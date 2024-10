Twee toonaangevende octrooiprofessionals en strategen op het gebied van intellectuele eigendom sluiten zich aan bij Ocean Tomo, een onderdeel van J.S. Held

JERICHO, N.Y., 25 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held, dat met trots 50 transformerende jaren viert, sluit zich aan bij Ocean Tomo en verwelkomt David Kennedy en Larry Tedesco voor de intellectuele eigendomsactiviteiten.

David Kennedy, CPA, is een expert in het waarderen van intellectuele eigendom en het onderhandelen over de economische aspecten van octrooiverkoop en licentieovereenkomsten. De afgelopen 11 jaar is hij door Intellectual Asset Management (IAM) erkend als een van 's werelds meest vooraanstaande IE-strategen.

Ocean Tomo, a part of J.S. Held, is pleased to welcome distinguished intellectual property (IP) experts David Kennedy and Larry Tedesco as Senior Managing Directors. David and Larry are highly experienced IP professionals and are recognized among the World’s Leading IP Strategists and Patent Professionals by Intellectual Asset Management (IAM).

De heer Kennedy heeft octrooiportefeuilles gekocht en verkocht, onderhandeld over licentieovereenkomsten in commerciële transacties en klanten geholpen bij het vaststellen van royaltytarieven voor individuele octrooien en grote implementatie- en standaardessentiële octrooiportefeuilles. Daarnaast heeft hij forensisch advies gegeven in rechtszaken en is hij opgetreden als getuige-deskundige in talrijke kwesties met betrekking tot octrooien, auteursrechten en handelsgeheimen die een grote verscheidenheid aan technologieën en technische voordelen omvatten. De heer Kennedy heeft getuigd als expert op het gebied van octrooilicenties en redelijke royalty's in internationale arbitrageprocedures van de ICC en federale rechtbanken. Hij gaf advies over royaltytarieven voor standaardessentiële octrooien, implementatie-octrooien en Amerikaanse en wereldwijde portfoliotarieven.

Zijn ervaring met intellectuele eigendom omvat:

35 jaar als CPA, accountant en boekhoudkundig adviseur voor bedrijven, financiële instellingen, overheidsinstellingen en advocatenkantoren die audits, ondersteuning bij rechtszaken, IP en waardebepaling van activa, IE-beheer en forensische boekhouddiensten uitvoeren

Optreden als hoofdonderhandelaar of adviseur in meer dan 200 IE-gerelateerde onderhandelingen zowel als eigenaar van IE of namens bedrijven, universiteiten en uitvinders, waaronder de verkoop van octrooien, licentieovereenkomsten en wederzijdse licentieovereenkomsten

Onderzoek en analyse van duizenden octrooilicentieovereenkomsten om effectieve royaltytarieven te bepalen en specifieke aspecten van het licentieonderhandelingsproces te evalueren en vergelijkbare licenties te bepalen voor proces- en onderhandelingsdoeleinden.

De heer Kennedy startte zijn expertise-activiteiten meer dan 35 jaar geleden als CPA voor Coopers & Lybrand (nu PWC). Zijn ervaring omvat het investeren en aantrekken van durfkapitaal voor op intellectuele eigendom gebaseerde bedrijven en het onderhandelen over de economische aspecten van de verkoop van octrooien. Hij heeft ook octrooiportefeuilles aangekocht en licentieprogramma's geïmplementeerd als eigenaar en manager van de octrooien en namens investeerdersgroepen, uitvinders en bedrijven, inclusief het bepalen van geschikte royaltytarieven op de markt.

Larry Tedesco, CVA, CLP, MAFF, is een expert op het gebied van intellectuele eigendom, licenties en schadevergoeding. Hij wordt door Intellectual Asset Management (IAM) erkend als een van 's werelds meest vooraanstaande IE-strategen en octrooiprofessionals. De heer Tedesco heeft een groot deel van zijn carrière besteed aan het ontwikkelen, beheren, waarderen en licentiëren van intellectuele eigendom, zowel als operator als consultant. Hij heeft op meerdere niveaus schade-evaluaties uitgevoerd voor zowel eisers als gedaagden in een breed scala aan IE-geschillen. Hij is een Certified Valuation Analyst (CVA), een Certified Licensing Professional (CLP) en een Master Analyst in Financial Forensics (MAFF).

De heer Tedesco heeft forensisch en deskundig advies gegeven in rechtszaken over octrooistructuren en modellen, gederfde winst, redelijke royalty's, ongerechtvaardigde verrijking, handelsgeheimen en andere vormen van economische schade in verband met complexe commerciële rechtszaken, IE-licenties en taxatie. De heer Tedesco heeft duizenden licentieovereenkomsten beoordeeld en geanalyseerd. Hij heeft FRAND-royaltytarieven bepaald voor standaardessentiële octrooien in verschillende technologieën, waaronder draadloze telecommunicatie, wifi en audio/video.

Zijn ervaring omvat:

Meer dan 20 jaar ontwikkeling, waardering, te gelde maken en handhaving van intellectuele eigendom

Onderhandelen van meer dan 200 IE-transacties

Onderzoek en analyse van duizenden licentieovereenkomsten

Schadebeoordeling, inclusief winstderving, redelijke royalty's, ongerechtvaardigde verrijking en andere vormen van economische schadevergoeding

Ondersteuning van klanten bij het bepalen van FRAND/RAND-royaltytarieven voor standaardessentiële octrooien.

