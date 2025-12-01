Die Black-Friday-Daten von Accertify zeigen eine Verschiebung der Verbraucherausgaben: Transaktionsvolumen steigt um 24 %, während der durchschnittliche Kaufwert auf Vierjahrestief fällt

Analyse von 52,5 Millionen Transaktionen zeigt, dass Käufer häufiger kleinere Einkäufe tätigen

ITASCA, Illinois, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am Black Friday 2025 kam es zu einer auffälligen Veränderung im Verbraucherverhalten: Laut den heute veröffentlichten Daten von Accertify, Inc., einem führenden Anbieter von einheitlichen Plattformen für Risikobewertungen, tätigten Käufer deutlich mehr Transaktionen, gaben jedoch weniger pro Kauf aus.

Die Analyse von über 52,5 Millionen Transaktionen zeigt, dass das Online-Shopping-Volumen im Vergleich zum Vorjahr zwar um 24 % gestiegen ist, der durchschnittliche Transaktionswert jedoch um 17 % auf 115,46 US-Dollar gesunken ist, den niedrigsten Stand seit 2021. Die Daten deuten auf eine grundlegende Veränderung im Verhalten der Verbraucher beim Weihnachtseinkauf hin: häufigere, kleinere Einkäufe statt großer Anschaffungen.

„Die Verbraucher scheinen den Black Friday neu zu erfinden", sagte Mark Michelon, Präsident von Accertify. „Wir beobachten, dass die Käufer ihr Geld auf mehr Transaktionen verteilen, anstatt große Einzelkäufe zu tätigen. Ob dies nun auf wirtschaftliche Vorsicht, den Einfluss von „Buy-now-pay-later"-Optionen oder einfach darauf zurückzuführen ist, dass mobiles Einkaufen Impulskäufe fördert – es stellt eine bedeutende Veränderung in der Verbraucherpsychologie dar."

Dieser Trend war besonders ausgeprägt im Einzelhandel, wo die Transaktionen um 11,4 % auf 27 Millionen stiegen, während der durchschnittliche Kaufbetrag um 7 % sank. Der Gesamtumsatz im Einzelhandel erreichte 3,73 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3,6 % gegenüber 2024, aber das Wachstum resultierte eher aus dem Volumen als aus größeren Einkäufen.

Black Friday 2025 in Zahlen

Accertify wickelte am Black Friday Transaktionen im Wert von 6,06 Milliarden US-Dollar ab, ein Anstieg von 3 % gegenüber 2024 und das erste Mal, dass das Unternehmen an einem einzigen Tag die Marke von 6 Milliarden US-Dollar überschritten hat. Das Transaktionsvolumen erreichte 52,5 Millionen, gegenüber 42,3 Millionen 2024. Die höchste Aktivität wurde um 11 Uhr mittags (Central Time) verzeichnet, als das Unternehmen 3,27 Millionen Transaktionen mit einem Transaktionswert von 392 Millionen US-Dollar abwickelte.

Andere Branchen zeigten unterschiedliche Muster:

Fluggesellschaften: Die Transaktionen stiegen um 19 % auf 2,16 Millionen und der Umsatz stieg um 18 % auf 931 Millionen US-Dollar, wobei die durchschnittlichen Transaktionswerte im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert blieben.

Reisen und Unterhaltung: Das Transaktionsvolumen blieb unverändert, während der Gesamtwert der Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr um 13,5 % stieg, wodurch der durchschnittliche Transaktionswert im Vergleich zum Vorjahr um 13,2 % auf 302,66 $ stieg.

KI ermöglicht es Händlern, den Ansturm zu bewältigen

Die Verlagerung hin zu höheren Transaktionsvolumina stellt Händler, die Betrugsrisiken managen, vor neue Herausforderungen. Die Kunden von Accertify verzeichneten eine mittlere Genehmigungsrate von 99,25 %, gegenüber 98,93 % 2024, und stützten sich dabei auf die KI- und Machine-Learning-Modelle von Accertify, um die Risikobewertung zu automatisieren und den 24-prozentigen Anstieg des Volumens zu bewältigen.

„Mehr Transaktionen bedeuten mehr Komplexität für Betrugsteams", sagte Michelon. „Maschinelles Lernen ermöglicht es Händlern, mit dem sich ändernden Verbraucherverhalten Schritt zu halten, ohne die Genehmigungsraten zu beeinträchtigen, Betrug zuzulassen oder das Verbrauchererlebnis zu verschlechtern."

*Die Statistiken in dieser Pressemitteilung stammen aus den Kundendaten von Accertify vom Black Friday 2021-2025

