Desporto para crianças derrota pandemia do coronavírus: academias de futebol de 211 países propõem candidatos para o campeonato Football for Friendship eWorld Championship

Condicionado pela pandemia, após 2020 o projeto F4F também é organizado este ano como evento eSport. Rapazes e raparigas de 211 países, com idades entre os 12-14 anos, juntam-se em 32 equipas amigáveis para participar no campeonato online do F4F de 2021. A competição será realizada no "F4F World", simulador de futebol, que está disponível em 27 idiomas para MS Windows, Apple MacOS, Android E iOS. Pode ser utilizado o ano todo por entusiastas do jogo, de forma gratuita e a nível mundial, independentemente do campeonato.

"Tendo em conta a COVID-19 e as restrições a ela associadas, em 2020 decidimos, a curto prazo, mudar temporariamente para um formato digital. Quisemos contribuir para que as crianças de todo o mundo pudessem continuar ligadas, sob a alçada dos nove valores do F4F", afirma Vladimir Serov, Diretor Global do Football for Friendship.

Em poucos meses surgiu o simulador multijogador F4F World. Neste simulador podem ser organizados jogos de equipas internacionais em tempo real. Além disso, o F4F iniciou um amplo debate sobre a adaptação do futebol para crianças às condições da pandemia do coronavírus.

Os pontos altos do campeonato de 2021 são o sorteio público das equipas a 14 de maio, o Online International Friendship Camp entre 15 e 23 de maio e o campeonato Football for Friendship eWorld Championship de 2021, entre 27 e 29 de maio.

"Espero sinceramente que a pandemia se torne, em breve, apenas uma lembrança e que os eventos desportivos e de futebol voltem a ser realizados no exterior, ao ar livre, à luz solar e cheios de ação. No entanto, entramos numa nova era digital, na qual utilizamos ativamente formatos de comunicação híbridos", afirmou Frank Ludolph, Diretor do Departamento da UEFA de Futebol de Formação, no final de 2020.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1502367/Football_for_Friendship_eWorld_Championship.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502368/F4F_Gazprom_Logo.jpg

FONTE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship