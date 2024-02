Programme du quartier historique de Djeddah : la découverte de 25 000 fragments d'objets datant du début de l'ère musulmane

L'annonce de ces découvertes archéologiques s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le projet de renaissance historique de Djeddah, lancé par Son Altesse Royale, le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Le projet archéologique vise à préserver les antiquités nationales et les sites archéologiques, à mettre au jour l'histoire ancrée dans les terres du Royaume et à faire de la ville historique de Djeddah un centre culturel et touristique en vue de concrétiser le plan Saudi Vision 2030.

Les fouilles archéologiques menées en novembre 2020 ont permis de découvrir 11 405 tessons de poterie pesant 293 kg, 11 360 os d'animaux pesant 107 kg et 1 730 coquillages pesant 32 kg. En outre, 685 matériaux de construction pesant 87 kg, ainsi que 187 objets en verre pesant 5 kg et 71 objets en métal pesant 7 kg ont été découverts. Le poids total des matériaux archéologiques trouvés est de 531 kg, ce qui constitue un ajout précieux aux découvertes archéologiques saoudiennes.

Les recherches archéologiques menées dans la mosquée Othman bin Affan – qu'Allah soit satisfait de lui – ont révélé des découvertes archéologiques. La plus ancienne remonte aux deux premiers siècles de l'Hégire (du VIIe au VIIIe siècle de notre ère), en passant par les débuts de l'ère musulmane, la période des Omeyyades, la période des Abbassides, puis la période des Mamelouks, jusqu'à l'époque moderne (c'est-à-dire le début du XVe siècle de l'Hégire/le XXIe siècle de notre ère). En outre, les analyses effectuées sur les piliers d'ébène trouvés sur les côtés du Mihrab ont révélé que ces piliers datent probablement des deux premiers siècles de l'Hégire (du VIIe au VIIIe siècle de notre ère). Le bois a été identifié comme provenant de l'île de Ceylan, dans l'océan Indien, ce qui met en évidence les vastes relations commerciales de la ville historique de Djeddah.

En outre, les fragments d'objets découverts dans la mosquée Othman bin Affan contiennent divers récipients en céramique et des pièces de porcelaine de haute qualité, dont certaines pièces fabriquées dans la province chinoise du Jiangxi, qui pourraient remonter aux Xe et XIIIe siècles de l'Hégire (du XVIe au XIXe siècles de l'ère chrétienne), ainsi que des fragments de poterie plus anciens remontant jusqu'à l'époque des Abbassides.

À Al-Shona, la chronologie du site remonte au moins au XIIIe siècle de l'Hégire (XIXe siècle de l'ère chrétienne), avec des indications de vestiges archéologiques qui pourraient remonter au Xe siècle de l'Hégire (XVIe siècle de l'ère chrétienne). De nombreux tessons de poterie ont été trouvés sur le site, comprenant de la porcelaine et d'autres céramiques d'Europe, du Japon et de Chine, datant des XIIIe et XIVe siècles de l'Hégire (XIXe et XXe siècles de l'ère chrétienne).

Des fouilles à Al-Kidwah (« Bab Makkah » – porte de La Mecque) ont également révélé des parties de la douve orientale qui datent très probablement de la fin du XIIe siècle de l'Hégire (fin du XVIIIe siècle de l'ère chrétienne).

En outre, plusieurs pierres tombales en pierre de Mangabi, en marbre et en granit ont été découvertes à différents endroits de la ville historique de Djeddah. Ces pierres tombales portent des inscriptions de noms, d'épitaphes et de versets du Coran qui remontent probablement aux IIe et IIIe siècles de l'Hégire (VIIIe et IXe siècle apr. J.-C.) et font encore l'objet d'une étude approfondie de la part des spécialistes.

Les études archéologiques des quatre sites historiques comprenaient des fouilles, des analyses radiocarbones, des analyses du sol, des études géophysiques et des études scientifiques des objets découverts. En outre, plus de 250 échantillons de bois ont été prélevés sur 52 bâtiments et transférés dans des laboratoires internationaux spécialisés pour être identifiés et datés. Par ailleurs, les recherches internationales sur les archives ont permis de collecter plus de 984 documents historiques sur la ville historique de Djeddah, notamment des cartes et des dessins historiques de la muraille de Djeddah, d'Al-Shona et d'autres parties de la ville historique de Djeddah, qui font l'objet d'une étude approfondie et minutieuse.

Le programme du quartier historique de Djeddah, en coopération avec la Commission du patrimoine, a supervisé la documentation, l'enregistrement et la préservation des objets archéologiques découverts dans la ville historique de Djeddah, et les a inscrits au Registre archéologique national. Des bases de données scientifiques ont également été créées pour protéger et préserver les informations sur les objets découverts. Il convient de noter que la documentation archéologique et les photographies pour les archives ont été réalisées par un groupe de compétences nationales spécialisées dans la conservation et l'enregistrement des fragments archéologiques.

Les travaux du projet de la ville historique de Djeddah ont commencé à Jumada Al-Awwal, en janvier 2020, avec la préparation d'études exploratoires et d'un sondage géophysique pour mettre au jour l'histoire ancrée dans les quatre sites, notamment la mosquée Othman bin Affan, Al-Shona, un segment de la muraille nord et Al-Kidwah.

Lien vers les photos ci-jointes :

https://www.dropbox.com/scl/fo/qvtnekex0tee6izeu76vc/h?rlkey=2tg2710nmee4hchlecezq2fiq&dl=0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2333785/JHD_Ebony_pillar.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2333786/Historic_Jeddah.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2333787/JHD_Chinese_ceramic.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2333789/JHD_Iron.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2333790/JHD_Incense_burner.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2333791/al_Shona.jpg

× Modal title

Sign up for Top Stories & curated News delivered to your inbox Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.