Jeddah Historic District Program: Die Entdeckung von 25.000 Fragmenten von Artefakten aus der frühen islamischen Epoche

Die Bekanntgabe der archäologischen Funde ist Teil des Historic Jeddah Revival Project, das von seiner Königlichen Hoheit, Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz ins Leben gerufen wurde. Das Archäologische Projekt soll nationale Antiquitäten und archäologische Stätten bewahren, die Geschichte der Länder des Königreichs offenlegen und die Altstadt von Dschidda als kulturelles und touristisches Zentrum unterstützen, um so die Saudische Vision (2030) zu verwirklichen.

Im November 2020 führten archäologische Nachforschungen und Ausgrabungen zur Entdeckung von 11.405 Keramikscherben mit einem Gewicht von 293 kg, 11.360 Tierknochen mit einem Gewicht von 107 kg und 1.730 Muscheln mit einem Gewicht von 32 kg. Darüber hinaus wurden 685 Bauteile mit einem Gewicht von 87 kg, 187 Glasartefakte mit einem Gewicht von 5 kg sowie 71 Metallartefakte mit einem Gewicht von 7 kg gefunden. Das Gesamtgewicht der archäologischen Materialien beläuft sich auf 531 kg. Dies ist eine wertvolle Ergänzung der Saudischen archäologischen Funde.

Die archäologische Erforschung der Othman bin Affan Moschee − Allah sei ihm gnädig − führte zu den archäologischen Entdeckungen. Die Älteste stammt aus den ersten beiden Jahrhunderten AH (vom 7. bis zum 8. Jahrhundert AD), angefangen bei der frühen Islamischen Epoche, über die Umayyad-Epoche, die Abbasid-Epoche, die Mamluk-Epoche bis hin zur Moderne (d.h., das frühe 15. Jahrhundert AH / das 21. Jahrhundert AD). Untersuchungen von Ebenholzpfeilern, die an den Seiten der Mihrab gefunden wurden, ergaben, dass diese Pfeiler wahrscheinlich aus den ersten beiden Jahrhunderten AH stammen (vom 7. bis zum 8. Jahrhundert AD). Als Ursprung des Holzes wurde Ceylon im Indischen Ozean ausgemacht, was die entfernten Handelsbeziehungen des historischen Dschiddah beweist.

Darüber hinaus gehören zu den Fragmenten von Artefakten, die in der Othman bin Affan Moschee entdeckt wurden, mehrere Keramikgefässe und Teile von hochwertigem Porzellan, wovon einige aus der chinesischen Provinz Jiangxi stammen. Diese gehen wahrscheinlich auf das 10. und 13. Jahrhundert AH zurück (vom 16. bis zum 19. Jahrhundert AD), ebenso wie einige ältere Keramikfragmente aus der Abbasid-Epoche.

Die Stätte Al-Shona reicht mindestens zurück auf das 13. Jahrhundert AH (19. Jahrhundert AD), wobei es durch archäologische Funde Hinweise gibt, die auf das 10. Jahrhundert AH (16. Jahrhundert AD) deuten. Dort wurden mehrere Keramikscherben gefunden, unter anderem Porzellan und andere Keramikarten aus Europa, Japan und China aus dem 13. und dem 14. Jahrhundert AH (vom 19. bis zum 20. Jahrhundert AD).

Ausgrabungen am Al-Kidwah („Bab Makkah" - Tor nach Mekka) brachten Teile des Östlichen Grabens zutage, die wahrscheinlich aus dem späten 12. Jahrhundert AH (spätes 18. Jahrhundert AD) stammen.

Darüber hinaus wurden in der Altstadt von Dschidda mehrere Grabsteine aus Mangabi-Stein, Marmor und Granit an unterschiedlichen Stellen gefunden. Die Grabsteine weisen Inschriften mit Name, Epitaph und Koranversen auf, die wahrscheinlich aus dem 2. und 3. Jahrhundert AH (8. und 9. Jahrhundert AD) stammen. Sie werden noch sorgfältig von Experten untersucht.

Die archäologischen Studien der vier historischen Stätten umfassen Ausgrabungen, Radiokohlenstoffanalysen, Bodenanalysen, geophysikalische Untersuchungen sowie wissenschaftliche Studien an den entdeckten Artefakten. Darüber hinaus wurden 250 Holzproben von 52 Gebäuden entnommen und an spezialisierte internationale Laboratorien gesandt, wo sie identifiziert werden und ihr Alter festgestellt wird. Darüber hinaus wurde bei internationalen Archivforschungen eine Sammlung mit mehr als 984 historischen Dokumenten über das Alte Dschidda entdeckt. Dazu gehören Landkarten und Zeichnungen der Stadtmauer von Dschidda, Al-Shona, sowie anderer Bereiche der Altstadt von Dschidda, die nun sorgfältig und aufmerksam studiert werden.

Das Jeddah Historic District Program zusammen mit der Heritage Commission überwachte die Dokumentation, Registrierung und Aufbewahrung der archäologischen Artefakte aus dem historischen Dschidda und ließ die Funde im Nationalen Archäologischen Register eintragen. Auch wurden wissenschaftliche Datenbanken angelegt, um die Informationen über die entdeckten Artefakte zu schützen und zu bewahren. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die archäologische Dokumentation und Fotografie für das Archiv von einer Gruppe nationaler Experten durchgeführt wurde, die spezialisiert sind auf die Konservierung und Registrierung archäologischer Fragmente.

Die Arbeit des Historic Jeddah Project begann im Januar 2020 in Jumada Al-Awwal mit der Vorbereitung von Erkundungsstudien und einer geophysikalischen Untersuchung, um die Geschichte der vier Stätten zu erforschen, darunter die Othman bin Affan Moschee, Al-Shona, ein Teil der nördlichen Mauer und Al-Kidwah.

Link zu den angehängten Bildern

https://www.dropbox.com/scl/fo/qvtnekex0tee6izeu76vc/h?rlkey=2tg2710nmee4hchlecezq2fiq&dl=0

