen. Außerdem bietet es den Verbrauchern die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Familien und Freunden den Reiz des Reisens mit Jetour zu erleben. In der Zwischenzeit können sich die Nutzer auf weitere spannende Geschichten freuen, denn Jetour DASHING wird zum ersten Mal offiziell in Übersee veröffentlicht.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2002041/image_1.jpg

SOURCE Jetour