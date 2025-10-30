Die 138. Canton Fair stellt Agrartechnologie und globale Zusammenarbeit im Rahmen des Welternährungstages in den Vordergrund

GUANGZHOU, China, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Phase 1 der 138. China Import and Export Fair (Canton Fair) fand vom 15. bis 19. Oktober statt, was zeitlich mit dem Weltnahrungstag zusammenfällt, der weltweit am 16. Oktober begangen wird. In diesem Jahr jährt sich die Gründung der United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) zum 80. Mal, was den weltweiten Ruf nach Einheit, Innovation und nachhaltiger Entwicklung in der Landwirtschaft bekräftigt. Passend zu diesen Themen präsentieren die Aussteller im Bereich Landmaschinen der Canton Fair Technologien, die die Effizienz, Sicherheit, Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Geländetypen und landwirtschaftlichen Umgebungen verbessern.

Ein langjähriger Aussteller der Canton Fair, der für seine Produktinnovationen bekannt ist, präsentierte seine neuesten elektrisch und mit Kraftstoff betriebenen Geländefahrzeuge („Utility Terrain Vehicles", UTVs), die für den Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben, Bergwerken und rauen Umgebungen konzipiert sind, in denen Standardfahrzeuge nicht eingesetzt werden können. Der stellvertretende Geschäftsleiter der Abteilung für Auslandsgeschäfte des Unternehmens betonte, dass Sicherheit bei der Entwicklung seiner Schwerlastfahrzeuge oberste Priorität habe. Das Unternehmen ist sich der entscheidenden Rolle der menschlichen Bediener bewusst und engagiert sich intensiv für den Schutz der Fahrer. Dieses Engagement zeigt sich in jeder Phase des Design- und Konstruktionsprozesses, der sich an den höchsten Sicherheitsstandards orientiert.

Mit einer starken Präsenz in Südostasien betrachtet das Unternehmen die Canton Fair als strategisches Tor für die Expansion nach Europa, Afrika und andere globale Märkte. Der stellvertretende Geschäftsleiter lobte die Messe als eine äußerst professionelle und effektive Plattform, um mit qualifizierten internationalen Einkäufern in Kontakt zu treten.

Ein Aussteller aus Shandong, der für seine starke Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Pflanzenschutzmaschinen bekannt ist, präsentierte seine neuesten Innovationen im Bereich Landmaschinen, darunter lithiumbetriebene Rasenmäher, Kettensägen und ein neu entwickeltes Gebläse für die Waldbrandbekämpfung, ein Bereich, der für das Sicherheitsmanagement in der Land- und Forstwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Mit einer Eigenfertigungsquote von rund 70 % bei den Kernkomponenten hat das Unternehmen sowohl die Qualitätskontrolle als auch die Produkteffizienz verbessert. Die jüngste Investition in eine neue Produktionsstätte in Thailand unterstützt die steigende Nachfrage auf dem südostasiatischen Markt und unterstreicht gleichzeitig das Engagement der Marke für eine lokalisierte Fertigung und globale Servicekapazitäten.

Durch die Hervorhebung technologischer Innovationen und nachhaltiger Praktiken bekräftigt die Canton Fair ihre Rolle als Katalysator für den globalen Fortschritt in der Landwirtschaft: Sie verbindet Branchen miteinander und inspiriert zu gemeinsamen Lösungen für eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft.

