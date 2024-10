DIE AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTE VON LIONELLO STOCK UND 140 JAHRE STOCK SPIRITS

WARSAW, Polen, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Finanzielle Unterstützung vom Vater und einem Freund, die eine gemeinsame Vision teilten. Klingt das wie die Geschichte eines modernen Start-ups? Vielleicht, doch diese Geschichte begann 1884, und bis in die 1920er Jahre entwickelte sich das Unternehmen zu einem der größten seiner Art in Europa. Es überstand zwei Weltkriege, Wirtschaftskrisen und geopolitische Turbulenzen, einschließlich der Enteignung und Verstaatlichung von Vermögenswerten. Dies ist die 140-jährige Geschichte von Stock Spirits, einem Unternehmen, dessen mehr als 80 Marken in über 50 Ländern weltweit verkauft werden.

140th anniversary of Stock Spirits Group

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.multivu.com/stock_spirits_group/9289751-en-gb-lionello-stock-140-years-of-stock-spirits

Bei seiner Ankunft in Triest sah Lionello Stock eine Welt voller Möglichkeiten ... Kapital, Handel und Finanzinstitute. Mode wurde für die breite Masse zugänglich und die Menschen verlangten nach Luxusgütern wie Kaffee, Schokolade und Likören. Lionello war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Die Geburt einer Idee und eines Unternehmens

Eines Tages beobachtete Lionello im Hafen von Triest, wie Schiffe mit Fässern beladen wurden, die für die französische Cognac-Region bestimmt waren. Frankreich litt unter einem Mangel, der durch die Zerstörung der Weinreben durch die Reblaus verursacht wurde. Dieser Mangel dauerte über drei Jahrzehnte und beeinträchtigte die Produktion von Wein und Weindestillaten in Frankreich, was den Bedarf an importierten Produkten wie dalmatinischem Wein auslöste. Lionello Stock erkannte, dass es keinen Grund gab, solche Produkte wie Cognac nicht vor Ort zu destillieren. Er gründete sein eigenes Unternehmen und tat sich mit seinem Freund, dem Veroneser Carlo Camise, zusammen.

Am 26. Dezember 1884 begann die Produktion in der Distilleria a vapore Camis & Stock. Das Flaggschiff des Unternehmens war der Cognac Stock Medicinal. Die Bezeichnung „Medicinal" – gemäß dem Codex Alimentarius Austriacus – hob die vermeintlichen gesundheitlichen Vorteile des Produkts hervor. Die Mittelschicht, einschließlich Frauen, schätzte die „medizinische" Assoziation des Produkts, da sie den Konsumenten eine Ausrede bot, das Getränk zu genießen, ohne Kritik von den konservativeren Teilen der Gesellschaft fürchten zu müssen.

Historische Herausforderungen auf dem Weg zur Entwicklung

In den frühen 1900er Jahren erwies sich Lionello Stock als Visionär und hervorragender Geschäftsmann. Seine Ideen und Produkte passten perfekt zu den rasanten globalen sozioökonomischen Veränderungen und waren bald weit über Triest hinaus erfolgreich. Das Unternehmen wurde zu einem der größten seiner Art in Europa. Im Jahr 1935 kam zur Marke Cognac Stock Medicinal die Marke 1884 Cognac Fine Champagne, hinzu, die 1955 in Brandy Stock 8 umbenannt wurde und auch heute noch verkauft wird.

Nach dem Ersten Weltkrieg eröffnete Lionello Produktionsstätten in Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien sowie in Ägypten, Palästina, den USA und Brasilien. Der Zweite Weltkrieg brachte das Wachstum des Unternehmens erheblich durcheinander.

Lionello Stock starb 1948 kinderlos und hinterließ das Unternehmen sowie sein Vermächtnis, um von seiner Familie und künftigen Generationen fortgeführt zu werden.

Eine neue Generation. Ein neuer Anfang.

Im Jahr 1949 änderte das Unternehmen seinen Namen in Stock S.p.A. und nahm sein dynamisches Wachstum wieder auf. Das Unternehmen nutzte die aufkommenden Massenmedien Radio und Fernsehen, um moderne Marketingstrategien und Werbekampagnen zu entwickeln. Das Unternehmen blühte in dieser „Boom"-Phase auf, erschloss neue Märkte, erweiterte sein Produktportfolio und erhöhte seine Produktionskapazität.

Veränderungen, neue Möglichkeiten und dynamische Entwicklung

In den Jahrzehnten nach der Nachkriegszeit durchlief das Unternehmen viele Veränderungen.

Im Mai 1995 wurde Stock Spirits von der deutschen Eckes A.G. übernommen und wurde zu Eckes & Stock GmbH, im Jahr 2007 wurde es von dem amerikanischen Investmentfonds Oaktree Capital Management übernommen. 2008 fusionierte Eckes & Stock GmbH mit dem polnischen Produzenten Polmos Lublin und gründete die Stock Spirits Group mit Sitz in London. Ab 2013 war das Unternehmen an der Londoner Börse notiert.

Seit November 2021 gehört das Unternehmen zum Portfolio des Private-Equity-Fonds CVC Capital Partners und wurde von der Londoner Börse genommen. Im Jahr 2023 schloss die Stock Spirits Group vier Übernahmen ab: Polmos Bielsko-Biała in Polen, Borco (jetzt Stock Spirits GmbH) in Deutschland sowie die Dugas-Gruppe und die Clan Campbell Scotch-Whisky-Marke, beide in Frankreich.

Starke lokale Marken auf den wichtigsten europäischen Märkten

Die Stock Spirits Group feiert 2024 ihr 140-jähriges Jubiläum. Heute ist sie einer der führenden Spirituosenhersteller in Mitteleuropa und besitzt ein umfangreiches Portfolio starker lokaler Marken. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 80 Marken, die in über 50 Ländern weltweit verkauft werden. Die Gruppe ist in neun europäischen Ländern tätig, beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter und verfügt über acht Produktionsstätten

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2501864/Stock_Spirits_Group_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2501862/Stock_Spirits_Group_Logo.jpg