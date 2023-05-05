Дизайнер компании GWM раскрывает секреты «Эстетики жизни ORA EGG»

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GWM

May 05, 2023, 12:30 ET

БАОДИН, Китай, 5 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- На выставке автосалона в Шанхае 2023 года компания GWM представила несколько долгожданных автомобилей на новых источниках энергии. Каковы особенности этих моделей с точки зрения дизайна? После пресс-конференции Эндрю Дайсон (Andrew Dyson), вице-президент по дизайну в компании GWM, рассказал о философии дизайна и будущем развитии моделей GWM следующего поколения, взяв в качестве примера бренд ORA от GWM.

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GWM Designer Unlocks Secrets Behind "ORA EGG Aesthetic of Life"
GWM Designer Unlocks Secrets Behind "ORA EGG Aesthetic of Life"

GWM ускоряет процесс своей трансформации в сфере интеллектуальных транспортных средств и новой энергетики, в ходе которой важно найти способ отразить ценность бренда «Go With More» своим дизайном. Эндрю Дайсон представил «Life • Energy» — философию дизайна нынешнего поколения продуктов компании GWM, привносящую в автомобильную промышленность философию «вечных» и сильных эмоций жизни. Она стремится к совершенству и природной красоте в дизайне для того, чтобы положительно повлиять на восприятие бренда.

Исходя из этого, команда дизайнеров ORA от GWM извлекла вечную красоту структуры, нежную красоту спокойствия и великолепную красоту жизни, используя уникальную метафору «яйца», что привело к созданию эстетики жизни ORA EGG.

Дизайн — это первое, что замечают и с чем взаимодействуют потребители. Поэтому главным приоритетом должен быть поиск способа удовлетворения их потребностей в дизайне транспортных средств на новых источниках энергии. Эндрю Дайсон сообщил, что секрет компании GWM заключается в преобразовании потребительского спроса на персонализацию на инновационный язык дизайна, оставаясь при этом ориентированным на потребительский опыт.

«Яйцо имеет идеальную и изысканную структуру, а также безупречный изгиб по своей природе. Его выпуклая поверхность способна выдерживать силу, в 120 раз превышающую его вес. Черпая вдохновение из уникального яйцевидного изгиба и принципа рассредоточенной силы на яичной скорлупе, наша команда дизайнеров объединяет универсальную прочную конструкцию корпуса, обеспечивающего безопасность, с элегантным внешним видом. Команда дизайнеров ORA внедряет эти концепции в уникальный язык дизайна моделей, передавая креативность через выражение личности», — пояснил Дайсон.

Силуэты моделей ORA вдохновлены формами яиц. Благодаря эстетике жизни ORA EGG, гармонично сочетаются ярко выраженные передние крылья и фары круглой формы. Задняя часть модели опускается изящными изгибами. Приборная панель, встроенные дверные панели и удобные сиденья также выполнены в круглой форме. Используется множество экологически чистых материалов. Внутренний дизайн предоставляет потребителям чувство свободы и спокойствия.

Дайсон заявил, что ORA стремится создавать для автовладельцев атмосферу спокойствия и расслабления, а также комфортное пространство, где они могут расслабиться и отдохнуть.

GWM — это бренд с богатой историей производства автомобилей и активными действиями, направленными на переход на новую энергетику. Помимо того, что компания наследует суть предыдущих дизайнов, она постоянно обновляет философию дизайна, в основе которой лежит потребительский опыт. В будущем бренд представит более разнообразные языки дизайна в других серийных моделях.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2070451/video.mp4

SOURCE GWM

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