Firework, der er førende inden for livestreaming, åbner nye globale forretningsområder med nøgleansættelse i den nordiske regionen

Firework udpeger Krister Karjalainen som ny administrerende direktør for de nordiske lande

SAN MATEO, Calif., 9. juni 2022 /PRNewswire/ -- Firework, den førende handels- og digitale transformationsplatform inden for livestreaming, meddelte i dag, at de har ansat Krister Karjalainen som leder af deres nye nordiske afdeling, da Firework fortsætter med at ekspandere globalt.

Karjalainen, der har hjemsted i Sverige, vil fungere som administrerende direktør for Fireworks nordiske afdeling. Han kommer til Firework fra Samsung Electronics, hvor han fungerede som direktør for digital og e-handel. Ansættelsen udgør en strategisk geografisk ekspansion for Firework, der allerede driver virksomhed i 28 lande på nuværende tidspunkt.

Karjalainen tilfører omfattende ekspertise om e-handel, digital innovation og marketing til Firework. Han har været leder for Samsungs initiativer inden for live-handel siden 2020 og har for nylig lanceret verdens første live-handelsbegivenhed i Metaverset med en virtuel influencer.

"Jeg er spændt på at skulle være en del af et team, der flytter grænserne for vores Web3-fremtid", siger Karjalainen. "Vi har mulighed for grundlæggende at omdefinere, hvordan virksomheder interagerer med deres kunder gennem den dynamiske kraft ved kortformat, live, indkøbsvideo hvor som helst på det åbne net — og jeg ser frem til at bringe det momentum, vi allerede ser i USA og i APAC, til de nordiske lande."

Før Samsung arbejdede Karjalainen i vigtige strategiske roller hos Procter & Gamble, IKEA, Nokia, Arla Foods og Gucci Eyewear (Safilo Group). For sit innovative og kreative lederskab er han ligeledes blevet tildelt priser ved Cannes Lions, Webby Awards, Global M&M awards, Global Sabre awards og ved New York Festival.

Karjalainen slutter sig til Firework i en tid med hurtig ekspansion og momentum. I sidste måned opnåede virksomheden en serie B fundraising-runde på 150 mio. USD under ledelse af Softbank Vision Fund 2. Firework bruger kapitalen til at udvide deres teknologi-, produkt- og marketingteams og levere kontinuerlig innovation til deres flagskibsplatform.

"Kristers mangesidede erfaring med digitale transformationsinitiativer i Norden gør ham til en uvurderlig allieret, nu da Firework søger at udvide sin tilstedeværelse i regionen", siger Jason Holland, præsident og virksomhedschef hos Firework. "Livestreaming og korte videoer udgør en universel digital dialekt for næste generations forbrugere, og vi ser frem til at hjælpe organisationer med at bruge dette sprog til at skabe meningsfulde forbindelser med forbrugerne i de nordiske lande".

Om Firework

Firework er den globale leder inden for humanisering af det åbne net gennem videoens sprog. Ved at udnytte indkøbsvideo, handel via livestreaming og kraftfulde monetariseringsmuligheder giver Firework verdens mest dynamiske og spændende detailhandlere, forbrugermærker og forlag mulighed for at opbygge engagerende videooplevelser på deres selvejede og selvbetjente, digitale ejendomme og på tværs af kanaler på globalt plan. Firework gør det muligt for organisationer at bringe nye niveauer af autenticitet og forbindelse til videooplevelser på nettet, tale med folk, der er vokset op i den digitale tidsalder, på det sprog, de forstår fuldt ud - og tage kontrol over deres egne kundedata. Virksomheden har hidtil rejst over 235 mio. USD i kapital. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på firework.com.

