Die Bibliotheken der Universität Stanford übernehmen die Verwaltung der Sammlung der California Historical Society Collection

Nach der Unterzeichnung einer Übertragungsvereinbarung im vergangenen Juni wurde das gesamte Material nach Stanford gebracht.

Die Sammlung wird das in Stanford vorhandene Archivmaterial über Kalifornien und den amerikanischen Westen ergänzen und eine wertvolle Ressource für Wissenschaftler, Studenten und die breite Öffentlichkeit sein, die sich mit der Vergangenheit der Region befassen, sagte Michael A. Keller, Ida M. Green University Librarian an der SUL.

„Seit ihren Anfängen hat sich die California Historical Society auf das Sammeln und Bewahren der Geschichte des Westens konzentriert und im Laufe der Jahre ein bemerkenswert reichhaltiges und vielfältiges Archiv zusammengetragen", so Keller. „Seine Sammlungen von Büchern, Zeitschriften, Briefen und Postkarten, Landkarten, Fotografien, Zeitungen und vielem mehr bilden eine enorme, relativ ungenutzte Ressource für die historische Forschung, für die Lehre und für das Verständnis der Geschichte Kaliforniens und der westlichen Region."

Die Gegenstände aus der CHS-Sammlung stammen aus dem frühen achtzehnten Jahrhundert. Die CHS-Sammlung umfasst etwa 16.000 laufende Meter und ist bekannt für ihre seltenen und vielfältigen Materialien, die sie zu einer der bedeutendsten Sammlungen zur kalifornischen Landes- und Lokalgeschichte machen.

Zu den historisch bedeutsamen Objekten gehört auch Originalmaterial von bedeutenden Ereignissen wie dem Goldrausch, der Staatsgründung und dem Erdbeben und Brand von San Francisco 1906. Außerdem verfügt es über einzigartige Sammlungen, darunter die Aufzeichnungen der American Civil Liberties Union of Northern California, die bis in die frühen 1900er Jahre zurückreichen.

Der Stanford-Historiker Gordon H. Chang, Olive H. Palmer Professor für Geisteswissenschaften, weiß sehr wohl, wie wichtig es ist, Zugang zur reichen Geschichte Kaliforniens zu haben. „Das Chinese Railroad Workers in North America Project in Stanford hat sich intensiv mit dem CHS-Archiv befasst und dabei Material gefunden, das von früheren Eisenbahnforschern nie verwendet wurde", so Chang. Seine Recherchen zeigen die Tiefe der CHS-Sammlung und ihre Synergie mit den eigenen Beständen der SUL zur Geschichte der asiatischen Amerikaner, der Afroamerikaner und der mexikanischen Amerikaner mit den Chinese American Citizens Alliance Papers, den Unterlagen des Mexican American Legal Defense and Educational Fund und den Huey P. Newton/Black Panther Party Papers.

Ein weiterer Stanford-Wissenschaftler, der die CHS-Sammlung für seine eigenen Forschungen genutzt hat, ist Richard White, emeritierter Margaret-Byrne-Professor für amerikanische Geschichte in Stanford und Autor von Railroaded und California Exposures.

„Für mich ist die CHS-Sammlung eine der wertvollsten und am wenigsten genutzten Sammlungen in Kalifornien", so White. „Es wird die Bestände der SUL im amerikanischen Westen erweitern und dazu beitragen, die Lücken im Kalifornien des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts zu schließen. Dies ist eine unglaublich seltene Gelegenheit, ein Archiv von dieser Bedeutung nach Stanford zu bringen".

David M. Kennedy, der emeritierte Donald J. McLachlan-Professor für Geschichte in Stanford und Gründungsdirektor des Lane Centers, sagte, dass der Erwerb dieser „Sammlung Stanford zur ersten Adresse für historische Forschung über Kalifornien und den gesamten nordamerikanischen Westen machen wird".

Der CHS-Vorstand zog mehrere führende Forschungseinrichtungen und öffentliche Institutionen in Kalifornien in Betracht und entschied schließlich, dass die SUL die beste Wahl für die Verwaltung und den Ausbau der CHS-Sammlung ist. „SUL bringt eine starke Infrastruktur mit, die sich über ein Netzwerk von zwanzig Bibliotheken auf dem Stanford-Campus erstreckt, sowie ein umfangreiches Team mit Kenntnissen und Erfahrungen in den Bereichen Sammlungsentwicklung, Digitalisierung und Bewahrung sowie Technologieentwicklung", sagte CHS-Interims-CEO Jen Whitley. „Durch die Partnerschaft der SUL mit dem Bill Lane Center for the American West wird die CHS-Sammlung unser Verständnis von Kalifornien und der westlichen Region weiter vertiefen."

Richard Saller, Stanfords zwölfter Präsident und Kleinheinz-Familienprofessor für Europastudien, sagte, dass die Aufnahme der Sammlung den Kernauftrag der Universität, nämlich Forschung und Bildung, unterstütze. „In einer Zeit, in der die historische Perspektive so wichtig ist, wird die California Historical Society Collection eine Fundgrube für Informationen über langfristige Entwicklungen in den letzten zwei Jahrhunderten sein."

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung der Stanford University Libraries.

Kontakt: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2607547/Group_of_miners_1849_1860.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2607548/CHS_California_Flower_Market.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608189/BLC_CHS_SULs_Logo.jpg