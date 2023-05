Designér automobilky GWM odhalil tajemství „vajíčkovitého" designového jazyka značky ORA

PAO-TING Čína, 5. května 2023 /PRNewswire/ -- Automobilka GWM představila na veletrhu Auto Shanghai 2023 několik očekávaných vozidel poháněných udržitelnými zdroji energie. Jaké jsou hlavní designové rysy těchto nových modelů? Po tiskové konferenci Andrew Dyson, viceprezident GWM pro design, hovořil o designové filozofii a budoucím vývoji nové generace modelů GWM a jako příklad uvedl značku GWM ORA.

GWM Designer Unlocks Secrets Behind "ORA EGG Aesthetic of Life"

Automobilka GWM urychluje přechod své modelové nabídky na chytrá řešení a udržitelné zdroje energie, v rámci čehož je důležité najít způsob, jak designem vyjádřit slogan značky „Go With More". Andrew Dyson představil designovou filozofii současné generace modelů GWM nazvanou „Energie pro život", která vnáší do automobilového průmyslu důraz na nestárnoucí vzhled a silné životní emoce. Nová koncepce designu se snaží o dokonalost a přirozenou krásu, aby pozvedla vnímání značky.

Na základě toho se tým designérů značky GWM ORA nechal inspirovat něčím tak prostým, jako je vejce, a vytvořil designový jazyk „ORA EGG", který oslavuje věčnou krásu struktury, klidu a velkoleposti života.

Design je to první, čeho si spotřebitelé všimnou a s čím se spojí. Nalezení způsobu, jak splnit jejich požadavky na design elektromobilů, by proto mělo být nejvyšší prioritou. Andrew Dyson prozradil, že tajemství automobilky GWM spočívá v převedení požadavku zákazníků na personalizaci do inovativního designového jazyka a zároveň v zaměření na zákaznickou zkušenost.

„Vejce má dokonalou strukturu a křivky. Jeho vypouklý povrch je schopen odolat síle 120násobku jeho hmotnosti. Náš tým designérů se inspiroval jedinečnými křivkami tvaru vejce a principem rozptýlení síly na skořápce a vytvořil pevnou konstrukci karoserie, která zajišťuje bezpečnost v kombinaci s elegantním vzhledem. Tým designérů značky ORA tyto koncepty začleňuje do jedinečného designového jazyka jednotlivých modelů, a vyjadřuje tak kreativitu prostřednictvím vyjádření osobnosti," vysvětlil Dyson.

Siluety modelů značky ORA jsou inspirovány tvarem vejce. Designový jazyk ORA EGG působí díky výrazným předním blatníkům a kulatým světlometům výjimečně harmonicky. Zadní část modelu pak klesá v ladných křivkách. Zakulacené tvary jsou použité také na přístrojové desce, integrovaných výplních dveří a pohodlných sedadlech. V interiéru lze najít celou řadu ekologických materiálů a jeho design poskytuje posádce pocit svobody a klidu.

Dyson uvedl, že značka ORA usiluje o to, aby jejich vozy řidičům poskytly uklidňující zážitek z jízdy, při které si mohou odpočinout.

Automobilka GWM má bohatou historii ve výrobě automobilů a je známá svými razantními kroky směrem k udržitelnější budoucnosti automobilismu. Ačkoli čerpá ze své historie, neustále se snaží inovovat svou designovou filozofii, aby uživatelům přinesla co nejlepší zážitek z jízdy. Značka v budoucnu představí rozmanitější designové jazyky i u dalších sériově vyráběných modelů.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2070451/video.mp4

SOURCE GWM