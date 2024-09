Le groupe Żabka soutient l'économie polonaise tout en améliorant les habitudes alimentaires de la nation

POZNAŃ, Pologne, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Pour la sixième année consécutive, le groupe Żabka a publié un rapport décrivant la mise en œuvre continue de sa stratégie de responsabilité. L'entreprise, qui possède et exploite la plus grande chaîne de magasins de proximité de Pologne, utilise son rapport 2023 pour décrire l'impact positif significatif que ses activités ont eu sur le développement de l'économie polonaise. Le rapport décrit également l'ambition de Żabka de contribuer à l'amélioration des habitudes alimentaires des Polonais, représentée par la nouvelle campagne "Porcja DobreGO !" (Portion de bien) campagne.

Żabka Group

Le groupe Żabka a créé un écosystème de commodité complet, comprenant des canaux de vente physiques et numériques, dont 10 500 magasins Żabka, un réseau croissant de magasins sans personnel Żabka Nano, des solutions de q-commerce et de commerce électronique, et un service de restauration diététique. Plus de 3 millions d'acheteurs qui accordent de l'importance à leur temps et à la commodité utilisent chaque jour les produits et services de l'entreprise. En 2023, Żabka a également commencé son expansion internationale en lançant et en développant une chaîne de magasins en Roumanie sous la marque Froo.

Un soutien fort à l'économie polonaise

La stratégie de responsabilité du groupe Żabka repose sur quatre piliers : Modes de vie durables, impact positif sur l'environnement, organisation responsable et planète verte. Les progrès réalisés dans chacun de ces domaines sont résumés dans le rapport annuel sur la responsabilité, qui est élaboré sur la base des normes les plus récentes en matière de rapports non financiers et fait l'objet d'une vérification externe.

Au cours de l'année, l'entreprise a poursuivi son expansion rapide en ouvrant plus de 1 000 nouveaux magasins. Aujourd'hui, ses plus de 10 500 points de vente sont exploités par quelque 9 000 franchisés. Une croissance dynamique de ce type a un impact positif important sur l'économie et le marché du travail polonais, le groupe Żabka et ses franchisés soutenant plus de 63 000 emplois. La valeur ajoutée totale générée par le groupe et ses franchisés s'élève à 9,1 milliards de PLN en 2023, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.

Priorité à la bonne nutrition et au développement durable

L'un des principaux domaines sur lesquels Żabka s'est concentrée est le développement de produits de marque privée qui promeuvent un mode de vie durable. Il s'agit notamment de réduire l'utilisation d'ingrédients considérés comme nocifs, tels que le sel, le sucre et l'huile de palme, et d'introduire le système d'étiquetage Nutri-Score pour aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés en matière de nutrition. Żabka a franchi une nouvelle étape importante en 2023 avec le lancement de la campagne "Porcja DobreGO !", qui aide les clients à faire de meilleurs choix alimentaires.

Rafał Rudzki, directeur du développement durable du groupe Żabka, explique : "Notre analyse des tendances et des attentes des consommateurs en matière de nutrition a révélé que les repas prêts à consommer représentent jusqu'à 70 % des aliments achetés en Pologne. Pour répondre à cette demande, les magasins proposent des repas équilibrés, co-élaborés par une diététicienne et validés par des qualiticiens. Suite à la campagne , nous avons vu les ventes de nos produits sous marque de distributeur labellisés Nutri-Score A et B augmenter de 85%".

Le groupe Żabka a également pris des mesures pour améliorer le bien-être des animaux et promouvoir l'approvisionnement durable pour ses gammes sous marque de distributeur. Dans le cadre de sa politique d'approvisionnement durable en matières premières végétales, poissons et fruits de mer, les fournisseurs des gammes de produits sous marque de distributeur doivent détenir une certification appropriée couvrant les produits de base sensibles.

Le rapport de responsabilité 2023 du groupe Żabka à l'adresse suivante : https://zabkagroup.com/esg/#raport-ESG

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2509739/Zakba_Report_2023.jpg