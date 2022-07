Dia Internacional da Amizade: Zoomlion busca cooperação de benefícios mútuos com parceiros globais

"Por ocasião do Dia Internacional da Amizade, a empresa espera destacar sua abordagem de benefícios mútuos à cooperação, que é uma questão de inclusão, amizade, regras, co-inovação e compartilhamento, e pretende trabalhar com nossos parceiros globais para oferecer melhores produtos e serviços a todos os clientes.

Juntamente com a WILBERT, fabricante líder de guindastes de torre giratória e a terceira empresa de aluguel de guindastes de torre da Europa, a Zoomlion desenvolveu o novo W220-10S para apresentar ajustes especialmente localizados para o mercado europeu, oferecendo atualizações completas de segurança, inteligência, conveniência, eficiência econômica e customização.

O Dr. Michael Meding, gerente geral da Zoomlion Wilbert, observou que o novo guindaste de torre é o primeiro produto localizado desenvolvido em conjunto pelas equipes chinesa e alemã. Seu projeto e produção tiraram o melhor de ambas as empresas.

A ampla cooperação da Zoomlion com parceiros globais trouxe resultados mutuamente benéficos. Em 2008, a Zoomlion adquiriu a italiana CIFA, a terceira maior fabricante de maquinários de concreto da época, e desde então tem alcançado avanços contínuos no mercado europeu. A CIFA também estabeleceu uma fábrica na China, que fortaleceu ainda mais o desenvolvimento de seus produtos e a competitividade da marca no ano seguinte.

Em 2015, a Zoomlion começou a trabalhar com o grupo de caminhões MAZ na Bielorrússia. Combinando as tecnologias de maquinário de construção e os recursos de produção da Zoomlion com o chassi de caminhões pesados da MAZ, as duas empresas desenvolveram e fabricaram três caminhões-guindaste e varredoras de vias públicas em apenas sete meses, atendendo à demanda do mercado local.

Em 2021, apesar da influência da COVID-19, a receita das empresas adquiridas pela Zoomlion no exterior cresceu mais de 30% em relação ao ano anterior, criando mais empregos e aumentando as receitas fiscais que foram altamente reconhecidas pelo governo local e comunidades empresariais.

"Como empresa, devemos localizar nossas operações, respeitar as regras locais, integrar a cultura local e buscar uma cooperação de benefícios mútuos com nossos parceiros globais. Dessa forma, a Zoomlion espera cooperar com mais empresas para trazer novas oportunidades e buscar desenvolvimento mutuamente benéfico", disse Zhan Chunxin, presidente e CEO da Zoomlion.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864928/image_1.jpg

FONTE Zoomlion

SOURCE Zoomlion