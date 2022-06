Det ledende livestrømmeselskapet Firework åpner nye globale forretningslinjer med nøkkelansettelse i Norden

Firework kunngjør at Krister Karjalainen blir ny administrerende direktør for Norden

SAN MATEO i California, 9. juni 2022 /PRNewswire/ -- Firework, den ledende plattformen for livestrømming og digital transformasjon, kunngjorde i dag at de har ansatt Krister Karjalainen som leder for sin nye, nordiske avdeling, i forbindelse med at Firework fortsetter å utvide virksomheten sin globalt.

Karjalainen, som holder til i Sverige, skal fungere som administrerende direktør for Fireworks nordiske avdeling. Han kommer til Firework fra Samsung Electronics, der han jobbet som digital sjef og e-handelssjef. Ansettelsen er et ledd i Fireworks strategiske, geografiske ekspansjon. Selskapet driver allerede virksomhet i 28 land.

Karjalainen tar med seg en overflod av ekspertise innen e-handel, digital innovasjon og markedsføring til Firework. Han har ledet Samsungs livehandel-tiltak siden 2020, og han lanserte nylig verdens første live-handelsbegivenhet i metaverset, med en virtuell påvirker.

«Jeg gleder meg til å bli med på et lag som ligger helt i front når det gjelder Web3-fremtiden vår», sa Karjalainen. «Vi har mulighet til rett og slett å omdefinere hvordan selskaper samhandler med kundene sine gjennom den dynamiske kraften i korte, direktesendte videoer med kjøpemuligheter, hvor som helst på det åpne nettet. Så jeg gleder meg til å bringe fremdriften vi allerede ser i USA og Asia/Stillehavet. til Norden.»

Før Samsung hadde Karjalainen viktige strategiske roller i Procter & Gamble, IKEA, Nokia, Arla Foods og Gucci Eyewear (Safilo-gruppen). Han har også mottatt anerkjennelse for sin innovative og kreative ledelse hos Cannes Lions, Webby Awards, Global M&M Awards, Global Sabre Awards og New York Festival.

Karjalainen blir en del av Firework i en tid med hurtig ekspansjon og mye drivkraft. I forrige måned avsluttet selskapet en finansieringsrunde på 150 millioner USD, som ble ledet av Softbank Vision Fund 2. Firework bruker kapitalen til å skalere opp teamene for prosjektering, produkter og markedsføring og levere kontinuerlig innovasjon til flaggskipplattformen.

«Kristers overflod av erfaring med ledelse av digitale transformasjonstiltak i Norden gjør ham til en uvurderlig alliert idet Firework tar sikte på å utvide sin tilstedeværelse i regionen», sa Jason Holland, president og forretningsdirektør hos Firework. «Livestrømming og korte videoer er en universell, digital dialekt for neste generasjons forbrukere, og vi ser frem til å hjelpe organisasjoner med å bruke det språket til å skape meningsfulle forbindelser med forbrukerne i Norden.»

Om Firework

Firework er verdensledende når det gjelder å menneskeliggjøre det åpne nettet gjennom videoens språk. Ved å dra nytte av videoer med kjøpemuligheter, strømming av handel i sanntid og kraftige muligheter for inntektsgenerering gir Firework verdens mest dynamiske og spennende forhandlere, forbrukermerkevarer og utgivere muligheten til å bygge engasjerende videoopplevelser på de digitale eiendelene de eier og driver, og gjennom kanaler på en global skala. Firework gir næringslivet muligheten til å levere et nytt nivå av autentisitet og tilknytning til elektroniske videoopplevelser, ved å snakke med digitale innfødte på det språket de forstår fullt ut – og ta kontroll over sine egne kundedata. Selskapet har til dags dato hentet inn over 235 millioner USD i kapital. Hvis du vil vite mer, kan du besøke firework.com.

Mediekontakt

Fatimah Nouilati

Scratch Marketing + Media for Firework

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1611690/Firework_Logo.jpg

SOURCE Firework