P&R Measurement a présenté PRIME à DesignCon 2025 : garder une longueur d'avance en matière de fabrication intelligente

SANTA CLARA, Californie, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la DesignCon 2025, P&R Measurement a dévoilé PRIME, son agent d'IA industriel, ainsi qu'une suite de solutions alimentées par l'IA visant à transformer la fabrication flexible. Les innovations de l'entreprise se concentrent sur la rationalisation de la production, l'amélioration de la collaboration homme-machine et la modernisation des systèmes de fabrication existants.

PRIME : renforcer l'avenir de la fabrication industrielle

PRM was a big hit at DesignCon 2025.

L'IA révolutionne la productivité, poussant les industries traditionnelles à innover. Pour optimiser la fabrication flexible, P&R Measurement intègre l'IA dans les équipements et les systèmes de fabrication, ce qui rend les processus de production plus intelligents et plus efficaces. Avec PRIME, l'entreprise présente un agent d'intelligence artificielle qui simplifie les tâches complexes, abaisse les barrières techniques et vise à permettre aux utilisateurs de tous niveaux de maîtriser les outils d'ingénierie.

PRIME fait le lien entre le monde numérique et le monde physique, transformant les commandes en langage naturel en un contrôle précis des équipements et des systèmes industriels. Les progrès de l'IA ont réduit le coût et la complexité du déploiement de technologies sophistiquées, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes d'utiliser des solutions d'ingénierie dans des applications réelles, comme l'a fait remarquer Lei Wang, président de l'entreprise.

À l'avenir, P&R Measurement prévoit d'étendre les capacités de PRIME, en l'intégrant dans diverses plates-formes industrielles pour gérer les flux de travail à grande échelle, améliorer l'efficacité et promouvoir la fabrication durable.

La fabrication flexible objet de toutes les attentions : P&R Measurement à l'avant-garde de l'innovation en matière de fabrication intelligente

Lors du DesignCon, P&R Measurement présente également son Smart Lab, une plateforme de nouvelle génération combinant l'automatisation, la numérisation, l'IA et les technologies de mesure avancées pour accélérer le développement des produits. Afin d'optimiser la gestion des ressources pour une grande marque d'électroménager, Smart Lab a permis aux laboratoires à forte consommation d'énergie du client de réduire leur consommation d'énergie de 30 %, ce qui s'est traduit par des économies substantielles en matière de recherche et de développement.

Les solutions d'essais sensoriels A²S Lab et la plateforme d'essais flexible A²TP de P&R Measurement sont également présentées. Elles aident les clients à mener à bien des tâches complexes de validation de produits de manière efficace. Ces solutions garantissent non seulement la fiabilité des produits, mais améliorent également l'expérience des utilisateurs.

Une vision pour un avenir mondial

La stratégie GD3 (Global Distributed Design and Delivery) de P&R Measurement fait progresser sa vision mopndiale, en intégrant l'IA, les technologies de l'information, les technologies de numérisation et les technologies de mesure pour encourager l'innovation, attirer des talents de premier plan dans un large éventail de domaines et transformer la fabrication intelligente. En pensant au futur, les objectifs de l'entreprise comprennent l'amélioration de l'automatisation industrielle, la promotion de la fabrication flexible et la démocratisation du développement de l'ingénierie pour favoriser le progrès sociétal.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2609671/PRM_was_a_big_hit_at_DesignCon_2025.jpg