Terceira Conferência de Great Business Partners a ser realizada em Shandong

SHANDONG, China, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A terceira Conferência de Great Business Partners(CGBP) está agendada de 28 a 30 de março de 2023 em Jinan, capital da província de Shandong, com o tema "Formar parcerias para um desenvolvimento de alta qualidade em Shandong". A CGBP é uma atividade importante organizada pelo CPC Shandong Provincial Committee e pelo Shandong Provincial People's Government para atrair investimentos e talentos mais amplos e em um nível mais alto, além de acelerar a construção de uma província moderna e forte na nova era.

Shandong planeja aproveitar a oportunidade da CGBP para divulgar a cooperação com empresas globais, organizações comerciais e empresas de capital de risco. Por um lado, Shandong precisa de mais projetos de investimento de alta qualidade para promover a transformação industrial de uma grande província econômica. Por outro, a aprovação da primeira zona piloto de desenvolvimento verde, baixo carbono e alta qualidade do país também proporcionou vários investimentos para empresas nacionais e estrangeiras. Shandong se esforçará para construir um palco para o desenvolvimento de alta qualidade para investidores estrangeiros.

A conferência receberá empreendedores nacionais e estrangeiros, especialistas e acadêmicos, chefes de associações corporativas, representantes da comunidade chinesa no exterior e outros convidados. Até o momento, mais de 763 convidados de 15 países confirmaram a participação, incluindo 71 empresas da Fortune 500, como ZF Friedrichshafen AG, 23 empresas estatais, como o China General Technology Group, e 77 das 500 maiores empresas chinesas, como Gree Electric Appliances, iFlytek, JD.com e Geely Auto.

Essa conferência realizará nove atividades temáticas, incluindo seis fóruns paralelos, como o Fórum de Inovação Empresarial e Responsabilidade Social, simpósios de presidentes das Câmara de Comércio, o Young Entrepreneur Forum, Outstanding Returnee Entrepreneur Meetings, o Fórum de E-commerce em Apoio à Revitalização Rural na Bacia do Rio Amarelo, e o Fórum sobre a Substituição de Antigos Impulsionadores de Crescimento por Novos e o Desenvolvimento de Alta Qualidade.

Além disso, também haverá o evento de apoio "TheTaste of Hometown: Shandong Cuisine at the Conference of Great Business Partners". As 16 cidades de Shandong organizarão atividades e visitas promocionais, respectivamente. Os tours de investigação incluem a Jinan Start-up Zone de Substituição de Antigos Impulsionadores de Crescimento por Novos e o Desenvolvimento de Alta Qualidade, a zona de alta tecnologia e as principais zonas de desenvolvimento, além de empresas e projetos como Inspur, Bloomage Biotechnology, CNHTC, BYD e Iraeta Energy Equipment. Durante a conferência, 15 cidades organizarão atividades como encontros de matchmaking e divulgação, e o "Wanderer's Hometown Tour".

O ano de 2023 é o primeiro para a construção da zona piloto de desenvolvimento verde, baixo carbono e alta qualidade de Shandong. O CGBP seguirá o tema "Formar parcerias para um desenvolvimento de alta qualidade em Shandong" de perto, para promover o espírito do empreendedorismo moderno e da inovação, e incentivar o desenvolvimento de alta qualidade em Shandong.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2040549/Info_Office_CGBP.jpg

FONTE Information Office of the People's Government of Shandong Province

