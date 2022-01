DET ÄR OFFICIELLT: VÄRLDENS SENASTE UNDERVERK ANSLUTER SIG TILL ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL

Den ledande kryssningslinjen tar emot Wonder of the Seas, det senaste och mest innovativa fartyget

Wonder of the Seas has officially joined Royal Caribbean International’s award-winning lineup of ships. The next of the revolutionary Oasis Class, the world’s newest wonder debuts the ultimate combination of new and returning adventures for all ages on March 4, in Fort Lauderdale, Florida, before sailing to the Mediterranean in May. (Photo credit: Sigrun Sauerzapfe aka Siggi) Wonder of the Seas has officially joined Royal Caribbean International’s award-winning lineup of ships. The next of the revolutionary Oasis Class, the ultimate vacation debuts adventures for all ages across thrills, entertainment, dining and nightlife on March 4, in Fort Lauderdale, Florida, before sailing to the Mediterranean in May. Highlights on board include eight unique neighborhoods, featuring the new Suite Neighborhood, an interactive, open-air play area for kids - Wonder Playscape - a new restaurant and bar, The Mason Jar, and more.

MIAMI, 31 januari 2022 /PRNewswire/ – Världens senaste underverk är inom räckhåll för semesterfirare i alla åldrar. På torsdagen tog Royal Caribbean International emot Wonder of the Seas, ännu ett mycket efterlängtat och innovativt fartyg i kryssningslinjens prisbelönta flotta. Slutet på det tre år långa bygget firades med en traditionell flaggbytesceremoni i Marseille, Frankrike, tillsammans med samarbetspartnern, varvet Chantiers de l'Atlantique. Wonder kommer att göra sin officiella debut den 4 mars i Fort Lauderdale (USA) och ska ge sig ut på en veckokryssning till Karibien innan man fortsätter till Barcelona (Spanien) och Rom (Italien) för att erbjuda sommaräventyr i Medelhavet.

Wonder välkomnades till Royal Caribbean-familjen av Royal Caribbean Group Chairman, Richard Fain, Royal Caribbean Group President och vd, Jason Liberty, Royal Caribbean International President och vd, Michael Bayley, och Laurent Castaing, General Manager, Chantiers de l'Atlantique i Saint-Nazaire, Frankrike.

"Wonder of the Seas kommer att animera kryssning på ett djärvare och vidare sätt. Det nya fartyget ingår i vår förstklassiga flotta som fortsätter att vara branschledande med nya funktioner och innovation", säger Jason Liberty, styrelseordförande och vd, Royal Caribbean Group. "Detta är ännu ett sätt för oss att på ett ansvarsfullt sätt leverera semestrar i världsklass till gäster runtom i världen."

"Överlämnandet av Wonder of the Seas är kulmen på 30 månaders uppfinningsförmåga och samarbete tillsammans med drygt 2 000 engagerade besättningsmedlemmar och arbetare som är bland de bästa på vad de gör", säger Michael Bayley, styrelseordförande och vd, Royal Caribbean International. "Wonder, tillsammans med de banbrytande fartygen i Oasis-klassen, lyfter kryssningsresor till en ny nivå av upplevelser, innovation och äventyr, och skapar förutsättningar för vår- och sommarsemestrar för familjer och alla resenärer som ser fram emot det nya året. Kombinationen av helt nya funktioner och favoriter som omfattar spänning, underhållning, restauranger och nattliv är oöverträffad, och det är det som kommer att göra vårt nyaste och mest innovativa fartyg till världens senaste underverk och den ultimata semestern i Karibien och Europa."

"Wonder of the Seas är ett nytt steg framåt för fartygen i Oasis-klassen. Våra team har arbetat under besvärliga förhållanden, men i gott samförstånd, för att göra stora förändringar som förbättrar fartygets prestanda", säger Laurent Castaing, General Manager, Chantiers de l'Atlantique. "Wonder är verkligen ett enastående fartyg."

Höjdpunkter på Wonder

Som det femte i Royal Caribbeans revolutionerande fartyg i Oasis-klass erbjuder Wonder äventyr i åtta unika "grannskap" – helt nytt för Royal Caribbean – för semesterfirare i alla åldrar. Både unga och gamla kan upptäcka, förundras och skapa minnen på en mängd olika sätt och platser som utformats både för familje- och egentid, däribland:

Suite Neighborhood – Det nya, åttonde grannskapet erbjuder gäster i Royal Suite -klassen ett förhöjt soldäck på en ny plats, komplett med pool, bar och många solstolar och ställen där man kan luta sig tillbaka och koppla av. Här finns också favoriter som Coastal Kitchen, den privata restaurangen, Suite Lounge, och den största Ultimate Family Suite som kan ta emot en familj på tio personer.

– Det nya, åttonde grannskapet erbjuder gäster i -klassen ett förhöjt soldäck på en ny plats, komplett med pool, bar och många solstolar och ställen där man kan luta sig tillbaka och koppla av. Här finns också favoriter som Coastal Kitchen, den privata restaurangen, Suite Lounge, och den största som kan ta emot en familj på tio personer. The Mason Jar Southern Restaurant & Bar – Det nya innestället serverar mat från amerikanska Södern och nytolkningar av klassiker till brunch, middag och som kvällssnack, däribland johnnycake, friterad kyckling, krabb-beignets, och shrimp and grits. Upplevelsen blir fullkomlig med live countrymusik, rustik inredning, en kollektion amerikansk whisky och spetsade milkshakes.

