La 133e Foire de Canton rassemble les meilleurs équipements médicaux pour faire avancer le monde de la santé

GUANGZHOU, Chine, 22 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les questions de santé mondiale occupent le devant de la scène tandis que tous les pays se remettent de la pandémie de COVID-19. À mesure que le public devient plus vigilant au sujet de sa santé, les établissements médicaux intensifient également leurs efforts en fournissant des services et du matériel de premier ordre. Lors de la 133e Foire de Canton, plus de 700 entreprises ont présenté leurs dernières offres d'équipements médicaux professionnels et à usage domestique, allant des appareils de thérapie aux moniteurs de surveillance des patients et aux appareils de conditionnement des habitations.

Conçue pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé, la Therapy Tens Machine de Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co., Ltd. offre un large éventail de fonctionnalités de physiothérapie à la fois puissantes et diversifiées. Doté d'une nouvelle coque en plastique ABS et d'un design beau et élégant, ce produit est un choix idéal pour tous ceux qui cherchent à soulager les douleurs musculaires des pieds, des mains ou d'autres parties du corps. Grâce à sa gamme variée d'accessoires, ce produit peut aider les utilisateurs à soulager les douleurs musculaires dans différentes parties du corps et à favoriser la circulation sanguine dans l'ensemble du corps.

Shanghai Berry Electronic Tech Co., Ltd. (« Berry Electronic »), une entreprise de haute technologie spécialisée dans le domaine de la santé et de la médecine depuis 20 ans, a présenté pour la première fois son nouveau produit innovant, le Patient Monitor, au salon, afin de montrer les dernières réalisations en matière de R&D de l'industrie chinoise de la santé et de la médecine au monde des affaires. Le Patient Monitor est un petit appareil portable et multifonctionnel qui peut mesurer avec précision l'oxygène dans le sang, le pouls, les pulsations cardiaques, la pression artérielle, l'indice respiratoire et la température corporelle des patients. Sa polyvalence le rend idéal pour une utilisation dans une variété de scénarios, y compris la télémédecine, les hôpitaux, les soins aux personnes âgées et la surveillance à domicile. Sa connectivité Bluetooth et l'application qui l'accompagne permettent aux utilisateurs de visualiser et de gérer facilement leurs données de santé en temps réel sur leurs appareils mobiles.

Tianjin Haokangfu Health Technology Co., Ltd. (« Haokangfu »), une entreprise de haute technologie détentrice de plusieurs brevets nationaux, a présenté ses produits de pointe de la série « Far Infrared UHF Rehabilitation Conditioning Machine », développés, conçus et fabriqués exclusivement par l'entreprise. Cette série révolutionnaire de produits bénéficie d'une puissance de pénétration impressionnante, répondant à tous les besoins de conditionnement du corps de l'utilisateur, de la taille jusqu'aux jambes et au-delà. La série a été soumise à des tests rigoureux et a reçu un rapport d'inspection qualifié de la part d'organismes réputés, attestant de sa qualité et de ses performances exceptionnelles.

« Nos produits révolutionnaires ont été conçus pour utiliser les rayons infrarouges lointains qui, une fois qu'ils pénètrent dans le corps, entrent en résonance avec les cellules des tissus à la même fréquence, améliorant ainsi la circulation sanguine, augmentant la saturation du sang en oxygène et renforçant le métabolisme et la régénération des tissus », a déclaré M. Li, directeur général de Haokangfu. « Notre mission est d'offrir aux individus du monde entier des solutions de soins de santé et de thérapie physique qui réparent fondamentalement le corps et renforcent l'immunité. »

Pour plus d'informations sur la Foire de Canton et pour découvrir en détail les dernières technologies innovantes des équipements médicaux exposés, veuillez vous inscrire sur https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 ou contacter [email protected] .

