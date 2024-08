Déterminé à offrir une expérience fabuleuse aux Indonésiens, Indosat Ooredoo Hutchison achève la première consolidation et transformation d'un grand réseau PS central au monde

JAKARTA, Indonésie, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat ou IOH), le telco numérique préféré d'Indonésie, en coopération avec le fournisseur mondial de solutions TIC Huawei, a finalisé un grand projet de consolidation du réseau central à Jakarta, pour créer un nouveau jalon dans leur coopération étendue et propulser Indosat dans le cours de l'avancement et de l'innovation dans les technologies de communication mobile. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs et 26 sites principaux en Indonésie, l'achèvement de la consolidation et de la transformation vers le cloud core en 14 mois est un accomplissement sans précédent.

Le projet améliore considérablement l'expérience du réseau pour les utilisateurs d'Indosat dans toute l'Indonésie, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales et isolées. Les habitants de Kalimantan bénéficieront d'une vitesse moyenne de liaison descendante plus rapide de 15 %, tandis que le temps moyen d'aller-retour sera réduit de 11 % pour l'utilisation de Facebook. Par ailleurs, selon un rapport tiers, les clients du centre de Java bénéficient également de meilleures performances lorsqu'ils utilisent l'internet pour des jeux et des vidéos en direct.

Desmond Cheung, directeur et CTO d'Indosat Ooredoo Hutchison, déclare : « C'est avec humilité que nous créons une nouvelle référence pour l'industrie des télécoms. Le projet de consolidation du réseau central témoigne de notre engagement à offrir à nos clients une expérience numérique de premier ordre. Avec l'achèvement de cette initiative, nous pensons pouvoir offrir une expérience merveilleuse à nos clients tout en ouvrant la voie à notre mission de connecter et d'autonomiser chaque Indonésien ».

George Gao, président, Huawei Cloud Core Network Product Line, déclare : « Grâce à notre coopération étroite et approfondie, nous sommes très heureux d'assister à une grande réussite dans la réalisation d'une consolidation de réseau complexe et à grande échelle dans un court laps de temps. Huawei soutiendra continuellement Indosat pour améliorer la connectivité du réseau, accélérer l'innovation des services et créer de la valeur industrielle dans la transformation numérique, en réalisant un plus grand succès commercial. »

Le projet témoigne des forces technologiques des deux parties, de leur travail acharné, de leur courage, de leur détermination et de leur esprit d'équipe, qui leur ont permis de relever une multitude de défis. Le réseau central étant la partie la plus critique d'un réseau mobile, les équipes d'Indosat et de Huawei ont travaillé sans relâche pour effectuer une analyse et un examen approfondis afin de déterminer les solutions correspondantes pour la consolidation du réseau qui doivent adhérer à l'approche du premier arrivé, premier servi.

En adoptant la technologie native cloud des télécoms, Indosat et Huawei commercialisent à la fois un conteneur bare metal et une solution innovante de conteneur à double moteur, qui prend en charge l'utilisation commerciale à grande échelle des réseaux centraux 5G. La solution de conteneur à double moteur s'appuie sur les technologies de pointe pour gérer à la fois les machines virtuelles (VM) et les conteneurs dans une plateforme d'infrastructure unifiée, ce qui permet à Indosat d'introduire des conteneurs en toute transparence par le biais d'une extension de capacité, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire au déploiement du service et le délai de commercialisation.

À l'ère de l'intelligence et du numérique, Indosat a également accru ses exigences en matière d'intelligence et d'ultra expérience. Indosat et Huawei ont collaboré pour déployer des réseaux centraux pérennes, capables de s'adapter à l'architecture intelligente et hyper-distribuée de la 5G-A. Cela répond aux besoins actuels du réseau et ouvre en outre la voie à l'introduction de nouvelles fonctionnalités et de services 5G de plus en plus diversifiés pour les utilisateurs toC et toB.

Indosat et Huawei continueront à travailler ensemble pour construire un réseau de communication mobile plus intelligent, plus efficace et plus sûr et pour offrir une meilleure expérience de service aux utilisateurs indonésiens. Les deux sociétés relèveront ensemble les défis du secteur et encourageront le développement et l'innovation continus des technologies de communication mobile en Indonésie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491231/Indosat_Ooredoo_Hutchison.jpg