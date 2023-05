Designer da GWM revela segredos por trás da filosofia "estética de vida ORA EGG"

BAODING, China, 7 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A GWM lançou seus tão esperados veículos movidos a novas energias na Auto Shanghai 2023. Quais são os destaques desses modelos em termos de design? Após a coletiva de imprensa, Andrew Dyson, vice-presidente de design da GWM, falou sobre a filosofia de design e o desenvolvimento futuro dos modelos de última geração da GWM, tomando como exemplo o GWM ORA.

Designer da GWM desvenda os segredos por trás da "Estética de Vida do ORA EGG"

A GWM está agilizando o processo de sua transformação inteligente e de novas energias, durante o qual é importante encontrar uma forma de refletir o valor da marca de "Go With More" ("Vá Com Mais") com seu design. Andrew Dyson apresentou "Life • Energy", a filosofia de design da atual geração dos produtos da GWM, que injetou a filosofia de "eterno" e fortes emoções de vida no setor automotivo. Ela está associada à busca da perfeição e beleza natural no design para elevar a percepção em relação à marca.

Com base nisso, a equipe de design do GWM ORA extraiu a beleza eterna da estrutura, a beleza suave da tranquilidade e a beleza gloriosa da vida usando a metáfora única do "ovo" ("egg" em inglês), o que resultou na criação da estética de vida ORA EGG.

O design é a primeira coisa que os consumidores notam e com a qual se conectam. Portanto, encontrar uma maneira de atender suas exigências de design nos veículos movidos a novas energias deve ser prioridade. Andrew Dyson revelou que o segredo da GWM está em traduzir a exigência do consumidor por personalização em uma linguagem de design inovadora, mantendo, ao mesmo tempo, o foco na experiência do cliente.

"O ovo tem uma estrutura perfeita e requintada, juntamente com uma curva impecável na natureza. Sua superfície convexa é capaz de suportar uma força de 120 vezes seu peso. Inspirando-se na curva ovalada e no princípio de força distribuída únicos da casca do ovo, nossa equipe de design incorpora uma estrutura geral sólida para oferecer segurança combinada com um visual elegante. A equipe de design do ORA integra esses conceitos na linguagem de design diferenciada dos modelos, transmitindo criatividade por meio da expressão da personalidade", explicou Dyson.

As silhuetas dos modelos ORA inspiram-se nas curvas do ovo. A estética de vida ORA EGG permite que os pára-choques frontais e os faróis arredondados se harmonizem. A traseira do modelo é rebaixada em curvas graciosas. O formato arredondado também é aplicado ao painel de instrumentos, aos painéis integrados das portas e aos bancos confortáveis. Muitos materiais ecológicos são utilizados. O design interno dá aos consumidores uma sensação de liberdade e tranquilidade.

Dyson disse que o ORA assumiu o compromisso de criar uma experiência calma e relaxante e um ambiente confortável para os donos dos carros relaxarem e curtirem.

A GWM é uma marca com uma rica história na fabricação de veículos e em esforços vigorosos para a transformação para novas energias. Além de herdar a essência dos designs anteriores, ela inova continuamente sua filosofia de design, tendo a experiência do cliente como base. No futuro, a marca apresentará mais linguagens diversificadas de design em outros modelos produzidos em massa.

