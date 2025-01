Les bibliothèques de l'université de Stanford prennent en charge la California Historical Society Collection

L'ensemble du matériel a été transféré à Stanford, suite à la signature d'un accord de transfert en juin dernier.

La collection complétera les archives existantes de Stanford sur la Californie et l'Ouest américain et constituera une ressource précieuse pour les chercheurs, les étudiants et le grand public qui étudient le passé de la région, a déclaré Michael A. Keller, bibliothécaire universitaire Ida M. Green à la SUL.

« Depuis ses origines, la California Historical Society s'est concentrée sur la collecte et la préservation de l'histoire de l'Ouest et a accumulé des archives remarquablement riches et diversifiées au fil des ans », a déclaré M. Keller. « Ses collections de livres, de journaux, de lettres et de cartes postales, de cartes, de photographies, de journaux et autres constituent une ressource énorme et relativement inexploitée pour la recherche historique, l'enseignement et la compréhension de l'histoire de la Californie et de la région de l'Ouest. »

Les objets de la collection de la SCH remontent au début du XVIIIe siècle. S'étendant sur environ 16 000 pieds linéaires, la collection du CHS est réputée pour la rareté et la diversité de ses documents, ce qui en fait l'une des plus importantes collections de l'histoire locale et de l'État de Californie.

Certaines pièces d'importance historique comprennent des documents originaux relatifs à des événements importants tels que la ruée vers l'or, la création de l'État et le tremblement de terre et l'incendie de 1906 à San Francisco. Il présente également des collections uniques, notamment les archives de l'American Civil Liberties Union of Northern California, qui remontent au début des années 1900.

Gordon H. Chang, historien à Stanford et titulaire de la chaire Olive H. Palmer en sciences humaines, sait combien il est important d'avoir accès à la riche histoire de la Californie. « Le projet Chinese Railroad Workers in North America (travailleurs chinois des chemins de fer en Amérique du Nord) de Stanford a consacré beaucoup d'attention à l'exploitation des archives de la CHS et a trouvé des documents qui n'avaient jamais été utilisés par les précédents spécialistes des chemins de fer », a déclaré M. Chang. Sa recherche montre la profondeur de la collection CHS et sa synergie avec les propres fonds de la SUL sur l'histoire des Américains d'origine asiatique, des Afro-Américains et des Américains d'origine mexicaine avec les Chinese American Citizens Alliance Papers, les documents du Mexican American Legal Defense and Educational Fund et les Huey P. Newton/Black Panther Party Papers.

Richard White, professeur émérite d'histoire américaine Margaret Byrne à Stanford et auteur de Railroaded et California Exposures, est un autre chercheur de Stanford qui s'est tourné vers la collection de la SCH pour ses propres recherches.

« Pour moi, la collection de la SCH est l'une des plus précieuses et des plus sous-utilisées de Californie », a déclaré M. White. « Il viendra enrichir les fonds de la SUL sur l'Ouest américain, en aidant à combler les lacunes de la Californie du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il s'agit d'une occasion incroyablement rare d'apporter des archives de cette importance à Stanford ».

David M. Kennedy, professeur émérite d'histoire Donald J. McLachlan à Stanford et directeur fondateur du Lane Center, a déclaré que l'acquisition de cette collection « fera de Stanford le premier lieu de recherche historique sur la Californie et l'Ouest nord-américain au sens large ».

Le conseil d'administration de la SCH a pris en considération plusieurs institutions publiques et de recherche de premier plan en Californie et a finalement décidé que la SUL était le meilleur choix pour gérer et développer la collection de la SCH. « SUL apporte une infrastructure solide qui couvre un réseau de vingt bibliothèques sur le campus de Stanford et une équipe étendue avec des connaissances et une expertise dans le développement des collections, la numérisation et la préservation, et le développement des technologies », a déclaré Jen Whitley, PDG intérimaire de CHS. « Grâce au partenariat entre la SUL et le Bill Lane Center for the American West, la collection de la SCH continuera à améliorer notre compréhension de la Californie et de la région de l'Ouest. »

Richard Saller, douzième président de Stanford et professeur d'études européennes de la famille Kleinheinz, a déclaré que l'ajout de cette collection s'inscrivait dans la mission fondamentale de l'université, à savoir la recherche et l'éducation. « À une époque où la perspective historique est essentielle, la California Historical Society Collection fournira un trésor d'informations sur les trajectoires à long terme au cours des deux derniers siècles. »

Lire le communiqué de presse complet des bibliothèques de l'université de Stanford :.

