Die 3. Konferenz der Great Business Partners findet in Shandong statt

SHANDONG, China, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Die dritte Konferenz der Großen Geschäftspartner CGBP) wird vom 28. bis 30. März 2023 in Jinan, der Hauptstadt der Provinz Shandong, stattfinden und steht unter dem Motto „Aufbau von Partnerschaften für hochwertige Entwicklung in Shandong". Die CGBP ist ein wichtiges Forum, das vom Provinzkomitee der KPCh Shandong und der Volksregierung der Provinz Shandong ausgerichtet wird, um Investitionen und Talente aus einem breiteren Spektrum und auf höherem Niveau anzulocken und den Aufbau einer starken modernen Provinz in der neuen Ära zu beschleunigen.

The conference proposed the theme of Forging Partnerships for High-quality Development in Shandong

Shandong ist bestrebt, die Chance der CGBP zu nutzen, um die Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen, Wirtschaftsorganisationen und Risikokapitalfirmen zu fördern. Einerseits benötigt Shandong mehr hochwertige Investitionsprojekte, um den industriellen Wandel einer großen Wirtschaftsprovinz voranzutreiben. Andererseits hat die Genehmigung der ersten grünen, kohlenstoffarmen und hochwertigen Entwicklungs-Pilotzone des Landes auch eine große Menge an Investitionen für in- und ausländische Unternehmen bereitgestellt. Shandong wird sich bemühen, ausländischen Investoren eine Basis für eine hochwertige Entwicklung zu bieten.

Zu der Konferenz sind in- und ausländische Unternehmer, Experten und Wissenschaftler, Leiter von Wirtschaftsverbänden, Vertreter der chinesischen Gemeinschaft in Übersee und andere Gäste eingeladen. Bisher haben über 763 Gäste aus 15 Ländern ihre Teilnahme zugesagt, darunter 71 Fortune 500-Unternehmen wie die ZF Friedrichshafen AG, 23 staatliche Unternehmen wie die China General Technology Group und 77 der Top 500 chinesischen Unternehmen wie Gree Electric Appliances, iFlytek, JD.com und Geely Auto.

Auf dieser Konferenz werden 9 thematische Aktivitäten stattfinden, u. a. 6 parallele Foren, darunter das Forum für Unternehmensinnovation und soziale Verantwortung, die Symposien der Vorsitzenden der Industrie- und Handelskammern, das Forum für Jungunternehmer, Unternehmer-Treffen für herausragende Rückkehrer, das Forum zur Unterstützung des E-Commerce zur Wiederbelebung des ländlichen Raums im Becken des Gelben Flusses und das Forum zur Ersetzung alter Wachstumstreiber durch neue und durch hochwertige Entwicklung.

Darüber hinaus wird eine Begleitveranstaltung zum Thema „The Taste of Hometown: Shandong-Küche auf der Konferenz der Großen Geschäftspartner" angeboten. Die 16 Städte in Shandong werden jeweils Werbeaktivitäten und Besuche organisieren. Die Erkundungstouren umfassen die Jinan-Start-up-Zone, in der alte Wachstumstreiber durch neue und durch hochwertige Entwicklung ersetzt werden, die Hightech-Zone und die wichtigsten Entwicklungszonen sowie Unternehmen und Projekte wie Inspur, Bloomage Biotechnology, CNHTC, BYD und Iraeta Energy Equipment. Während der Konferenz werden 15 Städte Aktivitäten wie Partnerschafts- und Werbetreffen sowie eine „Wanderer's Hometown Tour" organisieren.

Das Jahr 2023 ist das erste Jahr, in dem die Pilotzone für grüne, kohlenstoffarme und hochwertige Entwicklung in Shandong eingerichtet wird. Die CGBP wird sich eng an das Thema „Aufbau von Partnerschaften für hochwertige Entwicklung in Shandong" halten, um den Geist modernen Unternehmertums zu fördern, Innovation und Unternehmertum zu unterstützen und eine hochwertige Entwicklung in Shandong zu fördern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2040523/Info_Office_CGBP.jpg

SOURCE Information Office of the People's Government of Shandong Province