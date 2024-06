Dévoiler des innovations à la pointe de l'efficacité : StarCharge mène une révolution énergétique au salon Smarter E Europe à Munich, en Allemagne

FRANCFORT, Allemagne, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- StarCharge, leader mondial de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et des solutions de microréseau, s'apprête à avoir un impact significatif au salon Smarter E Europe 2024, qui se tiendra du 19 au 21 juin à Munich, en Allemagne, au stand 150, Hall C. Avec sa solution de recharge de véhicules électriques d'une efficacité de 97 %, son système de stockage d'énergie résidentiel couplé à l'énergie photovoltaïque à des fins de rénovation et sa solution de recharge pour l'aviation, StarCharge renforce son engagement en faveur de l'énergie durable.

StarCharge's Titan 320 EV charger with 97% charging efficiency

1. Une solution de recharge de véhicules électriques d'une efficacité de 97 % à la pointe de l'industrie

StarCharge est fier de lancer sa solution de recharge à 97 % d'efficacité à pleine charge avec le Titan 320, un chargeur de VE haute puissance de 320 kW tout-en-un, et le Nova 720, une unité d'alimentation de 720 kW conçue pour s'adapter à divers emplacements de satellites. Cette technologie de pointe établit une nouvelle référence dans l'industrie, offrant une efficacité inégalée qui réduit considérablement les pertes d'énergie et les coûts énergétiques tout en ajoutant un bénéfice de 2 à 3 % aux opérations des stations de recharge. Outre d'excellentes performances énergétiques, la conception modulaire des deux systèmes offre une grande disponibilité pour assurer un service de recharge continu. La conception dynamique de distribution énergétique permet une consommation d'énergie maximale et une vitesse de charge optimale, améliorant ainsi le service de charge global.

« Nous sommes ravis de présenter notre solution de recharge à 97 % d'efficacité au salon EES, a déclaré Herman Chang, directeur général de StarCharge. Cette innovation souligne notre engagement à repousser les limites du possible en matière d'efficacité énergétique et de durabilité. Notre solution de recharge est un choix idéal pour les CPO, les exploitants de parcs de véhicules et ceux qui s'efforcent de soutenir le transport électrifié. »

2. vLight : un système de stockage d'énergie abordable pour les maisons solaires

Pour améliorer et maximiser l'utilisation des systèmes photovoltaïques existants, StarCharge dévoilera son système de stockage d'énergie résidentiel (RESS) révolutionnaire : vLight. Contrairement à d'autres produits RESS sur le marché, vLight est un système couplé au photovoltaïque conçu spécifiquement pour les rénovations. Il s'intègre parfaitement aux installations solaires existantes sans nécessiter d'onduleurs supplémentaires, de changements de câblage CA, de reconfiguration de la communication ou de permis sur le réseau. Les propriétaires peuvent facilement transformer leurs systèmes photovoltaïques en systèmes photovoltaïques avec stockage avec un minimum de temps, d'efforts et de coûts d'installation. Ce système couplé au photovoltaïque offre l'avantage d'une conversion d'énergie en une seule étape, éliminant ainsi les pertes de puissance et maximisant la disponibilité de l'énergie. Cela signifie que les propriétaires peuvent bénéficier d'une plus grande efficacité énergétique et de factures d'électricité plus faibles grâce à une mise à niveau simple et rentable utilisant vLight.

« vLight change la donne pour les familles européennes qui cherchent à optimiser leur utilisation de l'énergie solaire, a expliqué Toni Cheng, président de StarCharge Europe. En rendant le stockage de l'énergie plus abordable, nous permettons à un plus grand nombre de ménages d'adopter l'énergie durable et d'atteindre une plus grande indépendance énergétique. »

3. Solution de recharge pour l'aviation

StarCharge est ravi de présenter son produit de pointe spécialement conçu pour son partenaire stratégique Lilium, un pionnier de l'aviation électrique. Le dispositif et la solution de recharge personnalisés sont le résultat d'une collaboration avec Lilium et illustrent la capacité de StarCharge à stimuler l'électrification de divers modes de transport, en transcendant les limites du trafic routier.

« Le partenariat avec Lilium est une étape importante pour StarCharge, car nous étendons notre expertise en matière de recharge dans l'industrie aéronautique », a déclaré Toni Cheng

Retrouvez-nous au salon EES 2024

StarCharge invite les participants au salon EES 2024 à se rendre au stand 150, Hall C3 pour découvrir ces innovations révolutionnaires par eux-mêmes. Les visiteurs auront l'occasion d'en apprendre davantage sur la solution de recharge de pointe et la solution d'énergie résidentielle de StarCharge, et de rencontrer l'équipe d'experts de StarCharge.

À propos de StarCharge

Star Charge, un leader mondial des infrastructures de recharge de véhicules électriques et des solutions de microréseaux, est présent dans 20 pays et possède des sites de production aux États-Unis, au Vietnam et en Chine. Pour contribuer à la transition énergétique vers un avenir plus durable, nous nous concentrons sur l'évolution de nos solutions grâce à des technologies innovantes dans le secteur de la mobilité électrique, visant à construire un réseau énergétique mobile et efficace. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.starcharge.com .