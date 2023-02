TAIPÉ, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE apresenta hoje o AORUS 17, AORUS 15 e AERO 14 OLED, um conjunto de novos notebooks otimizados para oferecer energia e mobilidade. As três novas adições agora se unem aos principais modelos AORUS 17X, AORUS 15X e AERO 16 OLED na linha de notebooks de 2023 da GIGABYTE, que já haviam sido lançados na CES 2023. Ostentando os núcleos mais recentes da Intel e da NVIDIA em um design elegante e portátil, o AORUS 17 e o AORUS 15 oferecem forte desempenho com potência total gráfica (TGP) máxima para entusiastas que desejam levar seus jogos para qualquer lugar; enquanto o AERO 14 OLED é personalizado para mentes criativas, combinando portabilidade com uma tela que oferece perfeita precisão de cores.

Desempenho em movimento! GIGABYTE apresenta os novos Notebooks para jogos AORUS 17 e AORUS 15 e Notebooks superfinos para criadores AERO 14 OLED

Domine seu jogo com o AORUS 17 e o AORUS 15



Tanto o AORUS 17 quanto o AORUS 15 oferecem desempenho de jogos poderoso impulsionado pelos processadores da série Intel® i7 H 13ª geração e GPUs para notebook NVIDIA GeForce® RTX™ 4070 com acesso total a 140 W de TGP máxima com tecnologia Dynamic Boost, tudo em um perfil fino. Essas potências portáteis contam com o sistema aprimorado de resfriamento WINDFORCE Infinity, que pode suportar até 160 W de potência de design térmico (TDP) para garantir o desempenho ideal mesmo quando funciona com capacidade máxima. Quanto ao desempenho de tela significativamente aprimorado, as taxas incrivelmente rápidas de atualização de 240 Hz com resolução de 1440p permitem uma experiência de jogo suave e vibrante. A essência do jogo se reflete tanto na potência interna do dispositivo quanto no design externo. O gabinete elegante é ainda mais realçado com o design espacial misterioso e a barra de luz RGB, oferecendo uma estética de jogo sofisticada.

Seja rápido e fabuloso com o AERO 14 OLED

O AERO 14 OLED é a mais recente iteração do notebook para criadores ultrafino e leve da GIGABYTE. O design compacto do chassi monobloco de alumínio fresado com CNC abriga um desempenho impressionante, equipado com processador Intel® Core i7-13700H e GPU para notebook NVIDIA GeForce® RTX™ 4050. A plataforma NVIDIA Studio aumenta ainda mais a eficiência dos aplicativos criativos, permitindo que os usuários liberem sua criatividade a qualquer hora e em qualquer lugar. A tela OLED de 2.8K oferece visuais realistas e precisão de cores perfeita graças à Calibração de Fábrica X-Rite™ 2.0 e à Validação Pantone®. O painel de OLED também possui certificação TÜV Rheinland Eyesafe e SGS, garantindo que a tela seja confortável durante o uso, com baixas emissões de luz azul, mantendo, ao mesmo tempo, o desempenho de cor e luminância.

Além disso, os notebooks para jogos AORUS 17X estarão disponíveis nos varejistas em breve. Para mais detalhes, acesse: https://bit.ly/AORUS_AERO_laptop

