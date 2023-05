Projektant GWM uchyla rąbka tajemnicy w kwestii koncepcji „ORA EGG Aesthetic of Life"

BAODING, Chiny, 5 maja 2023 /PRNewswire/ -- Podczas targów motoryzacyjnych Auto Shanghai 2023 firma GWM zaprezentowała wiele wyczekiwanych pojazdów opartych na nowej energii. Jakie są najważniejsze cechy tych modeli pod względem projektu? Po konferencji prasowej Andrew Dyson, wiceprezes GWM ds. projektowania, opowiedział o filozofii projektowania i rozwoju przyszłych modeli nowej generacji, stawiając za przykład model GWM ORA.

GWM Designer Unlocks Secrets Behind "ORA EGG Aesthetic of Life"

GWM przyspiesza proces inteligentnej transformacji w kierunku nowej energii. Istotne w tym procesie jest znalezienie sposobu na odzwierciedlenie wartości marki „Go With More" poprzez unikalny projekt. Andrew Dyson przedstawił ideę „Life - Energy" - filozofii projektowania obecnej generacji produktów GWM, która stanowi transpozycję filozofii „nieśmiertelności" i silnych życiowych emocji do przemysłu motoryzacyjnego. Cechuje ją dążenie do doskonałości i zachowania naturalnego piękna w projektowaniu, aby poprawić percepcję marki.

W ten sposób zespół projektowy GWM ORA wydobył nieśmiertelne piękno struktury, delikatne piękno spokoju i chwalebne piękno życia, wykorzystując unikalną metaforę „jajka" (ang. egg). To wszystko pozwoliło stworzyć wyjątkową koncepcję estetyki - „ORA EGG aesthetic of life".

Wygląd jest pierwszą rzeczą, którą zauważają konsumenci i która ich przyciąga. Dlatego też znalezienie sposobu na spełnienie oczekiwań klientów w zakresie projektu pojazdów opartych na nowej energii powinno być najwyższym priorytetem. Andrew Dyson ujawnił, że sekret GWM leży w przełożeniu oczekiwań konsumentów dotyczących spersonalizowanego produktu na innowacyjny język projektowania przy jednoczesnym utrzymaniu koncentracji na doświadczeniach użytkowników.

„Jajko ma doskonałą, wykwintną strukturę i nieskazitelną naturalną krzywiznę. Jego wypukła powierzchnia jest w stanie wytrzymać siłę 120 razy większą od jego wagi. Czerpiąc inspirację z unikalnej krzywizny jajka i wykorzystując zasadę rozproszenia siły na jego skorupce, nasz zespół projektowy stworzył solidną strukturę nadwozia, która zapewnia bezpieczeństwo w połączeniu z eleganckim wyglądem. Zespół projektowy ORA dokonał transpozycji koncepcji do unikalnego języka projektowania modeli, realizując kreatywność poprzez wyrażanie osobowości" - wyjaśnił Dyson.

Sylwetki modeli ORA inspirowane są kształtem jajka. Zgodnie z koncepcją „ORA EGG aesthetic of life" projekt wyrazistych przednich błotników idealnie współgra z reflektorami o okrągłym kształcie. Tył pojazdu opada w dół zgrabnymi łukami. Okrągły kształt zastosowano również w desce rozdzielczej, zintegrowanych panelach drzwiowych i wygodnych fotelach. W modelu przewidziano zastosowanie wielu materiałów przyjaznych dla środowiska. Wewnętrzny projekt zapewnia konsumentom poczucie wolności i spokoju.

Dyson powiedział, że ORA ma na celu zapewnienie użytkownikom poczucia spokoju i relaksu, a także stworzenie wygodnej przestrzeni dla właścicieli samochodów, aby mogli się zrelaksować i odprężyć podczas jazdy.

GWM to marka z bogatą historią w obszarze produkcji samochodów, którą cechuje podejmowanie energicznych działań ukierunkowanych na transformację na nową energię. Oprócz wykorzystywania zasadniczych rozwiązań ze swoich poprzednich projektów firma nieustannie wprowadza innowacje w zakresie filozofii projektowania, która skupia się na doświadczeniach konsumentów. W przyszłości marka wprowadzi bardziej zróżnicowane języki projektowania w ramach innych modeli produkowanych masowo.

Nagranie - https://mma.prnewswire.com/media/2070451/video.mp4

SOURCE GWM