DIE ANMELDUNGEN FÜR DIE 1000 Miglia 2024 SIND ERÖFFNET

DIE ANMELDUNG IST VOM 7. NOVEMBER 2023 BIS ZUM 16. JANUAR 2024 MÖGLICH. DIE TEILNAHME WIRD BIS ZUM 12. APRIL BESTÄTIGT.

BRESCIA, Italien, 7. November 2023 /PRNewswire/ -- Ab Dienstag, dem 7. November, 12.00 Uhr ist die Anmeldung für die 42. Nachstellung des Red Arrow, die vom 11. bis 15. Juni 2024 stattfinden wird, möglich.

1000 Miglia - The Most Beautiful Race In The World

Diese Ausgabe des Most Beautiful Race In The World wird entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren, so wie es auch 2021 und bei der 14. der 24 Ausgaben der 1000 Miglia Speed Edition der Fall war. Ein absolutes Novum ist die Strecke nach Genua, der Europäischen Sporthauptstadt 2024. Außerdem wird das Piemont gemäß dem historischen Verlauf der letzten Ausgabe zu einer Schlüsselregion für die 1000 Miglia 2024 sowie Turin zum ersten Mal ein Etappenziel werden.

Nach dem Start in Brescia am Dienstagnachmittag, dem 11. Juni, und der Durchquerung von Bergamo, Novara und Vercelli endet die erste Etappe direkt in Turin.

Am zweiten Tag setzt sich der Konvoi in Richtung Süden entlang der Langhe in Bewegung und durchquert das Zentrum von Alba, bevor er zur Mittagspause in Genua Halt macht. Nach der Pause verlässt der Fahrzeugtross die Riviera di Levante in Richtung tyrrhenischer Küste und kommt in Viareggio an, wo der zweite Tag des Rennens endet.

Die dritte Etappe führt durch Lucca, danach geht es wieder entlang der Küste nach Livorno und weiter bis nach Castiglione della Pescaia, wo Mittagspause gemacht wird. Am Nachmittag durchqueren die Autos Grosseto und fahren entlang des Bolsenasees, bevor sie den Tag mit der traditionellen Parade in der Via Veneto in Rom beenden.

Am vierten Tag geht es hinauf nach Orvieto, bevor in Solomeo eine Mittagspause eingelegt wird. Von hier aus geht es weiter nach Siena und Prato. Bevor sie die letzte Etappe in Bologna erreichen, werden die Fahrer und Beifahrer die Pässe Futa und Raticosa überqueren. Von Bologna aus führt die letzte Etappe über Ferrara erneut am Gardasee mit Valtenesi und Salò entlang, bevor die klassische Parade in der Viale Venezia in Brescia stattfindet.

Um teilnehmen zu können, müssen die Autos im Besitz einer Bescheinigung des Registro1000 Miglia sein oder einen Antrag gestellt haben. Sie können nur teilnehmen, wenn diese Bescheinigung vorliegt.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 16. Januar 2024, 16.00 Uhr. Die Teilnahme wird bis zum 12. April bestätigt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2267639/1000_Miglia.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267638/1000_Miglia_2024_Logo.jpg