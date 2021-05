Desenvolvimento de ciência e tecnologia da China se concentrará mais em autossuficiência

"A autossuficiência e o autofortalecimento da ciência e tecnologia devem ser sempre considerados um apoio estratégico para o desenvolvimento nacional", disse ele.

Xi estendeu as felicitações à reunião e cumprimentos aos profissionais que atuam em vários cargos de ciência e tecnologia.

"Desejo dar as calorosas felicitações à convocação da reunião e enviar cumprimentos cordiais aos dedicados profissionais de ciência e tecnologia que estão trabalhando arduamente em várias posições. 30 de maio marca o quinto Dia Nacional dos Profissionais de Ciência e Tecnologia, e eu gostaria de enviar meus cumprimentos a todos vocês", disse Xi.

Ele elogiou o progresso feito na inovação em ciência e tecnologia, pesquisa básica, inovação original, setores estratégicos de ponta em ciência e tecnologia, bem como o papel significativo da ciência e tecnologia em conter a epidemia da COVID-19.

"A prática provou que há um grande potencial para a inovação independente na China, e os profissionais de ciência e tecnologia em nosso país podem realizar muito. Com o espírito de avanço com os tempos, a coragem de fazer melhorias contínuas por meio de reformas e a determinação e perseverança indomáveis, os profissionais de ciência e tecnologia em nosso país devem acompanhar as tendências globais, tomar a iniciativa, enfrentar os problemas de frente e superar as dificuldades. O desenvolvimento científico e tecnológico deve almejar as fronteiras globais de ciência e tecnologia, atender aos principais campos de batalha econômicos, empenhar-se para atender às necessidades significativas do país e beneficiar a vida e a saúde das pessoas. Considerando as importantes tarefas confiadas ao longo do tempo, vocês devem se empenhar para alcançar a autossuficiência e a automelhoria em ciência e tecnologia em um nível mais elevado", disse Xi.

Xi estimulou os profissionais de ciência e tecnologia da China a assumir as responsabilidades da época e se esforçar pela autossuficiência e pelo autofortalecimento da ciência e tecnologia em níveis mais altos.

"Vamos nos unir, dar passos ousados de inovação e trabalhar incansavelmente para fazer mais contribuições para transformar a China em uma potência de ciência e tecnologia e realizar o Sonho Chinês de rejuvenescimento nacional", disse ele.

Link: https://m.youtube.com/watch?v=P0905Iip5JA

FONTE CCTV+

