Führende Philanthropien engagieren sich mit einer halben Milliarde für eine gerechte Energiewende

SHARM EL-SHEIKH, Ägypten, 12. November 2022 /PRNewswire/ -- Eine Koalition führender Klima-Philanthropen hat heute angekündigt, in den nächsten drei Jahren 500 Millionen US-Dollar zu investieren, um eine gerechte und ausgewogene Energiewende in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu beschleunigen und gleichzeitig nachhaltige Entwicklung zu fördern und neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen.

Diese katalytische philanthropische Unterstützung wird die Bemühungen von Regierungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen unterstützen, die neuen und entstehenden Energiewendeplänen im globalen Süden ankurbeln. Diese Partnerschaft wird auf bestehenden und künftigen Bemühungen mehrerer Sponsoren aufbauen, die den Ehrgeiz erhöhen und Maßnahmen von Regierungen, Gemeinden und Unternehmen zur Eindämmung des Klimawandels unterstützen.

„Dies ist ein entscheidender Zeitpunkt für die Philanthropie, ihre Unterstützung für die Partner im Süden zu verstärken, die in diesen schwierigen Zeiten eine Führungsrolle übernehmen", sagte Izabella Teixeira, ehemalige Umweltministerin Brasiliens, Co-Vorsitzende des International Resources Panel – UNEP- und UN-DESA-Vorstandsmitglied. „Die Welt braucht eine Führungsrolle im Süden, um zu beweisen, dass Entwicklungs- und Klimaprioritäten Hand in Hand gehen, und um Präzedenzfälle für einen wirklich gerechten und ausgewogenen Übergang zu sauberer Energie zu schaffen."

„Diese Mobilisierung gebündelter Mittel zur Unterstützung von Klimamaßnahmen ist ein wichtiger Schritt, um die Lücke in der Klima-Philanthropie-Finanzierung im Süden zu schließen", sagte Saliem Fakir, CEO der African Climate Foundation, einer in Afrika geführten strategischen Fördereinrichtung und Denkfabrik, die an der Schnittstelle von Klimawandel und Entwicklung arbeitet. „Diese Unterstützung wird die Führungsrolle des Südens und die Lokalisierung von Lösungen stärken, insbesondere in Afrika, wo die Finanzierungslücke am größten ist."

Die Partnerschaft wird Arbeiten unterstützen, die technische Hilfe und den Aufbau von Kapazitäten umfassen, die für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Abkehr von fossilen Brennstoffen erforderlich sind, unter anderem durch Initiativen mehrerer Geber. Ziel der Investitionen ist es, die Umsetzung in Ländern zu unterstützen, die bereits ehrgeizige Pläne aufgestellt haben, und mehr Länder zu ermutigen, ehrgeizige Pläne zu entwickeln, die als Blaupausen für das nächste Jahrzehnt dienen.

„Mit dieser Finanzierung sollen Länder bei der Umsetzung ihrer ehrgeizigen, gerechten und ausgewogenen Programme für saubere Energie unterstützt werden", sagte Christie Ulman, Präsidentin der Sequoia Climate Foundation. „Die Philanthropie kann und wird eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Energiewende und des wirtschaftlichen Wandels spielen. Wir sind uns bewusst, dass die internationale Gemeinschaft ihre Zusagen zur finanziellen Unterstützung bei der Bewältigung des Klimawandels und seiner Auswirkungen weiterhin in unannehmbarer Weise nicht einhält. Diese Investitionen können und sollen dies zwar nicht ausgleichen, aber wir arbeiten daran, die Länder bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen und ihrem Engagement für eine saubere Energiewende zu unterstützen. Diese Verpflichtung sollte als Untergrenze und nicht als Obergrenze für das angesehen werden, was die Philanthropie tun kann, um eine gerechte und ausgewogene Zukunft zu unterstützen."

Die beteiligten Philanthropien erkennen die mutige Führungsrolle vieler Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen an, die sich selbst angesichts der tiefgreifenden Klimaauswirkungen ehrgeizige Ziele setzen. Wichtig ist, dass die Zusage kein Ersatz für die Milliarden ist, die die den Entwicklungsländern bereits zugesagt, aber noch nicht geliefert haben. Industrieländer haben die Verantwortung, die Fähigkeit und die Mittel, viel schneller zu handeln und Maßnahmen weltweit auszuweiten. Eine weitere wichtige Priorität für Philanthropen ist die Ausweitung der zivilgesellschaftlichen Bemühungen, da sie weiterhin eine treibende Kraft für einen gerechten Übergang sind.

„Damit die Energiewende in einem Land gerecht, legitim und letztlich effektiv ist, bedarf es eines nachhaltigen Engagements und der Beteiligung der betroffenen Gemeinschaften und der zivilgesellschaftlichen Akteure vor Ort", sagte Jamie Choi, CEO der Tara Climate Foundation, einer regionalen philanthropischen Stiftung, die die Energiewende in Asien beschleunigen will. „Die Unterstützung nationaler und subnationaler zivilgesellschaftlicher Partner, die eine proaktive Rolle bei der Förderung des sauberen Energiewandels in ihrem Land spielen, wird sicherstellen, dass die Lösungen von Dauer sind."

Die Ankündigung trägt zu weiteren philanthropischen Bemühungen bei, den globalen Süden in einer kritischen Phase zu unterstützen, in der die Länder zusätzlich zu den anhaltenden Auswirkungen der Klimakrise mit sich verschärfenden Nahrungsmittel- und Energiekrisen sowie Lebenshaltungskosten konfrontiert sind.

Die folgenden philanthropischen Organisationen sind an der heutigen Bekanntmachung beteiligt:

Ballmer Group

Bloomberg Philanthropies

Children's Investment Fund Foundation

Good Energies by Porticus

Growald Climate Fund

High Tide Foundation

Oak Foundation

Sequoia Climate Foundation

Three Cairns Group