Als beheerder heeft de heer Tedesco enorme ervaring met het te gelde maken van intellectuele eigendom in een groot aantal sectoren, waaronder telecommunicatie, medische apparatuur, softwareontwikkeling, elektronica, productie en augmented reality. Hij heeft senior-level managementfuncties bekleed waar hij uitgebreide ervaring opdeed in het ontwikkelen van octrooi-activa naast het ontwerpen en implementeren van IE-licentieprogramma's. De heer Tedesco heeft onderhandeld over meer dan 200 IE-transacties en beheerde het licentieprogramma voor een toonaangevende essentiële Ethernet-octrooienportefeuille.

Deze twee standvastige experts voegen zich bij een multidisciplinair team van multidimensionale experts, bestaande uit accountants, financiers, wetenschappers, advocaten en ingenieurs. Samen biedt het team een toonaangevende reeks financiële en technische diensten met betrekking tot immateriële activa. Deze zijn gebaseerd op meer dan drie decennia ervaring in het waarderen van IE in de meest rigoureuze omgevingen: staats-, federale en internationale rechtbanken, financiële, markt- en technische experts van Ocean Tomo, met inzicht in de bijdragende waarde van gepatenteerde uitvindingen, knowhow, merken en auteursrechten die in elk bedrijf aanwezig zijn.

"We kennen en werken al tientallen jaren met David en Larry. We zijn dankbaar dat ze nu deel uitmaken van het Ocean Tomo-team. Dit zal onze ervaring en ons vermogen om een full-service oplossing te bieden voor IE-aangelegenheden verrijken," aldus medeoprichter en Senior Managing Director van Ocean Tomo James E. Malackowski, CPA, CLP.

Professionals op het gebied van financiële getuigenissen van Ocean Tomo hebben toonaangevende ervaring in alle soorten geschillen en zijn met name bedreven in het vaststellen van schade in zaken waarbij IE een rol speelt. De IE-experts van het bedrijf zijn al tientallen jaren bedreven in het analyseren van geschillen, wat klanten ten goede komt bij het evalueren van complexe financiële gegevens, kwalitatieve feiten, ondersteunende getuigenissen en schadegerelateerde jurisprudentie. Ocean Tomo-experts worden routinematig gekwalificeerd voor U.S. District Courts, U.S. Bankruptcy Courts, U.S. Tax Court, U.S. Court of Federal Claims, staatsrechtbanken, de U.S. Patent and Trademark Office Patent Trial and Appeal Board, internationale rechtbanken en arbitragetribunalen over vragen met betrekking tot IE-economie. De specialisten bij Ocean Tomo staan bekend om hun "onderrichtende" in plaats van "vertellende" benadering van getuigenissen. Naast hun meningen aan een rechter of jury, communiceren de experts de belangrijkste feiten en relevante theorieën op een duidelijke en logische manier.

Het team van Ocean Tomo is gespecialiseerd in het begrijpen en benutten van intellectuele eigendom met een aanbod dat financiële expertgetuigenissen, IE-waardering, strategieconsulting, business intelligence, technische ondersteuning, investeringsadvies, innovatiemanagementconsulting en transactiebemiddeling omvat.

Als onderdeel van J.S. Held, werkt Ocean Tomo wereldwijd samen met meer dan 1.500 professionals die klanten zoals bedrijven, advocatenkantoren, verzekeraars, overheden en institutionele beleggers advies verlenen op het gebied van complexe technische, wetenschappelijke en financiële zaken voor alle activa en risicowaarden.

David Kennedy en Larry Tedesco maken nu deel uit van de toegewijde en ondernemende experts die J.S. Held helpen transformeren. Verken ons verhaal, en vier deze gedenkwaardige mijlpaal, onze 50 & Forward viering, met ons op jsheld.com.

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd consultancybedrijf dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om advies te verstrekken aan klanten die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals dienen als vertrouwde adviseurs voor organisaties die te maken hebben met zaken waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwankelbare integriteit, bewezen ervaring, duidelijke analyse en inzicht in zowel materiële als immateriële aspecten vereisen. Het bureau biedt een uitgebreid pakket van diensten, producten en gegevens waarmee klanten hun weg kunnen vinden in complexe, controversiële en vaak catastrofale situaties.

Meer dan 1500 professionals bedienen organisaties op zes continenten, waaronder 81% van de Global 200 advocatenkantoren, 70% van de Forbes Top 20 verzekeringsmaatschappijen (85% van de NAIC top 50 Property & Casualty verzekeraars) en 65% van de Fortune 100 bedrijven.

Over Ocean Tomo

Ocean Tomo, een onderdeel van J.S. Held, biedt expertise, managementconsultancy, advies en specialistische diensten gericht op zaken met betrekking tot intellectuele eigendom (IE) en andere immateriële activa. Het kantoor richt zich op economische schadeberekeningen en getuigenissen; bedrijfslicentiestrategie en contractinterpretatie; octrooigerichte bedrijfsinformatie; strategie voor portfolio-ontwikkeling; ondersteuning bij rechtszaken; redelijke maatregelen voor handelsgeheimen; waardebepaling van activa en bedrijven; advisering op het gebied van strategie en risicobeheer; advies bij fusies en overnames; onderhandse plaatsing van schulden en aandelen; en IE-makelaardij.

J.S. Held, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde openbare accountantskantoren en bieden geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten aan. J.S. Held, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zijn geen advocatenkantoren en geven geen juridisch advies. Effecten aangeboden via PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC, of Ocean Tomo Investment Group, LLC, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC. Alle rechten voorbehouden.

