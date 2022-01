DET ER OFFISIELT: VERDENS NYESTE UNDERVERK BLIR MED I ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL

Det ledende cruiseselskapet har fått levertWonder of the Seas, sitt nyeste, mest innovative skip

Wonder of the Seas has officially joined Royal Caribbean International’s award-winning lineup of ships. The next of the revolutionary Oasis Class, the world’s newest wonder debuts the ultimate combination of new and returning adventures for all ages on March 4, in Fort Lauderdale, Florida, before sailing to the Mediterranean in May. Wonder of the Seas has officially joined Royal Caribbean International’s award-winning lineup of ships. The next of the revolutionary Oasis Class, the ultimate vacation debuts adventures for all ages across thrills, entertainment, dining and nightlife on March 4, in Fort Lauderdale, Florida, before sailing to the Mediterranean in May. Highlights on board include eight unique neighborhoods, featuring the new Suite Neighborhood, an interactive, open-air play area for kids - Wonder Playscape - a new restaurant and bar, The Mason Jar, and more.

MIAMI, 28. januar 2022 /PRNewswire/ -- Nå er det eventyr om bord i sikte på verdens nyeste underverk for turister i alle aldre. Torsdag fikk Royal Caribbean International overlevert Wonder of the Seas , det svært etterlengtede og innovative skipet i cruiseselskapets prisvinnende serie. Ved markeringen av tre års fullført byggearbeid, ble det utført en tradisjonell flaggskifteseremoni i Marseille i Frankrike, med verftspartneren Chantiers de l'Atlantique. Wonder vil gjøre sin offisielle debut i Fort Lauderdale, Florida, 4. mars, da hun begynner å seile 7-netters cruiseturer til Karibia før hun setter kursen mot Barcelona i Spania; og Roma for å tilby sommeropplevelser i Middelhavet.

Til stede for å ønskeWonder velkommen i Royal Caribbean-familien var styreleder for Royal Caribbean Group, Richard Fain, CEO Jason Liberty, president og CEO for Royal Caribbean International, Michael Bayley, og Laurent Castaing, General Manager, Chantiers de l'Atlantique i Saint-Nazaire i Frankrike.

«Wonder of the Seas villøfte cruiseopplevelsen på en dristigere og større måte. Å legge til dette skipet i vår allerede beste flåte vil fortsette å løfte selskapet til å lede bransjen with med nye funksjoner og innovasjon,» sa Jason Liberty, president og CEO for Royal Caribbean Group.. «Dette er enda en måte vi leverer minneverdige ferier i verdensklasse på, på en ansvarlig måte, til gjester over hele verden.»

«Det å få levert Wonder of the Seas er høydepunktet på 30 måneder med oppfinnsomhet og partnerskap fras mer enn 2.000 engasjerte besetningsmedlemmer og medarbeidere som er blant de beste på det de gjør,» sa Michael Bayley, president og CEO for Royal Caribbean International. «I tillegg til å løfte de revolusjonerende skipene i Oasis-klassen til et nytt nivå innen opplevelse, innovasjon og eventyr, setter Wonder scenen for både vår- og sommerferier som familier og alle reisende ser frem til i det nye året. Det er en uovertruffen kombinasjon av splitter nye funksjoner og favoritter som dekker spenning, underholdning, mat og uteliv. Det er det som vil gjøre vårt nyeste og mest innovative skip til verdens nyeste underverk og den ultimate ferien i Karibia og Europa.»

"Wonder of the Seas representerer et nytt skritt framover for skip i Oasis-klassen. Teamene våre har arbeidet under vanskelige forhold, men på en svært enhetlig måte for å gjøre store endringer som forbedret skipets ytelse,» sa Laurent Castaing, General Manager, Chantiers de l'Atlantique. «Wonder er virkelig et fantastisk nytt skip.»

Høydepunkter på Wonder

Wonder er det femte i Royal Caribbeans revolusjonerende Oasis-klasse med skip, og har opplevelser i åtte unike nabolag – for første gang hos Royal Caribbean – i vente for turister i alle aldre. De unge og de som er unge til sinns kan oppdage, undre seg og skape minner på en rekke forskjellige måter og steder som er utformet for å styrke familiebånd og å gi alenetid, blant annet:

Suit-nabolagete – Det nye, åttende nabolaget tilbyr Royal Suite Class -gjester et forhøyet Suite-soldekk på et nytt sted, komplett med stupebasseng, bar og massevis av lounger og kroker for å slappe av, sammen med favoritter som Coastal Kitchen, den private restauranten, Suite Lounge og den største Ultimate Family Suite yoensinne med plass til en familie på 10.

