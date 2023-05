Die 133. Canton Fair (Kanton-Messe) präsentiert hochwertige medizinische Ausrüstung zur Entschlüsselung des Gesundheitskodex

GUANGZHOU, China, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Während sich die Welt von der COVID-19-Pandemie erholt, steht die weltweite Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt. Mit zunehmender Wachsamkeit der Öffentlichkeit im Hinblick auf ihre Gesundheit verbessern die medizinischen Einrichtungen ebenfalls ihr Angebot an erstklassigen Dienstleistungen und Geräten. Auf der 133. Canton Fair präsentierten mehr als 700 Unternehmen ihr neuestes Angebot an medizinischen Geräten für den Hausgebrauch und für den professionellen Einsatz, das von Therapiegeräten über Patientenmonitore bis hin zu Geräten zur Wohnraumklimatisierung reicht.

Die Therapy Tens Machine von Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co., Ltd. wurde mit Blick auf die Bedürfnisse des gesundheitsbewussten Verbrauchers von heute entwickelt und bietet eine breite Palette von physiotherapeutischen Funktionen, die sowohl leistungsstark als auch vielfältig sind. Dank einer neuen ABS-Materialhülle und seines schönen und eleganten Designs ist dieses Produkt die ideale Wahl für alle, die Muskelschmerzen in den Füßen, Händen oder anderen Körperteilen lindern möchten Mit seinem vielfältigen Zubehör kann dieses Produkt den Benutzern helfen, Muskelschmerzen in verschiedenen Körperteilen zu lindern und die Durchblutung des Körpers insgesamt zu fördern.

Shanghai Berry Electronic Tech Co., Ltd. („Berry Electronic"), ein Hightech-Unternehmen, das sich seit 20 Jahren auf den Gesundheits- und Medizinbereich konzentriert, brachte seinen innovativen, neuen Patientenmonitor zum ersten Mal auf die Messe und präsentierte damit den Geschäftsleuten aus aller Welt die neuesten F & E-Errungenschaften der chinesischen Gesundheits- und Medizinbranche. Der Patientenmonitor ist ein kleines, tragbares und multifunktionales Gerät, das Blutsauerstoff, Pulsfrequenz, Herzschlag, Blutdruck, Atemindex und Körpertemperatur bei Patienten genau messen kann. Durch seine Vielseitigkeit ist das Gerät ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Situationen, einschließlich Telemedizin, in Krankenhäusern, in der Altenpflege und Hausüberwachung. Dank der Bluetooth-Verbindung und der dazugehörigen App können die Nutzer Gesundheitsdaten in Echtzeit auf ihren mobilen Geräten einsehen und verwalten.

Tianjin Haokangfu Health Technology Co., Ltd. ("Haokangfu"), ein Hightech-Unternehmen, das mehrere nationale Patente hält, präsentierte seine hochmodernen Ferninfrarot UHF Reha-Trainingsgeräte, die exklusiv von dem Unternehmen entwickelt, konzipiert und gefertigt werden. Diese revolutionäre Produktserie verfügt über eine beeindruckende Durchdringungskraft, die den gesamten Körper des Benutzers von der Taille bis zu den Beinen und darüber hinaus trainiert. Die Serie wurde strengen Tests unterzogen und hat einen qualifizierten Prüfbericht von renommierten Organisationen erhalten, der ihre außergewöhnliche Qualität und Leistung bescheinigt.

,,Unsere revolutionären Produkte wurden so konzipiert, dass sie Ferninfrarotstrahlen nutzen, die, sobald sie den Körper durchdringen, mit den Gewebezellen auf derselben Frequenz in Resonanz treten, was letztendlich die Blutzirkulation verbessert, die Sauerstoffsättigung des Blutes erhöht und den Stoffwechsel und die Geweberegeneration stärkt," erklärte Herr Li, Generaldirektor von Haokangfu. ,,Unser Ziel ist es, Menschen weltweit Lösungen für die Gesundheitsvorsorge und Physiotherapie anzubieten, die den Körper grundlegend wiederherstellen und die Immunität stärken."

