Deux éminents professionnels des brevets et stratèges de la propriété intellectuelle rejoignent Ocean Tomo, une société de J.S. Held

JERICHO, N.Y., 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil mondial J.S. Held, qui célèbre avec fierté 50 années transformatrices, se joint à Ocean Tomo pour souhaiter la bienvenue à David Kennedy et Larry Tedesco dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Ocean Tomo, a part of J.S. Held, is pleased to welcome distinguished intellectual property (IP) experts David Kennedy and Larry Tedesco as Senior Managing Directors. David and Larry are highly experienced IP professionals and are recognized among the World’s Leading IP Strategists and Patent Professionals by Intellectual Asset Management (IAM).

David Kennedy, CPA, est un expert en matière d'évaluation de la propriété intellectuelle et de négociation des aspects économiques des ventes de brevets et des accords de licence. Il a été reconnu comme l'un des meilleurs stratèges mondiaux de la propriété intellectuelle par Intellectual Asset Management (IAM) au cours de chacune de ces 11 dernières années.

M. Kennedy a acheté et vendu des portefeuilles de brevets, négocié des accords de licence dans le cadre de transactions commerciales et aidé des clients à établir des taux de redevance pour des brevets individuels et de vastes portefeuilles de brevets de mise en œuvre et de brevets essentiels standard. En outre, il a fourni des services de conseil juridique dans le cadre de litiges et a témoigné en tant qu'expert dans de nombreuses affaires concernant des brevets, des droits d'auteur et des secrets commerciaux couvrant un large éventail de technologies et d'avantages techniques. M. Kennedy a témoigné en tant qu'expert en matière de licences de brevets et de redevances raisonnables dans le cadre de procédures d'arbitrage international de la CCI et devant des tribunaux fédéraux (il a notamment donné son avis sur les taux de redevances relatifs à des brevets essentiels standard, des brevets de mise en œuvre et les taux de portefeuilles américains et mondiaux).

Son expérience en matière de propriété intellectuelle comprend :

35 ans d'expérience en tant qu'expert-comptable (CPA), auditeur et consultant en comptabilité pour des entreprises, des établissements financiers, des agences gouvernementales et des cabinets d'avocats, dans le cadre d'audits, d'assistance en cas de litige, d'évaluation de la propriété intellectuelle et des actifs, de gestion de la propriété intellectuelle et de services de juricomptabilité.

Négociateur principal ou conseiller dans le cadre de plus de 200 négociations liées à la propriété intellectuelle, en qualité de propriétaire de la propriété intellectuelle ou au nom d'entreprises, d'universités et d'inventeurs, notamment dans le cadre de ventes de brevets, d'accords de licence et d'accords de licence réciproque.

Examen et analyse de milliers d'accords de licence de brevet afin de déterminer les taux de redevance effectifs et d'évaluer certains aspects du processus de négociation de licence afin de déterminer des licences comparables à des fins de litige et de négociation.

L'expérience professionnelle de M. Kennedy a débuté il y a plus de 35 ans en tant qu'expert-comptable (CPA) chez Coopers & Lybrand (aujourd'hui PWC). Son expérience comprend l'investissement et la mobilisation de capital-risque pour des entreprises basées sur la propriété intellectuelle et la négociation des aspects économiques de ventes de brevets. Il a également acheté des portefeuilles de brevets et mis en œuvre des programmes de licence en tant que propriétaire et gestionnaire des brevets et pour le compte de groupes d'investisseurs, d'inventeurs et de sociétés, y compris la détermination des taux de redevance appropriés sur le marché.

Larry Tedesco, CVA, CLP, MAFF, est un expert en matière d'évaluation de la propriété intellectuelle, de licences et de dommages et intérêts. Il est reconnu comme l'un des meilleurs stratèges de la propriété intellectuelle et professionnels des brevets au monde par Intellectual Asset Management (IAM). M. Tedesco a passé une grande partie de sa carrière à développer, gérer, évaluer et concéder des licences de propriété intellectuelle en tant qu'opérateur et que consultant. Il a fourni plusieurs niveaux d'évaluation des dommages pour les demandeurs et les défendeurs dans toute une série de litiges en matière de propriété intellectuelle. Il est analyste en évaluation agréé (CVA), professionnel en licences agréé (CLP) et analyste principal en criminalistique financière (MAFF).

M. Tedesco a fourni des services de conseil juridique et d'expertise dans le cadre de litiges concernant les structures et la modélisation des redevances de brevet, le manque à gagner, les redevances raisonnables, l'enrichissement sans cause, les secrets commerciaux et d'autres formes de dommages économiques liés à des litiges commerciaux complexes, à des licences de propriété intellectuelle et à l'évaluation. M. Tedesco a examiné et analysé des milliers de contrats de licence. Il a déterminé les taux de redevance FRAND pour les brevets essentiels standard dans un large éventail de technologies, y compris les télécommunications sans fil, le Wi-Fi et l'audio/vidéo.

