Desinstale completamente aplicativos indesejados com o desinstalador de apps gratuito do SpyHunter para Mac para liberar espaço em disco

Quando os programas são desinstalados manualmente, muitas vezes restam arquivos residuais ocultos que não são removidos. Esses arquivos não removidos ocupam espaço no disco rígido do seu Mac. O desinstalador de aplicativos do SpyHunter para Mac tem um mecanismo de escaneamento integrado desenvolvido para detectar arquivos remanescentes durante a desinstalação e excluí-los, garantindo que o(s) programa(s) selecionado(s) e todos seus dados sejam totalmente removidos do seu computador. O SpyHunter para Mac também inclui um recurso do gerenciador de inicialização que permite aos usuários configurar e ajustar suas configurações de inicialização do Mac para otimizar e potencialmente acelerar o processo de inicialização.