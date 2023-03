La tercera conferencia del Great Business Partners se celebrará en Shandong

SHANDONG, China, 27 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La tercera conferencia de Great Business Partners(CGBP) está programada para llevarse a cabo en Jinan, capital de la provincia de Shandong, del 26 al 30 de marzo de 2023, con el tema "Formar alianzas para el desarrollo de alta calidad en Shandong". CGBP es una actividad importante organizada por la CPC Shandong Provincial Committee y la Shandong Provincial People's Government para atraer inversiones y talento de una gama más amplia y a un nivel más alto, y acelerar la construcción de una provincia moderna sólida en la nueva era.

Shandong planea aprovechar la oportunidad de la CGBP para promover la cooperación con empresas globales, organizaciones comerciales y firmas de capital de riesgo. Por un lado, Shandong necesita más proyectos de inversión de alta calidad para promover la transformación industrial de una importante provincia económica; por otro lado, la aprobación de la primera zona piloto de desarrollo ecológico, con bajas emisiones de carbono y de alta calidad del país también ha proporcionado una gran cantidad de inversión para las empresas nacionales y extranjeras. Shandong se esforzará por construir un escenario para el desarrollo de alta calidad para los inversionistas extranjeros.

La conferencia invita a asistir a empresarios, expertos y académicos nacionales y extranjeros, jefes de asociaciones comerciales, representantes de la comunidad china en el extranjero y otros invitados. Hasta ahora, más de 763 invitados de 15 países han confirmado su participación, incluidas 71 empresas de Fortune 500 como ZF Friedrichshafen AG, 23 empresas estatales como China General Technology Group y 77 de las 500 principales empresas chinas como Gree Electric Appliances, iFlytek, JD.com y Geely Auto.

Esta conferencia llevará a cabo 9 actividades temáticas, entre las que se incluyen 6 foros paralelos, incluido el Foro de Innovación Empresarial y Responsabilidad Social, Simposios de presidentes de cámaras de comercio, el Foro de jóvenes emprendedores, Encuentro de destacados emprendedores repatriados, el Foro sobre el apoyo del comercio electrónico a la revitalización rural en la cuenca del río Amarillo, el Foro sobre la sustitución de antiguos impulsores de crecimiento por nuevos, y el desarrollo de alta calidad.

Además, también habrá un evento de apoyo de "El sabor de la patria: Cocina de Shandong en la Conferencia de Great Business Partners". Las 16 ciudades de Shandong organizarán respectivamente actividades y visitas promocionales. Los recorridos de investigación incluyen la Zona de Inicio en Jinan con la sustitución de antiguos impulsores de crecimiento por nuevos, y desarrollo de alta calidad, la Zona de Alta tecnología y las Zonas de Desarrollo clave, y las empresas y proyectos como Inspur, Bloomage Biotechnology, CNHTC, BYD e Iraeta Energy Equipment. Durante la conferencia, 15 ciudades organizarán actividades como ruedas de negocios y promoción, y "Wanderer's Hometown Tour".

El año 2023 es el primer año para la construcción de la zona piloto de Shandong para el desarrollo ecológico, con bajas emisiones de carbono y alta calidad. CGBP seguirá de cerca el tema "Formar alianzas para el desarrollo de alta calidad en Shandong" para promover el espíritu del emprendimiento moderno, fomentar la innovación y el emprendimiento, y promover el desarrollo de alta calidad en Shandong.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2040550/Info_Office_CGBP.jpg

FUENTE Information Office of the People's Government of Shandong Province

