Desde lavadoras a presión hasta patios: el evento Spring Starts de The Home Depot inicia la temporada de descuentos

ATLANTA, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® inicia la temporada de primavera con su evento Spring Starts (Comienza la primavera), que se llevará a cabo del 19 de marzo al 1 de abril. Tanto los profesionales como los aficionados al bricolaje pueden abordar con confianza sus proyectos de temporada gracias a una amplia selección de los productos más demandados, desde plantas y maquinaria de jardinería hasta artículos esenciales para recibir invitados, como productos de limpieza, barbacoas y muebles de jardín.

"La primavera es el momento en que tanto los propietarios de viviendas como los profesionales regresan al aire libre y comienzan a realizar los proyectos que han planeado durante todo el invierno", afirmó Billy Bastek, vicepresidente ejecutivo de Comercialización de The Home Depot. "Ofrecemos lo mejor en innovación, valor e inspiración para ayudar a nuestros clientes a cumplir con cada tarea de su lista de pendientes".

El evento Spring Starts ofrece precios competitivos en una amplia variedad de productos para renovar los espacios exteriores de los clientes, entre ellos:

Para quienes busquen ayuda en línea esta temporada de primavera, The Home Depot ha implementado funciones de inteligencia artificial que llevan la experiencia de los expertos con delantal naranja directamente a los patios de los clientes. Al visitar el centro de jardinería en homedepot.com, los clientes pueden utilizar Magic Apron para crear un plan de cuidado del césped, visualizar una remodelación del jardín e incluso subir una foto para diagnosticar una planta enferma.

Los descuentos de Spring Starts estarán disponibles en todo el país, en las tiendas, en línea en homedepot.com y en la aplicación móvil de The Home Depot del 19 de marzo al 1 de abril, hasta agotar existencias. Y los descuentos no terminan ahí: el "Spring Black Friday" de The Home Depot vuelve del 9 al 22 de abril, con ofertas aún más inmejorables para que los clientes puedan abordar sus proyectos de primavera con total confianza.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el vendedor especializado en materiales para la renovación del hogar más grande del mundo. Al final del tercer trimestre, la empresa operaba un total de 2,359 tiendas minoristas y más de 1,250 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa emplea a más de 470,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

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FUENTE The Home Depot