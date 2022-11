Destacadas organizaciones filantrópicas comprometen USD 500 millones destinados a una transición energética equitativa

Este compromiso filantrópico busca apoyar un futuro con energía limpia para las personas y los países en la primera línea del cambio climático

SHARM EL-SHEIJ, Egipto, 12 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Una coalición de importantes organizaciones filantrópicas en materia de cambio climático anunció hoy una inversión de USD 500 millones durante los próximos tres años con el objetivo de acelerar una transición energética justa y equitativa en los países de ingresos bajos y medios, que además impulse el desarrollo sostenible y cree nuevas oportunidades económicas.

Este apoyo filantrópico catalizador respaldará los esfuerzos de los gobiernos junto con las organizaciones de la sociedad civil y otras entidades que dan impulso a los planes de transición energética nuevos y emergentes en el hemisferio sur. Esta alianza se basará en los esfuerzos actuales y futuros de múltiples donantes que refuerzan las aspiraciones y apoyan las acciones gubernamentales, comunitarias y corporativas para mitigar el cambio climático.

"Este es un momento crucial para que la filantropía aumente su apoyo a los socios en el sur que trabajan para liderar en tiempos notablemente difíciles", expresó Izabella Teixeira, exministra del Medioambiente de Brasil, copresidenta del Panel Internacional de Recursos del PNUMA y miembro de la junta directiva de la ONU DAES. "El mundo necesita que el liderazgo en el sur demuestre que las prioridades de desarrollo y las prioridades climáticas van de la mano y cree precedentes para una transición a la energía limpia verdaderamente justa y equitativa".

"Esta movilización de fondos mancomunados para apoyar la acción climática contribuye en gran medida a cerrar la brecha de financiamiento filantrópico en materia de cambio climático en el sur", afirmó Saliem Fakir, director ejecutivo de African Climate Foundation, un financiador y centro de pensamiento estratégico con liderazgo africano que trabaja en el nexo entre el cambio climático y el desarrollo. "Fortalecerá el liderazgo en el sur y la localización de soluciones, especialmente en África, donde la brecha de financiamiento es la mayor".

La alianza apoyará diferentes esfuerzos, entre ellos la asistencia técnica y el desarrollo de las capacidades necesarias para expandir la energía renovable al mismo tiempo que se produce la transición que sustituye los combustibles fósiles, incluso a través de iniciativas con múltiples donantes. El objetivo de las inversiones es apoyar la implementación en los países que ya han establecido planes ambiciosos y alentar a más naciones a que elaboren los suyos con objetivos contundentes, que sirvan como hoja de ruta para la próxima década.

"Este financiamiento tiene como objetivo apoyar a los países con el fin de que implementen sus agendas de energía limpia ambiciosas, justas y equitativas", comentó Christie Ulman, presidenta de Sequoia Climate Foundation. "La filantropía puede y va a desempeñar un papel clave en la catalización de un cambio radical en el apoyo a las transiciones energéticas y económicas. Reconocemos que la comunidad internacional se sigue quedando inaceptablemente corta en sus promesas de apoyo financiero para hacer frente al cambio climático y sus efectos. Si bien esta inversión no puede y no pretende compensar esto, trabajamos para apoyar a los países a abordar sus desafíos y su compromiso con la transición hacia una energía limpia. Este compromiso debe ser visto como un piso, no como un techo, de lo que la filantropía puede hacer para apoyar un futuro justo y equitativo".

Las organizaciones filantrópicas involucradas reconocen el liderazgo audaz de muchos países de ingresos bajos y medios en el establecimiento de objetivos ambiciosos, incluso de cara a los profundos impactos climáticos. Es importante destacar que este compromiso no sustituye los miles de millones ya comprometidos (pero aún no cumplidos) con los países en desarrollo por parte de los países desarrollados, quienes tienen la responsabilidad, la capacidad y los fondos necesarios para actuar con mucha mayor rapidez y escala a nivel mundial. Otra prioridad clave para las organizaciones filantrópicas es ampliar los esfuerzos de la sociedad civil mientras siguen siendo motores para una transición justa.

"Para que el esfuerzo de transición energética de cualquier país sea justo, legítimo y, en última instancia, efectivo, requerirá el compromiso y la participación sostenidos de las comunidades afectadas y los actores de la sociedad civil en el terreno", afirmó Jamie Choi, directora ejecutiva de Tara Climate Foundation, una fundación filantrópica regional que busca acelerar la transformación energética de Asia. "La asignación de recursos a los socios nacionales y subnacionales de la sociedad civil con el fin de que desempeñen un papel proactivo en el impulso de la transición de energía limpia de su país garantizará que las soluciones se sostengan".

El anuncio le aporta impulso a otros esfuerzos filantrópicos a fin de apoyar al hemisferio sur en un momento crítico en el que los países enfrentan crisis alimentarias, energéticas y del costo de vida, además de los impactos continuos de la crisis climática.

Las siguientes organizaciones filantrópicas forman parte del anuncio de hoy:

Ballmer Group

Bloomberg Philanthropies

Children's Investment Fund Foundation

Good Energies de Porticus

Growald Climate Fund

High Tide Foundation

Oak Foundation

Sequoia Climate Foundation

Three Cairns Group

Acerca de Sequoia Climate Foundation

Sequoia Climate Foundation es una organización filantrópica con la misión de evitar los peores impactos del cambio climático. Una organización 501(c)(3) con sede en California que apoya estrategias ambiciosas basadas en evidencias para acelerar la transición hacia la energía limpia.

Acerca de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies invierte en 941 ciudades y 173 países de todo el mundo para garantizar una vida de mejor calidad y más longeva para el mayor número posible de personas. La organización se enfoca en cinco áreas clave para crear un cambio duradero: las artes, la educación, el medioambiente, la innovación gubernamental y la salud pública. Bloomberg Philanthropies abarca todas las donaciones de Michael R. Bloomberg, incluidas las de su fundación y su filantropía corporativa y personal, así como la de Bloomberg Associates, una consultoría pro bono presente en ciudades de todo el mundo. En 2021, Bloomberg Philanthropies distribuyó USD 1.660 millones. Para obtener más información, visite bloomberg.org o síganos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn.