– Det nye, åttende nabolaget tilbyr -gjester et forhøyet Suite-soldekk på et nytt sted, komplett med stupebasseng, bar og massevis av lounger og kroker for å slappe av, sammen med favoritter som Coastal Kitchen, den private restauranten, Suite Lounge og den største yoensinne med plass til en familie på 10. The Mason Jar Southern Restaurant & Bar – – det nye hotspotet serverer signaturretter fra de amerikanske sørstatene og nye vrier på klassikere til brunsj, middag og sen nattmat, inkludert smakfulle johnnycakes, southern fried chicken, crab beignets og shrimp and grits. Til å gjøre opplevelsen komplett er det live countrymusikk, interiør i gårdsstil, en samling av amerikanske whiskeys og alkoholholdige milkshaker.

– – det nye hotspotet serverer signaturretter fra de amerikanske sørstatene og nye vrier på klassikere til brunsj, middag og sen nattmat, inkludert smakfulle johnnycakes, southern fried chicken, crab beignets og shrimp and grits. Til å gjøre opplevelsen komplett er det live countrymusikk, interiør i gårdsstil, en samling av amerikanske whiskeys og alkoholholdige milkshaker. Wonder Playscape – lekeområdet for barn med undervannstema er et helt nytt eventyr med sklier, klatrevegger, spill, et interaktivt veggmaleri som aktiveres med berøring og fantasifulle puslespill.

– lekeområdet for barn med undervannstema er et helt nytt eventyr med sklier, klatrevegger, spill, et interaktivt veggmaleri som aktiveres med berøring og fantasifulle puslespill. The Vue Bar – den gladeste happy hour finner du på i nye hengende baren som byr på panoramautsikt over havet om dagen, og etter solnedgang stråler den med en fargerik mosaikkbaldakin.

– den gladeste happy hour finner du på i nye hengende baren som byr på panoramautsikt over havet om dagen, og etter solnedgang stråler den med en fargerik mosaikkbaldakin. Caribbean Pool Deck – i sentrum for de karibiske vibbene er The Lime & Coconut, sammen med trekløveret av høyhastighetsvannsklier, The Perfect Storm, barnevannparken Splashaway Bay, Casitas , lounger i bassenget, live musikk og mer.

· El Loco Fresh og Cantina Fresca - stedet for å hente meksikanske delikatesser, som tacos, burritos og quesadillas, introduserer nå Cantina Fresca. Den dedikerte baren har et utvalg av «aguas frescas», margaritas og andre meksikanske klassikere.

Andre tilbakevendende favoritter om bord på Wonder inkludererGiovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, Royal Caribbeans nyeste vri på den italienske trattoria; den høyeste sklien på havet, The Ultimate Abyss; de nydesignede rommene for barn og tenåringer på Adventure Ocean, Social100 og The Patio; the FlowRider surfesimulator, doble klatrevegger, the Central Park nabolaget med mer enn 20.000 ekte planter og mye mer.

Kommende cruise i USA og Europa

Seilinger fra Fort Lauderdale – Wonder setter seil mot Karibia fra Port Everglades i Fort Lauderdale mellom mars og april 2022 . De 7-netters seilasene i den østlige og vestlige delen av Det karibiske hav omfatter besøk til cruiseselskapets private øydestinasjon, Perfect Day at CocoCay , og Nassau, Bahamas ; Roatan, Honduras ; og San Juan, Puerto Rico .

– setter seil mot Karibia fra Port Everglades i mellom mars og . De og omfatter besøk til cruiseselskapets private øydestinasjon, og og omfatter besøk til cruiseselskapets private øydestinasjon, – fra og med mai begynner den nye Oasis-klassen med skip å sette kurs for sommerferier i Middelhavet. De 7-netters seilasene i det vestlige Middelhavet vil besøke berømte destinasjoner som apoli og Firenzelorence , Italia ; Palma de Mallorca , spania og Provence, Frankrike.

– fra og med mai begynner den nye Oasis-klassen med skip å sette kurs for sommerferier i Middelhavet. De vil besøke berømte destinasjoner som og , ; Seilaser fra Port Canaveral, Florida – opplevelser hele året på Wonder starter i november 2022 , da det skipet nyeste i Royal Caribbean reiser til Karibia fra Port Canaveral. Reisemålene turister har i vente strekker seg fra Perfect Day at CocoCay og Philipsburg, St. Maarten til Charlotte Amalie, St. Thomas, og Cozumel, Mexico .

Hvis du vil ha mer informasjon om Wonder, inkludert hvilke turer som nå er åpne for bestilling, kan du besøke Royal Caribbeans nettside .