Son expérience comprend :

Plus de 20 ans d'expérience dans le développement, l'évaluation, la monétisation et l'application de la propriété intellectuelle.

La négociation de plus de 200 transactions de propriété intellectuelle.

L'examen et l'analyse de milliers d'accords de licence.

L'évaluation des dommages, y compris le manque à gagner, les redevances raisonnables, l'enrichissement sans cause et d'autres formes de dommages économiques.

L'assistance aux clients afin de déterminer les taux de redevance FRAND/RAND pour les brevets essentiels standard.

En tant qu'opérateur, M. Tedesco possède une grande expérience de la monétisation de la propriété intellectuelle dans toute une série de secteurs, notamment les télécommunications, les appareils médicaux, le développement de logiciels, l'électronique, la fabrication et la réalité augmentée. Il a occupé des postes de cadre supérieur où il a acquis une grande expérience dans le développement des actifs de brevets ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de programmes d'octroi de licences de propriété intellectuelle. M. Tedesco a négocié plus de 200 transactions de propriété intellectuelle et géré le programme d'octroi de licences pour un portefeuille de brevets Ethernet essentiels de premier plan.

Ces deux experts chevronnés rejoignent une équipe pluridisciplinaire d'experts multidimensionnels - comptables, financiers, scientifiques, juristes et ingénieurs. Ensemble, l'équipe fournit une gamme de services financiers et techniques de premier plan liés aux actifs incorporels. S'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience en matière d'évaluation de la propriété intellectuelle dans les contextes les plus rigoureux (tribunaux d'État, fédéraux et internationaux), les experts financiers, commerciaux et techniques d'Ocean Tomo possèdent une compréhension de la valeur contributive des inventions brevetées, du savoir-faire, des marques et des droits d'auteur qui imprègnent chaque entreprise.

« Nous connaissons David et Larry et travaillons avec eux depuis des décennies. Nous sommes heureux qu'ils fassent désormais partie de l'équipe d'Ocean Tomo, nous permettant ainsi d'élargir notre champ d'expérience et notre capacité à fournir une solution complète en matière de propriété intellectuelle », a déclaré le cofondateur d'Ocean Tomo et directeur général principal James E. Malackowski, CPA, CLP.

Les professionnels du témoignage financier d'Ocean Tomo possèdent une expérience de premier plan dans tous les types de litiges et sont particulièrement compétents dans la détermination des dommages dans les affaires de propriété intellectuelle. Les experts en propriété intellectuelle du cabinet possèdent des dizaines d'années d'expérience dans l'analyse des litiges, ce qui profite aux clients lorsqu'ils évaluent des données financières complexes, des faits qualitatifs, des témoignages et la jurisprudence en matière de dommages et intérêts. Les experts d'Ocean Tomo sont régulièrement jugés aptes à comparaître devant les tribunaux de district des États-Unis, les tribunaux des faillites des États-Unis, la Cour fiscale des États-Unis, la Cour des réclamations fédérales des États-Unis, les tribunaux d'État, la Commission de première instance et d'appel en matière de brevets de l'Office des brevets et des marques des États-Unis, les tribunaux internationaux et les tribunaux d'arbitrage pour des questions relatives aux aspects économiques de la propriété intellectuelle. Les experts d'Ocean Tomo sont connus pour leur approche « pédagogique » (par opposition à une approche « narrative ») du témoignage. Plutôt que de fournir au juge ou au jury une simple opinion, les experts communiquent les faits essentiels et les théories pertinentes d'une manière claire et logique.

L'équipe d'Ocean Tomo est spécialisée dans la compréhension et l'exploitation de la propriété intellectuelle et propose notamment des services d'expertise financière, d'évaluation de la propriété intellectuelle, de conseil en stratégie, d'intelligence économique, d'assistance technique, de conseil en investissement, de conseil en gestion de l'innovation et de courtage en transactions.

En tant que société de J.S. Held, Ocean Tomo travaille aux côtés de plus de 1 500 professionnels dans le monde entier et assiste ses clients (entreprises, cabinets d'avocats, assureurs, gouvernements et investisseurs institutionnels) sur des questions techniques, scientifiques et financières complexes concernant l'ensemble des actifs et des valeurs à risque.

David Kennedy et Larry Tedesco font désormais partie des experts dévoués et entreprenants qui contribuent à la transformation de J.S. Held. Explorez notre histoire, et célébrez cette étape importante, notre célébration « 50 & Forward », avec nous sur jsheld.com.

