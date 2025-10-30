La 138e Foire de Canton met l'accent sur la technologie agricole et la coopération mondiale à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation

GUANGZHOU, Chine, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La phase 1 de la 138e Foire d'import-export de Chine (Foire de Canton) s'est tenue du 15 au 19 octobre, coïncidant de manière significative avec la Journée mondiale de l'alimentation, commémorée dans le monde entier le 16 octobre. Cette année marque le 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ce qui renforce l'appel mondial à l'unité, à l'innovation et au développement durable dans l'agriculture. En écho à ces thèmes, la section « Machines agricoles » de la Foire de Canton présente des technologies qui améliorent l'efficacité, la sécurité, l'adaptabilité et la durabilité sur différents terrains et dans différents environnements agricoles.

Un exposant de longue date de la Foire de Canton, connu pour l'innovation de ses produits, a présenté ses derniers véhicules utilitaires tout-terrain (UTV) électriques et à carburant, conçus pour être utilisés dans les exploitations agricoles, les mines et les environnements difficiles où les véhicules standard ne peuvent pas fonctionner. Le directeur général adjoint de la division des affaires internationales de l'entreprise a souligné que la sécurité est une priorité absolue dans le développement de ses véhicules lourds. Consciente du rôle essentiel des opérateurs humains, l'entreprise s'est engagée à protéger les conducteurs. Ce dévouement se manifeste à chaque étape du processus de conception et d'ingénierie, qui est guidé par les normes de sécurité les plus élevées.

Fortement implantée en Asie du sud-est, l'entreprise considère la Foire de Canton comme une porte d'entrée stratégique pour son expansion en Europe, en Afrique et sur d'autres marchés mondiaux. Le directeur général adjoint a fait l'éloge de la foire en tant que plateforme hautement professionnelle et efficace pour entrer en contact avec des acheteurs internationaux qualifiés.

Un exposant de Shandong, reconnu pour sa forte compétitivité dans le domaine des machines de protection des cultures, a présenté ses dernières innovations en matière d'équipement agricole, notamment des tondeuses à gazon et des tronçonneuses à batterie au lithium, ainsi qu'un nouveau souffleur conçu pour la lutte contre les incendies de forêt, un domaine de plus en plus important pour la gestion de la sécurité dans l'agriculture et la sylviculture.

Avec environ 70 % des composants de base fabriqués en interne, l'entreprise a amélioré à la fois le contrôle qualité et l'efficacité des produits. Son récent investissement dans une nouvelle usine de production en Thaïlande permet de répondre à la demande croissante du marché de l'Asie du sud-est tout en renforçant l'engagement de la marque en faveur d'une fabrication localisée et d'une capacité mondiale de support.

En mettant en avant l'innovation technologique et des pratiques durables, la Foire de Canton réaffirme son rôle de catalyseur du progrès agricole mondial : rapprocher les industries et inspirer des solutions de collaboration pour un avenir plus durable et plus résilient.

Pour s'inscrire à la 138e Foire de Canton, veuillez cliquer sur https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

