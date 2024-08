Indosat Ooredoo Hutchison verpflichtet sich, der indonesischen Bevölkerung ein großartiges Erlebnis zu bieten, und schließt die weltweit erste große Konsolidierung und Transformation eines PS-Kernnetzwerks ab

JAKARTA, Indonesien, 29. August 2024 /PRNewswire/ -- Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat oder IOH), der beliebteste digitale Telekommunikationsanbieter Indonesiens, hat in Zusammenarbeit mit dem globalen Anbieter von ICT-Lösungen Huawei ein großes Projekt zur Konsolidierung des Kernnetzes in Jakarta abgeschlossen. Damit wurde ein Meilenstein für die umfassende Zusammenarbeit gesetzt und Indosat im Zuge der Weiterentwicklung und Innovation mobiler Kommunikationstechnologien weiter vorangebracht. Angesichts der enormen Größe von über 100 Millionen Nutzern und 26 Kernstandorten in ganz Indonesien ist der Abschluss der Konsolidierung und die Umstellung auf den Cloud-Kern innerhalb von 14 Monaten beispiellos.

Das Projekt verbessert das Netzerlebnis für Indosat-Nutzer in ganz Indonesien erheblich, insbesondere für diejenigen, die in ländlichen und abgelegenen Gebieten leben. Die Einwohner von Kalimantan kommen in den Genuss einer um 15 % schnelleren durchschnittlichen Downlink-Geschwindigkeit, während die durchschnittliche Round-Trip-Zeit (Round Trip Time, RTT) für die Facebook-Nutzung um 11 % reduziert wird. In der Zwischenzeit haben Kunden in Zentraljava laut einem renommierten Bericht Dritter auch eine bessere Leistung bei der Nutzung des Internets für Spiele und Live-Videos festgestellt.

Desmond Cheung, Direktor und Leiter der Technologieabteilung von Indosat Ooredoo Hutchison, erklärte: „Wir fühlen uns geehrt, einen weiteren Maßstab für die Telekommunikationsbranche zu setzen. Das Projekt zur Konsolidierung des Kernnetzes ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Kunden ein digitales Erlebnis von Weltklasse zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Abschluss dieser Initiative unseren Kunden ein großartiges Erlebnis bieten und gleichzeitig den Weg für unsere Mission ebnen können, jeden Indonesier zu verbinden und zu befähigen."

George Gao, Vorsitzender der Produktlinie für Cloud-Kernnetzwerke von Huawei, erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass wir dank unserer engen und intensiven Zusammenarbeit eine großartige Leistung vollbracht haben, nämlich die Konsolidierung eines so umfangreichen und komplexen Netzwerks in so kurzer Zeit. Huawei wird Indosat kontinuierlich dabei unterstützen, die Netzwerkkonnektivität zu verbessern, die Service-Innovation zu beschleunigen und einen Mehrwert für die Branche bei der digitalen Transformation zu schaffen, um einen größeren Geschäftserfolg zu erzielen."

Das Projekt ist ein Beweis für die technologischen Stärken beider Parteien, für harte Arbeit, Mut, Entschlossenheit und Teamgeist bei der Bewältigung einer Vielzahl von Herausforderungen. Da das Kernnetz der kritischste Teil eines Mobilfunknetzes ist, arbeiteten die Teams von Indosat und Huawei rund um die Uhr an der Durchführung gründlicher Analysen und Überprüfungen, um entsprechende Lösungen für die Netzkonsolidierung zu ermitteln, die der „First-Time-Right"-Philosophie folgen müssen.

Durch die Übernahme der führenden Cloud-nativen Technologie für Telekommunikationsunternehmen vermarkten Indosat und Huawei sowohl reine Metallcontainer als auch innovative zweimotorige Containerlösungen, die eine großflächige kommerzielle Nutzung von 5G-Kernnetzen unterstützen. Die Containerlösung mit zwei Motoren nutzt modernste Technologien, um sowohl virtuelle Maschinen (VMs) als auch Container in einer einheitlichen Infrastrukturplattform zu verwalten. Dadurch kann Indosat Container durch Kapazitätserweiterung nahtlos einführen, was die für die Einführung von Diensten benötigte Zeit erheblich verkürzt und die Markteinführungszeit (Time-to-Market, TTM) reduziert.

Im intelligenten und digitalen Zeitalter hat auch Indosat seine Anforderungen an Intelligenz und Ultraerfahrung erhöht. Sowohl Indosat als auch Huawei haben zusammengearbeitet, um zukunftssichere Kernnetze bereitzustellen, die sich an die intelligente und hyperverteilte 5G-A-Architektur anpassen können. Die Lösung erfüllt die aktuellen Netzwerkanforderungen und ebnet darüber hinaus den Weg für die Einführung neuer 5G-Funktionen und -Dienste, die für Endkunden und Geschäftskunden zunehmend diversifiziert werden.

Indosat und Huawei werden auch in Zukunft zusammenarbeiten, um ein intelligenteres, effizienteres und sichereres Mobilfunknetz aufzubauen und den indonesischen Nutzern einen besseren Service zu bieten. Sie werden gemeinsam die Herausforderungen der Branche angehen und die kontinuierliche Entwicklung und Innovation der indonesischen Mobilfunktechnologien fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491231/Indosat_Ooredoo_Hutchison.jpg