L'Histoire Extraordinaire de Lionello Stock et de 140 Ans de Stock Spirits

WARSAW, Pologne, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- L'histoire de Stock Spirits débute avec les fonds d'un père et d'un ami partageant une vision commune. Bien que cela puisse évoquer une start-up moderne, cette aventure a commencé en 1884. Dans les années 1920, l'entreprise s'est affirmée comme l'un des leaders de son secteur en Europe, surmontant deux guerres mondiales, des crises économiques et des bouleversements géopolitiques ayant entraîné la saisie et la nationalisation d'actifs. Voici l'histoire de 140 ans de Stock Spirits, qui propose plus de 80 marques vendues dans plus de 50 pays à travers le monde.

140th anniversary of Stock Spirits Group

À son arrivée à Trieste, Lionello Stock a découvert un monde d'opportunités : capitaux, entreprises et institutions financières. À cette époque, la mode devenait accessible au grand public, et les consommateurs recherchaient des produits de luxe comme le café, le chocolat et les liqueurs. Lionello était au bon endroit au bon moment.

La Naissance d'une Idée et d'une Entreprise

Un jour, au port de Trieste, Lionello a observé des navires chargés de tonneaux destinés à la région de Cognac en France. À cette époque, la France faisait face à une pénurie due à la destruction des vignes par le puceron phylloxéra, une situation qui a duré plus de trois décennies. Cette pénurie a créé un besoin d'importations, notamment de vin de Dalmatie. Lionello a alors eu l'idée de distiller des produits similaires au cognac localement, en s'associant à son ami Carlo Camise pour fonder son entreprise.

Le 26 décembre 1884, la production débute à la Distilleria a vapore Camis & Stock. Son produit phare, le Cognac Stock Medicinal, mettait en avant ses bienfaits pour la santé. Cette mention permettait aux classes moyennes, y compris aux femmes, de profiter de la boisson sans craindre le jugement des conservateurs.

Des Défis Historiques sur le Chemin du Succès

Dans les années 1900, Lionello Stock s'est révélé être un visionnaire et un homme d'affaires exceptionnel. Ses idées et ses produits ont parfaitement répondu aux changements socio-économiques rapides de l'époque, permettant à l'entreprise de s'imposer au-delà de Trieste et des frontières de l'Empire austro-hongrois. En 1935, la marque Cognac Stock Medicinal a été rejointe par 1884 Cognac Fine Champagne, renommée Brandy Stock 8 en 1955, et qui est encore commercialisée aujourd'hui.

Après la Première Guerre mondiale, Lionello a ouvert des usines en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Hongrie et en Yougoslavie, ainsi qu'en Égypte, en Palestine, aux États-Unis et au Brésil. Toutefois, la Seconde Guerre mondiale a considérablement freiné sa croissance.

Lionello Stock est décédé sans héritier en 1948, laissant l'entreprise à sa famille et aux générations futures.

Une Nouvelle Génération, Un Nouveau Départ

Le 27 décembre 1949, la société change de nom pour devenir Stock S.p.A. et reprend une dynamique de croissance. Elle a su tirer parti des nouveaux médias, tels que la radio et la télévision, pour développer des stratégies de marketing modernes. L'entreprise a prospéré, s'ouvrant à de nouveaux marchés et élargissant son portefeuille de produits.

Changements, Nouvelles Opportunités et Développement Dynamique

Au fil des décennies, l'entreprise a connu de nombreuses transformations. En mai 1995, Stock Spirits est acquise par le groupe allemand Eckes A.G. et devient Eckes & Stock GmbH, puis en 2007, par le fonds d'investissement américain Oaktree Capital Management. En 2008, Eckes & Stock GmbH fusionne avec le producteur polonais Polmos Lublin pour former le Stock Spirits Group, dont le siège est à Londres, et qui est coté à la Bourse de Londres depuis 2013.

Depuis novembre 2021, l'entreprise fait partie du portefeuille de sociétés détenues par le fonds d'investissement CVC Capital Partners et a été retirée de la cote du LSE. En 2023, Stock Spirits Group a finalisé quatre acquisitions : Polmos Bielsko-Biała en Pologne, Borco (devenu Stock Spirits GmbH) en Allemagne, ainsi que la société Dugas et la marque de whisky écossais Clan Campbell, toutes deux en France.

Des Marques Locales Fortes sur les Principaux Marchés Européens

En 2024, Stock Spirits Group célébrera son 140e anniversaire. Aujourd'hui, elle est l'un des principaux producteurs de spiritueux en Europe centrale, possédant un large portefeuille de marques locales. Le groupe compte plus de 80 marques vendues dans plus de 50 pays. Présent dans neuf pays européens, il emploie plus de 1 800 personnes et dispose de huit sites de production.

