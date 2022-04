Cuando los programas se desinstalan manualmente, a menudo hay archivos residuales ocultos que no se eliminan. Estos archivos no eliminados ocupan espacio en el disco duro de su Mac. El desistalador de aplicaciones de SpyHunter for Mac tiene un motor de escaneo integrado diseñado para detectar archivos residuales y eliminarlos, lo que asegura que los programas seleccionados y todos sus datos estén completamente eliminados de su computadora. SpyHunter for Mac también incluye una función de administrador de encendido, que les permite a los usuarios configurar y afinar sus configuraciones de encendido de Mac para optimizar y potencialmente acelerar el proceso de encendido.