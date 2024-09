Die Żabka-Gruppe unterstützt die polnische Wirtschaft und ändert gleichzeitig die Ernährungsgewohnheiten des Landes zum Besseren

POZNAŃ, Polen, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Im sechsten Jahr in Folge hat die Żabka-Gruppe einen Bericht veröffentlicht, in dem sie die laufende Umsetzung ihrer Verantwortungsstrategie beschreibt. Das Unternehmen, das die größte polnische Supermarktkette besitzt und betreibt, beschreibt in seinem Bericht 2023 die erheblichen positiven Auswirkungen seiner Aktivitäten auf die Entwicklung der polnischen Wirtschaft. Der Bericht beschreibt auch das Bestreben von Żabka, zur Verbesserung der Essgewohnheiten der polnischen Bevölkerung beizutragen, was durch die neue Kampagne "Porcja DobreGO!" dargestellt wird. (Portion des Guten) Kampagne.

Żabka Group

Die Żabka-Gruppe hat ein umfassendes Convenience-Ökosystem geschaffen, das physische und digitale Verkaufskanäle umfasst, darunter 10 500 Żabka-Geschäfte, ein wachsendes Netz unbemannter Żabka Nano-Geschäfte, Q-Commerce- und E-Commerce-Lösungen sowie Diät-Catering. Mehr als 3 Millionen Kunden, die Wert auf Zeit und Komfort legen, nutzen täglich die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. Im Jahr 2023 begann Żabka auch seine internationale Expansion, indem es in Rumänien eine Ladenkette unter der Marke Froo eröffnete und ausbaute.

Starke Unterstützung für die polnische Wirtschaft

Die Verantwortungsstrategie der Żabka-Gruppe umfasst vier Säulen: Nachhaltige Lebensstile, positive Umweltauswirkungen, verantwortungsvolle Organisation und grüner Planet. Die Fortschritte in diesen Bereichen werden im jährlichen Verantwortungsbericht zusammengefasst, der nach den neuesten Standards für die nichtfinanzielle Berichterstattung erstellt und extern geprüft wird.

Im Laufe des Jahres setzte das Unternehmen seine rasche Expansion fort und eröffnete über 1.000 neue Geschäfte. Heute werden die mehr als 10.500 Verkaufsstellen von rund 9.000 Franchisenehmern betrieben. Ein solch dynamisches Wachstum wirkt sich sehr positiv auf die polnische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt aus, da die Żabka-Gruppe und ihre Franchisenehmer mehr als 63.000 Arbeitsplätze erhalten. Der von der Gruppe und ihren Franchisenehmern erwirtschaftete Mehrwert belief sich im Jahr 2023 auf insgesamt 9,1 Mrd. PLN, was einer Steigerung von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Vorrang für gute Ernährung und nachhaltige Entwicklung

Einer der Hauptbereiche, auf den sich Żabka konzentriert hat, ist die Entwicklung von Eigenmarkenprodukten, die einen nachhaltigen Lebensstil fördern. Dazu gehört die Verringerung der Verwendung von Zutaten, die als schädlich gelten, wie Salz, Zucker und Palmöl, sowie die Einführung des Nutri-Score-Kennzeichnungssystems, das den Verbrauchern helfen soll, fundiertere Ernährungsentscheidungen zu treffen. Żabka hat 2023 mit der Einführung der Kampagne "Porcja DobreGO!", die den Kunden hilft, eine bessere Lebensmittelauswahl zu treffen, einen weiteren wichtigen Schritt nach vorn gemacht.

Rafał Rudzki, Direktor für Nachhaltigkeit bei der Żabka-Gruppe, erklärt: "Unsere Analyse der Trends und der Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf die Ernährung hat ergeben, dass bis zu 70 % der in Polen gekauften Lebensmittel Fertiggerichte sind. Um diese Nachfrage zu befriedigen, bieten die Läden ausgewogene Mahlzeiten an, die von einem Ernährungsberater mitgestaltet und von Qualitätsexperten geprüft werden. Nach der Kampagne konnten wir einen Anstieg des Absatzes unserer Eigenmarkenprodukte mit Nutri-Score A und B um 85 % verzeichnen."

Die Żabka-Gruppe hat auch Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes und zur Förderung einer nachhaltigen Beschaffung für ihre Eigenmarken ergriffen. Gemäß ihrer Politik für die nachhaltige Beschaffung von pflanzlichen Rohstoffen, Fisch und Meeresfrüchten müssen die Lieferanten von Eigenmarkensortimenten über eine entsprechende Zertifizierung für sensible Rohstoffe verfügen.

Der Verantwortungsbericht 2023 der Żabka-Gruppe unter: https://zabkagroup.com/esg/#raport-ESG

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2509739/Zakba_Report_2023.jpg