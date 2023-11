LES INSCRIPTIONS POUR LA 1000 MIGLIA 2024 SONT OUVERTES

IL SERA POSSIBLE DE S'INSCRIRE DU 7 NOVEMBRE 2023 AU 16 JANVIER 2024. L'ACCEPTATION SERA CONFIRMÉE LE 12 AVRIL

BRESCIA, Italie, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- À partir de 12h00 le mardi 7 novembre, les inscriptions seront enfin ouvertes pour la 42e représentation de la Flèche Rouge, qui se tiendra du 11 au 15 juin 2024.

1000 Miglia - The Most Beautiful Race In The World

Il s'agira d'un tracé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour cette édition de la plus belle course du monde, reproduisant le choix fait en 2021 et comme ce fut le cas dans 14 des 24 éditions de la course des 1000 Miglia. La nouveauté absolue est le passage à Gênes, capitale européenne du sport 2024. De plus, après le passage historique de la dernière édition, le Piémont deviendra une région pivot pour les 1000 Miglia 2024, et Turin sera pour la première fois une ville étape.

Après le départ de Brescia dans l'après-midi du mardi 11 juin et la traversée de Bergame, Novara et Vercelli, la première étape se terminera directement à Turin.

Le deuxième jour, le convoi se dirigera vers le sud en descendant les Langhe et en traversant le centre d'Alba avant de s'arrêter pour le déjeuner à Gênes. Après cet arrêt, le convoi quittera la Riviera di Levante en direction de la côte tyrrhénienne et arrivera à Viareggio, pour la fin du deuxième jour de course.

La troisième étape passera par Lucques, puis reviendra sur la côte à Livourne et se poursuivra jusqu'à la pause déjeuner à Castiglione della Pescaia. Dans l'après-midi, les voitures passeront par Grosseto et descendront le long du lac de Bolsena avant de terminer la journée par le traditionnel défilé dans la Via Veneto à Rome.

Le quatrième jour, les équipes se rendront à Orvieto avant de s'arrêter pour déjeuner à Solomeo. De là, ils partiront en direction de Sienne et de Prato. Avant d'atteindre la finale de l'étape à Bologne, les pilotes et navigateurs franchiront les cols de Futa et de Raticosa. De Bologne, l'étape finale passera par Ferrare, puis par le lac de Garde avec Valtenesi et Salò avant la parade classique sur la Viale Venezia à Brescia.

Pour être admises, les voitures doivent être en possession ou avoir demandé un certificat Registro1000 Miglia et ne peuvent être admises que si le certificat est obtenu.

Les inscriptions seront clôturées à 16h00 le mardi 16 janvier 2024. L'acceptation sera confirmée au plus tard le 12 avril.