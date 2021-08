Diageo dévoile la deuxième édition de sa collection Prima & Ultima de Single Vintage Malts exquis

La collection Prima & Ultima, en pleine expansion, rassemble des single malts millésimés à production très limitée qui sont soit la première, soit la dernière mise en bouteille de leur catégorie ; chacun d'entre eux est un morceau de l'histoire de la distillation et offre aux collectionneurs et aux connaisseurs la possibilité de se constituer une belle collection de liquides soigneusement sélectionnés au fil du temps.

Chaque édition est confiée à l'un des plus célèbres maîtres-assembleurs de Diageo. Cette année, Maureen Robinson succède au Dr Jim Beveridge OBE, conservateur de la première édition. Avec plus de 40 ans d'expertise dans le domaine du whisky, Maureen Robinson a sélectionné à la main chaque bouteille qui composera la deuxième édition.

Mme Robinson a déclaré : « Il s'agit d'une sélection de Single Malts très spéciaux ; certains n'ont jamais vu le jour et d'autres sont les derniers exemples éphémères de leur genre. Je me souviens avoir choisi de retenir le fût rempli à Auchroisk, en sachant qu'il serait spécial pour l'avenir et l'anticipation et l'excitation des essais de maturation que nous avons entrepris avec Linkwood et The Singleton, qui se concrétisent aujourd'hui par ces sorties. J'ai participé à la mise en place de certains de ces fûts et j'ai pris beaucoup de plaisir à m'occuper d'eux depuis, c'est pourquoi je les ai choisis avec de riches souvenirs à l'esprit. »

Chaque ensemble complet de huit Prima & Ultima single vintage malts est accompagné de huit verres uniques, chacun gravé avec un design sur mesure qui reflète l'histoire derrière chaque whisky, créé en collaboration avec deux verriers. Des échantillons individuels de 20ml de chaque whisky sont également inclus avec un livret d'histoires personnelles racontées par Maureen.

Seuls 376 coffrets complets sont disponibles à la vente, directement auprès des agents agréés Prima & Ultima, à un prix de vente au détail recommandé de 23 500 GBP (taxes et droits compris) au Royaume-Uni. Une page d'inscription en ligne est désormais en ligne sur le site www.theprimaandultimacollection.com pour les collectionneurs de whisky du monde entier puissent manifester leur intérêt pour l'édition de cette année.

Une fois les inscriptions terminées, le 23 août 2021, il sera possible de posséder l'insaisissable lot n°1 de la deuxième édition de Prima & Ultima, chacun signé personnellement par Maureen Robinson, lors d'une vente aux enchères en ligne organisée par Sotheby's du 15 au 24 septembre 2021 à Hong Kong, dont tous les bénéfices seront reversés à l'organisation humanitaire CARE International. Les fonds provenant de la vente aux enchères soutiendront le travail de CARE International UK visant à renforcer l'autonomie des femmes et de leurs communautés dans le monde entier en encourageant l'entrepreneuriat, en renforçant les moyens de subsistance, en améliorant l'accès à l'éducation et aux soins de santé et en réagissant à la pandémie de COVID-19.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1561086/Diageo_Prima_Ultima_Malts.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1561023/Diageo.pdf

