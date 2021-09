Design District, un nouveau foyer permanent pour les industries créatives, ouvre ses portes sur la péninsule de Greenwich, à Londres

Marquant un tournant dans l'histoire créative de la capitale, il s'agit du troisième quartier de la péninsule de Greenwich, un nouveau paysage audacieux à Londres. Composé d'un mélange éclectique de 16 bâtiments différents, conçus par huit architectes avant-gardistes du monde entier, ce quartier dédié vise à préserver et à stimuler l'innovation créative et l'esprit d'entreprise qui font partie intégrante de l'identité globale de Londres depuis des siècles.

Un écosystème qui peut accueillir 1 800 créateurs, qu'il s'agisse de créateurs individuels, des start-ups ambitieuses, des entreprises innovantes et des leaders de l'industrie, et qui offre un certain nombre d'espaces de travail différents. Un mélange d'entreprises créatives, de marques et de particuliers y sont déjà installés, comme QUEERCIRCLE, un organisme à but non lucratif dirigé par LGBTQ+, Concept Kicks, un projet de recherche et de publication sur la conception de chaussures fondée par Daniel Bailey et Brace Yourself PR, une marque de musique indépendante avec une liste enviable d'artistes allant de Manic Street Preachers à des talents prometteurs comme Bodega.

« Rendre l'art, la culture et le design accessibles et inclusifs sera toujours notre priorité. Design District est une étape passionnante et importante pour soutenir les entreprises et les particuliers à toutes les étapes de leur croissance, en leur fournissant un foyer indispensable – à un moment crucial pour le partage des idées, la création de liens et l'innovation, qui ont tous beaucoup souffert au cours des 18 derniers mois. » Kerri Sibson, directrice, péninsule de Greenwich.

Design District se trouvera aux côtés d'une nouvelle destination alimentaire Canteen, offrant un mélange de nourriture et de boissons internationales, The Basketball Court, un espace sur le toit pour jouer tout en profitant de certaines des vues les plus emblématiques de Londres, NOW Gallery, la galerie d'art progressive du site, qui a accueilli de nombreuses expositions et collaborateurs innovants au fil des ans tels que Camille Walala et Molly Goddard, The Tide, le premier parc surélevé et sentier d'art public de Londres, avec plusieurs sculptures importantes réalisées par des artistes de renommée mondiale tels que Damien Hirst, et Bureau, le nouveau club des membres de Londres pour les industries créatives et le premier On/Off Office de la ville, pour répondre au nouveau monde des routines de travail flexibles au sein des entreprises.

Avec l'arrivée de Design District, il est clair que la vision de la péninsule de Greenwich reste tournée vers l'avenir et engagée dans la créativité et l'innovation.

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

À PROPOS DE LA PÉNINSULE DE GREENWICH

La péninsule de Greenwich est en passe de devenir le paysage le plus audacieusement moderne de la capitale. En savoir plus ici .

À PROPOS DE DESIGN DISTRICT

Conçu et développé par Knight Dragon, Design District est le premier centre permanent et spécialement conçu pour les industries créatives de Londres. En savoir plus ici .

À PROPOS DE DESIGN DISTRICT CREATES

Coïncidant avec le London Design Festival, l'ouverture du Design District le 15 septembre sera marquée par une soirée de lancement spéciale, suivie de Design District Creates – un programme exclusif qui se déroulera du 21 au 23 septembre et gratuit pour tous. En savoir plus ici .

À PROPOS DE KNIGHT DRAGON

Knight Dragon est une entreprise de régénération urbaine et de développement immobilier. Ils créent des lieux, construisent des propriétés et investissent dans des projets connexes qui apportent de nouvelles idées et établissent de nouvelles normes pour la vie urbaine. En savoir plus ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1626904/Greenwich_Peninsula_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1626905/Greenwich_Peninsula_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1626906/Greenwich_Peninsula_3.jpg

