DeTect livre le radar de détection d'oiseaux MERLIN™ True3D™ au centre de formation aéronautique de l'Université Hanseo en Corée du Sud.

Le radar ornithologique MERLIN True3D de DeTect est le système le plus utilisé pour la gestion des risques de collision entre les oiseaux et les aéronefs dans les aéroports commerciaux et les aérodromes militaires.

PANAMA CITY, Floride, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- DeTect, Inc. (DeTect) livre un radar de détection d'oiseaux MERLIN True3D au centre de formation aéronautique de l'Université Hanseo en Corée du Sud, qui sera installé et mis en service à la mi-février. Le système sera utilisé pour renforcer la sécurité des vols dans le cadre de la formation des pilotes et de la recherche, en fournissant aux contrôleurs aériens et aux gestionnaires des aérodromes un suivi en temps réel des oiseaux et des drones, ainsi que des alertes en cas de risque de collision. DeTect et Hanseo ont conclu un accord en juin 2024 pour déployer le système MERLIN sur la piste d'atterrissage du centre de formation à Taean. « Le système sera installé à côté de la piste et fournira 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des informations en temps réel sur l'activité des aéronefs, des oiseaux et des drones afin d'assurer la sécurité des vols », a déclaré Gary Andrews, PDG de DeTect. « Le radar détecte les objets dans un rayon pouvant atteindre 11 kilomètres autour de l'aérodrome, avec des affichages en direct et des alertes de risque dans la tour de contrôle du trafic aérien et dans d'autres lieux d'utilisation. »

MERLIN True3D bird and drone detection radar system installation (USA)

À PROPOS DE DETECT INC. :

DeTect est une société de radars entièrement intégrée qui possède des installations de recherche, d'ingénierie et de fabrication en Floride, au Canada et en Pologne, ainsi que des bureaux dans le Dakota du Nord, en Californie, à Hawaï, à Londres, en Pologne et en Corée du Sud. Son radar de détection d'oiseaux MERLIN est le système le plus éprouvé et le plus utilisé pour la gestion des risques de collision entre les aéronefs et les oiseaux. Les autres produits de DeTect comprennent les radars de sécurité et de surveillance HARRIER™, le système DroneWatcher™ contre les UAS, les systèmes de protection contre les oiseaux MERLIN pour les parcs éoliens, et le système de balisage HARRIER pour la détection des aéronefs. Depuis 2003, DeTect a fabriqué et livré plus de 1 100 systèmes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe, en Afrique et en Asie.

Sites de référence : https://detect-inc.com/

https://hanseoflight.hanseo.ac.kr/eng/main.do

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2606895/5136278/DeTect_Logo___Intelligent_Sensors_Black_NO_TM_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606896/MERLIN_True3D_MERLIN_S200H_3D_180_EOIR_BDR__typical_installtion.jpg