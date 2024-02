Descubrimiento de 25.000 fragmentos de artefactos que datan de principios de la era islámica

El anuncio de los descubrimientos arqueológicos forma parte de los esfuerzos realizados por el Proyecto de Revitalización Histórico de Yeda, puesto en marcha por Su Alteza Real, el príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. El Proyecto Arqueológico tiene como objetivo preservar las antigüedades nacionales y los yacimientos arqueológicos, desvelar la historia incrustada en las tierras del Reino y apoyar a Yeda Histórica como centro cultural y turístico para seguir alcanzando la Visión Saudí (2030).

La prospección arqueológica y las excavaciones, llevadas a cabo en noviembre de 2020, dieron como resultado el descubrimiento de 11.405 tiestos de cerámica que pesan 293 kg, 11.360 huesos de animales de 107 kg, 1.730 conchas de 32 kg. Además de 685 materiales de construcción que pesan 87 kg, así como 187 artefactos de vidrio que pesan 5 kg y 71 artefactos de metal de 7 kg. El peso total de los materiales arqueológicos encontrados es de 531 kg, lo que constituye una valiosa aportación a los descubrimientos arqueológicos saudíes.

Las investigaciones arqueológicas en la mezquita de Othman bin Affan -que Alá esté complacido con él- revelaron descubrimientos arqueológicos. El más antiguo se remonta a los dos primeros siglos de la era islámica (del VII al VIII d.C.), pasando por la primera época islámica, la omeya, la abbasí, la mameluca y la moderna (principios del siglo XV AH / XXI d. C.). Además, los análisis realizados en los pilares de ébano hallados a los lados del mihrab revelaron que probablemente datan de los dos primeros siglos AH (VII-VIII d.C.). Se ha determinado que el origen de la madera es la isla de Ceilán, en el océano Índico, lo que pone de relieve las amplias relaciones comerciales de la ciudad histórica de Yeda.

Además, los fragmentos de artefactos descubiertos en la mezquita de Othman bin Affan contienen una variedad de vasijas de cerámica y piezas de porcelana de alta calidad, entre las que se encuentran algunas piezas fabricadas en la provincia china de Jiangxi, que potencialmente datan de los siglos X y XIII AH (siglos XVI a XIX d.C.), así como algunos fragmentos de cerámica más antiguos que se remontan hasta la época abbasí.

Mientras tanto, en Al-Shona, la cronología del yacimiento se remonta al menos al siglo XIII AH (siglo XIX d.C.), con indicios de restos arqueológicos que podrían ser tan antiguos como el siglo X AH (siglo XVI d.C.). En el yacimiento se han hallado numerosos fragmentos de porcelana y otras cerámicas procedentes de Europa, Japón y China, que datan de los siglos XIII y XIV AH (siglos XIX-XX d.C.).

Asimismo, las excavaciones en Al-Kidwah ("Bab Makkah" - puerta de La Meca) revelaron partes del foso oriental que datan con toda probabilidad de finales del siglo XII AH (finales del siglo XVIII d.C.).

Además, también se hallaron varias lápidas de piedra mangabi, mármol y granito en distintos lugares del casco histórico de Yeda. Las lápidas tienen inscripciones de nombres, epitafios y versículos del Corán que probablemente datan de los siglos II y III AH (VIII y IX d.C.), y aún están siendo estudiadas a fondo por especialistas.

Los estudios arqueológicos de los cuatro yacimientos históricos incluyeron excavaciones, análisis de radiocarbono, análisis del suelo, prospecciones geofísicas y estudios científicos de los artefactos descubiertos. Además, se tomaron más de 250 muestras de madera de 52 edificios, que se trasladaron a laboratorios internacionales especializados para su identificación y datación. Por otra parte, la investigación archivística internacional dio como resultado la recopilación de más de 984 documentos históricos sobre la Yeda histórica, incluidos mapas históricos y dibujos de la muralla de la ciudad de Yeda, Al-Shona y otras partes de la Yeda histórica, que se están estudiando minuciosa y atentamente.

El Programa del Distrito Histórico de Yeda, en cooperación con la Comisión del Patrimonio, supervisó la documentación, el registro y la conservación de los artefactos arqueológicos descubiertos en el casco histórico de Yeda y los inscribió en el Registro Arqueológico Nacional. También se crearon bases de datos científicas para proteger y conservar la información sobre los artefactos descubiertos. Cabe destacar que la documentación arqueológica y la fotografía para el archivo fueron realizadas por un grupo de competencias nacionales especializadas en la conservación y el registro de fragmentos arqueológicos.

El trabajo del proyecto Yeda Histórico comenzó en Jumada Al-Awwal, enero de 2020, con la preparación de estudios exploratorios y una encuesta geofísica para revelar la historia incrustada en los cuatro lugares, incluyendo la mezquita de Othman bin Affan, Al-Shona, un segmento de la Muralla Norte, y Al-Kidwah.

