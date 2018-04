DFI rejoint désormais Qisda, l'un des 100 meilleurs leaders mondiaux en technologie, afin de vous servir encore mieux

À la fin de l'année 2017, afin de renforcer ses compétences et offrir à ses clients de plus fortes valeurs ajoutées, DFI a rejoint Qisda/BenQ Group, dans le but de porter encore plus loin la technologie, la gestion de la chaîne logistique et la productivité manufacturière. En nous appuyant sur la grande diversité de ressources de Qisda/BenQ Group, nous proposons des produits informatiques intégrés plus complets, dotés de services avancés qui couvrent l'intégration interne d'écrans LCD, l'assemblage de systèmes et de circuits imprimés, le laboratoire de mesures et la capacité des boîtiers. De plus, nous fournissons depuis une production flexible en petites séries jusqu'à une production plus variée, à grande échelle et rentable. DFI offre également des solutions plus globales, parmi lesquelles l'automatisation en usine, les soins de santé numériques, les énergies intelligentes et les applications liées à l'Internet des objets (IoT, Internet of Things), pour les entreprises futures.

À propos de DFI

Créé en 1981, DFI est un des principaux fournisseurs mondiaux en technologie informatique de haut niveau dans différentes industries intégrées. Grâce à leur conception innovante et à leur système supérieur de gestion de la qualité, les solutions industrielles de DFI permettent aux clients d'optimiser leurs équipements et assurent une grande fiabilité, un cycle de vie longue durée et une durabilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans une large gamme de marchés, parmi lesquels l'automatisation en usine, le secteur médical, le secteur des jeux, le transport, les énergies intelligentes, la défense et le commerce intelligent. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://www.dfi.com/.

À propos de Qisda

Qisda/BenQ Group se compose de plus de 20 sociétés d'envergures différentes et regroupe plus de 10 000 employés à travers le monde. Ces sociétés sont impliquées dans un large éventail de secteurs et leur expertise concerne les écrans, l'énergie solaire, la chimie fine et les matériaux avancés, l'éclairage LED, la conception de circuits intégrés, les composants de précision et les produits systèmes. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : http://www.qisda.com/.

