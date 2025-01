DeTect liefert das MERLIN™ True3D™ Vogelerkennungsradar an das Flugausbildungszentrum der Hanseo Universität in Südkorea

Das hochmoderne MERLIN True3D-Vogelradar von DeTect ist das am weitesten verbreitete System für das Vogelschlag-Risikomanagement auf Verkehrsflughäfen und Militärflugplätzen

PANAMA CITY, Florida, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- DeTect, Inc. (DeTect) liefert das MERLIN True3D Bird Detection Radar (BDR) an das Flugausbildungszentrum der Hanseo Universität in Südkorea, wo das System Mitte Februar installiert und betriebsbereit sein soll. Das System wird zur Unterstützung der Flugsicherheit bei der Pilotenausbildung und für Forschungszwecke eingesetzt und bietet Fluglotsen und dem Flugplatzmanagement eine Echtzeit-Verfolgung von Vögeln und Drohnen sowie eine Warnung vor Kollisionsrisiken. Im Juni 2024 haben DeTect und Hanseo eine Vereinbarung über den Einsatz des MERLIN-Systems auf der Start- und Landebahn des Ausbildungszentrums in Taean unterzeichnet. „Das System wird in der Nähe der Start- und Landebahn installiert und rund um die Uhr Echtzeitinformationen über Flugzeuge, Vögel und Drohnen liefern, um die Flugsicherheit zu erhöhen", so Gary Andrews, CEO bei DeTect. „Das Radar deckt einen Radius von bis zu 11 Kilometer rund um den Flugplatz ab und bietet Live-Anzeige und Risikowarnungen im Flugsicherungs-Tower und an anderen Nutzerstandorten."

MERLIN True3D bird and drone detection radar system installation (USA)

INFORMATIONEN ZU DETECT INC:

DeTect ist ein vollständig integriertes Radarunternehmen mit Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten im US-Bundesstaat Florida, in Kanada und in Polen, Niederlassungen in den USA in North Dakota, Kalifornien und Hawaii sowie in London, Polen und Südkorea. MERLIN BDR ist das bewährteste und am weitesten verbreitete System für das Risikomanagement bei Vogelschlag. Zu den weiteren Produkten von DeTect gehören HARRIER™ Sicherheits- und Überwachungsradare, das DroneWatcher™ Anti-UAS-System, MERLIN Vogelschutzsysteme für Windparks und das HARRIER Aircraft Detection Lighting System. Seit 2003 hat DeTect mehr als 1100 Systeme für die USA, Kanada, Großbritannien, Europa, Afrika und Asien hergestellt und ausgeliefert.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2606895/5136278/DeTect_Logo___Intelligent_Sensors_Black_NO_TM_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2606896/MERLIN_True3D_MERLIN_S200H_3D_180_EOIR_BDR__typical_installtion.jpg