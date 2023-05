Dizajnér GWM odhaľuje tajomstvo filozofie „Estetika života ORA EGG"

PAO-TING, Čína, 5. mája 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť GWM predstavila na veľtrhu Auto Shanghai 2023 viacero očakávaných vozidiel využívajúcich nové zdroje energie. Aké sú hlavné črty týchto modelov z hľadiska dizajnu? Po tlačovej konferencii Andrew Dyson, viceprezident spoločnosti GWM pre dizajn, hovoril o filozofii dizajnu a budúcom vývoji modelov novej generácie spoločnosti GWM na príklade modelu GWM ORA.

Spoločnosť GWM urýchľuje proces svojej inteligentnej a novej energetickej transformácie, počas ktorej je dôležité nájsť spôsob, ako svojím dizajnom vyjadriť hodnotu značky „Go With More". Andrew Dyson predstavil „Life – Energy", filozofiu dizajnu súčasnej generácie produktov GWM, ktorá vnáša do automobilového priemyslu filozofiu „večnosti" a silné emócie života. Snaží sa o dokonalosť a prirodzenú krásu v dizajne, aby pozdvihla vnímanie značky.

Na základe toho tím dizajnérov GWM ORA vyzdvihol večnú krásu štruktúry, jemnú krásu pokoja a slávnu krásu života pomocou jedinečnej metafory „vajca", čo viedlo k vytvoreniu filozofie Estetika života ORA EGG.

Dizajn je prvá vec, ktorú si zákazníci všimnú a s ktorou sa stotožnia. Nájsť spôsob, ako splniť ich požiadavky na konštrukciu vozidiel využívajúcich nové zdroje energie, by preto malo byť najvyššou prioritou. Andrew Dyson prezradil, že tajomstvo spoločnosti GWM spočíva v pretavení dopytu spotrebiteľov po personalizácii do inovatívneho dizajnérskeho jazyka a zároveň v orientácii na spotrebiteľský zážitok.

„Vajce má dokonalú a prekrásnu štruktúru s bezchybnou prirodzenou krivkou. Jeho vypuklý povrch je schopný odolať sile 120-násobku jeho hmotnosti. Náš dizajnérsky tím sa inšpiroval jedinečnou krivkou v tvare vajíčka a princípom rozptýlenej sily na škrupine vajíčka a vytvoril celoplošnú pevnú štruktúru karosérie pre bezpečnosť v kombinácii s elegantným vzhľadom. Tím dizajnérov ORA integruje tieto koncepty do jedinečného dizajnérskeho jazyka modelov, čím vyjadruje kreativitu prostredníctvom vyjadrenia osobnosti," vysvetlil Dyson.

Siluety modelov ORA sú inšpirované tvarmi vajíčka. Vďaka filozofii Estetika života ORA EGG výrazné predné blatníky a svetlomety okrúhleho tvaru pôsobia harmonicky. Zadná časť modelu klesá v ladných krivkách. Okrúhly tvar je použitý aj na prístrojovej doske, integrovaných výplniach dverí a pohodlných sedadlách. Bolo použitých mnoho ekologických materiálov. Vnútorný dizajn poskytuje spotrebiteľom pocit slobody a pokoja.

Dyson uviedol, že ORA sa snaží vytvoriť pokojný a relaxačný zážitok a pohodlný priestor pre majiteľov vozidiel, kde si môžu oddýchnuť a uvoľniť sa.

GWM je značka s bohatou históriou v oblasti výroby automobilov a ráznymi krokmi smeruje k transformácii na novú energiu. Okrem toho, že prevzala podstatu predchádzajúcich návrhov, neustále inovuje filozofiu dizajnu, ktorej základom je spotrebiteľský zážitok. Značka v budúcnosti predstaví rozmanitejšie dizajnérske jazyky v ďalších sériovo vyrábaných modeloch.

