El diseñador de GWM desvela los secretos de la "estética de la vida ORA EGG"

BAODING, China, 5 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- GWM desveló varios vehículos de nueva energía muy esperados en Auto Shanghai 2023. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de estos modelos en términos de diseño? Tras la rueda de prensa, Andrew Dyson, vicepresidente de Diseño de GWM, habló sobre la filosofía de diseño y el futuro desarrollo de los modelos de nueva generación de GWM, tomando como ejemplo el GWM ORA.

GWM Designer Unlocks Secrets Behind "ORA EGG Aesthetic of Life"

GWM está acelerando el proceso de su transformación inteligente y de nuevas energías, durante el cual es importante encontrar la forma de reflejar el valor de marca de "Go With More" con su diseño. Andrew Dyson introdujo que "Vida - Energía", la filosofía de diseño de la actual generación de productos GWM, inyectando la filosofía de lo "eterno" y las fuertes emociones de la vida en la industria del automóvil. Está comprometido con la búsqueda de la perfección y la belleza natural en el diseño para elevar la percepción de la marca.

Basándose en esto, el equipo de diseño de GWM ORA ha extraído la belleza eterna de la estructura, la suave belleza de la tranquilidad y la gloriosa belleza de la vida utilizando la metáfora única del "huevo", dando lugar a la creación de la estética de la vida ORA EGG.

El diseño es lo primero que perciben los consumidores y con lo que conectan. Por eso, encontrar la forma de satisfacer sus demandas de diseño de vehículos de nueva energía debe ser una prioridad absoluta. Andrew Dyson reveló que el secreto de GWM reside en traducir la demanda de personalización del consumidor en un lenguaje de diseño innovador sin dejar de centrarse en la experiencia del consumidor.

"El huevo tiene una estructura perfecta y exquisita, junto con una curva inmaculada por naturaleza. Su superficie convexa es capaz de soportar una fuerza 120 veces superior a su peso. Inspirándose en la exclusiva curva en forma de huevo y en el principio de dispersión de la fuerza en la cáscara del huevo, nuestro equipo de diseño plasma una estructura de carrocería sólida en todos los sentidos para ofrecer seguridad combinada con un aspecto elegante. El equipo de diseño de ORA integra estos conceptos en el lenguaje de diseño único de los modelos, transmitiendo creatividad a través de la expresión de la personalidad", explicó Dyson.

Las siluetas de los modelos ORA se inspiran en las formas de los huevos. La estética de vida del ORA EGG hace que los pronunciados guardabarros delanteros y los faros de forma redondeada trabajen en armonía. La parte trasera del modelo desciende en elegantes curvas. La forma redonda también se aplica al panel de instrumentos, los paneles integrados de las puertas y los cómodos asientos. Hay muchos materiales ecológicos. El diseño interior transmite a los consumidores una sensación de libertad y tranquilidad.

Dyson afirmó que ORA se ha comprometido a crear una experiencia tranquila y relajante y un espacio confortable para que los propietarios de automóviles se relajen y desconecten.

GWM es una marca con una rica historia en la fabricación de automóviles y que avanza vigorosamente hacia la transformación de las nuevas energías. Además de heredar la esencia de diseños anteriores, innova continuamente la filosofía de diseño con la experiencia del consumidor como núcleo. En el futuro, la marca introducirá lenguajes de diseño más diversos en otros modelos de producción en serie.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2070451/video.mp4

SOURCE GWM