– Det nya innestället serverar mat från amerikanska Södern och nytolkningar av klassiker till brunch, middag och som kvällssnack, däribland johnnycake, friterad kyckling, krabb-beignets, och shrimp and grits. Upplevelsen blir fullkomlig med live countrymusik, rustik inredning, en kollektion amerikansk whisky och spetsade milkshakes. Wonder Playscape – Ett lekområde med undervattenstema för barn är ett helt nytt äventyr med rutschkanor, klätterväggar, spel, en interaktiv väggmålning som aktiveras genom beröring och kreativa pussel.

– Ett lekområde med undervattenstema för barn är ett helt nytt äventyr med rutschkanor, klätterväggar, spel, en interaktiv väggmålning som aktiveras genom beröring och kreativa pussel. The Vue Bar – Den gladaste av alla happy hours finns i den nya utskjutande baren som erbjuder panoramautsikt över havet och efter solnedgången lyses den upp av ett färgglatt mosaiktak.

– Den gladaste av alla happy hours finns i den nya utskjutande baren som erbjuder panoramautsikt över havet och efter solnedgången lyses den upp av ett färgglatt mosaiktak. Caribbean Pool Deck – Mitt i Karibien-miljön ligger Lime & Coconut, tillsammans med tre snabba vattenrutschkanor, Perfect Storm, vattenland för barn Splashaway Bay, Casitas, solstolar i poolen, livemusik och mycket mer.

– Mitt i Karibien-miljön ligger Lime & Coconut, tillsammans med tre snabba vattenrutschkanor, Perfect Storm, vattenland för barn Splashaway Bay, Casitas, solstolar i poolen, livemusik och mycket mer. El Loco Fresh och Cantina Fresca – Snabbmatstället med mexikanska läckerheter, som specialgjorda tacos, burritos och quesadillas, erbjuds nu på Cantina Fresca . Baren serverar ett urval av "aguas frescas", "margaritas" och andra typiska mexikanska drinkar.

Andra återkommande favoriter ombord på Wonder omfattarGiovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, Royal Caribbeans senaste tolkning av den italienska trattorian, den högsta rutschkanan till havs, The Ultimate Abyss, det nydesignade specialutrymmet för barn och tonåringar på Adventure Ocean, Social100 och The Patio, FlowRider-surfsimulator, dubbla klätterväggar, Central Park-grannskapet med över 20 000 riktiga växter och mycket mer.

Kommande kryssningar i USA och Europa

Avresa från Fort Lauderdale – Wonder sätter kurs mot Karibien från Port Everglades i Fort Lauderdale mellan mars och april 2022 . I veckokryssningen i östra och västra Karibien ingår besök på kryssningslinjens privata ö, Perfect Day at CocoCay , och Nassau ( Bahamas ), Roatan ( Honduras ) och San Juan ( Puerto Rico ).

– sätter kurs mot Karibien från Port Everglades i mellan mars och . I och ingår besök på kryssningslinjens privata ö, och och Avresa från Barcelona and Rome – Med start i maj, sätter det nya fartyget i Oasis-klass kurs för sommarsemestrar i Medelhavet. Veckokryssningar i västra Medelhavet erbjuder besök på fantastiska platser som Neapel och Florens (Italien) , Palma de Mallorca (Spanien) och Provence (Frankrike).

– Med start i maj, sätter det nya fartyget i Oasis-klass kurs för sommarsemestrar i Medelhavet. erbjuder besök på fantastiska platser som och , Avresa från Port Canaveral, Florida – Äventyr året runt på Wonder börjar i november 2022 , när det senaste tillskottet till Royal Caribbean-familjen sätter kurs mot Karibien. De resmål som erbjuds sträcker sig från Perfect Day at CocoCay ochPhilipsburg ( Sint Maarten ) till Charlotte Amalie (Saint Thomas) och Cozumel (Mexiko).

Mer information om Wonder, inklusive kryssningar som är öppna för bokning, finns på Royal Caribbeans webbplats.

Om Royal Caribbean International

Royal Caribbean International ägs av Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), och har levererat innovation till havs i mer än 50 år. Varje fartygsklass är ett arkitektoniskt underverk med den senaste tekniken och gästupplevelser för dagens äventyrliga resenärer. Kryssningslinjen fortsätter att revolutionera semestrar med rutter till 240 destinationer i 61 länder på sex kontinenter, däribland Royal Caribbeans privata ö i Bahamas Perfect Day at CocoCay, den första i Perfect Day Island Collection. Royal Caribbean har också röstats fram som bästa kryssningslinje överlag (Best Cruise Line Overall) 19 år i följd av Travel Weekly Readers Choice Awards.

Media kan hålla sig uppdaterade genom att följa@RoyalCaribPR på Twitter och gå till RoyalCaribbeanPressCenter.com. För mer information eller för att göra bokningar kan resesugna ringa sin resebyrå, gå till RoyalCaribbean.com eller ringa (800) ROYAL-CARIBBEAN.

